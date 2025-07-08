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Семилетов Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Бывшего главного военного связиста России осудили на 17 лет 1
18.07.2023 Суд повторно освободил по УДО осужденного за мошенничество гендиректора «Воентелекома» 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
24.05.2018 Высокопоставленный генерал арестован за откаты по делу «Воентелекома» 1
26.03.2018 Топ-менеджер оператора Минобороны получил новый тюремный срок за хищения 1
26.12.2017 Глава «Воентелекома» арестован ФСБ 1
05.12.2017 В «Воентелекоме» обыски и аресты 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Семилетов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 160 6
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 4
Supermicro 121 3
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 3
Edelweiss - Эдельвейс 59 3
Ниеншанц 122 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 42 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3044 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3256 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 802 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6508 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21223 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8322 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1746 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1108 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28395 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 460 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Савицкий Олег 11 6
Давыдов Александр 50 6
Жилков Евгений 6 4
Старовойтов Денис 5 4
Тамодин Николай 47 4
Смирнов Павел 45 3
Побежимов Сергей 9 3
Давыдова Ольга 4 3
Ильина Татьяна 3 2
Курышева Наталья 1 1
Глухов Александр 4 1
Оглоблин Александр 2 1
Щербаков Андрей 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17603 4
Россия - РФ - Российская федерация 150583 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52723 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44489 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1349 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 600 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 208 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7808 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17996 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8780 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1774 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53103 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3595 4
Дача - дачники 920 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2920 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5395 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5080 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7134 2
Образование в России 2407 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6197 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2010 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1034 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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