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Семилетов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Семилетов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Савицкий Олег 11 6
|Давыдов Александр 50 6
|Жилков Евгений 6 4
|Старовойтов Денис 5 4
|Тамодин Николай 47 4
|Смирнов Павел 45 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Давыдова Ольга 4 3
|Ильина Татьяна 3 2
|Курышева Наталья 1 1
|Глухов Александр 4 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Щербаков Андрей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
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