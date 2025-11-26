Получите все материалы CNews по ключевому слову
Щербаков Андрей
СОБЫТИЯ
Щербаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP Business One - SAP B1 97 2
|SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 2
|VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
|Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
|Тамодин Николай 47 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Давыдов Александр 51 2
|Юрьев Илья 47 2
|Савицкий Олег 11 1
|Семилетов Дмитрий 7 1
|Яхин Юрий 24 1
|Шойгу Сергей 91 1
|Романов Владимир 10 1
|Лысова Татьяна 3 1
|Осетинская Елизавета 1 1
|Жилков Евгений 6 1
|Старовойтов Денис 5 1
|Бурлаков Денис 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402487, в очереди разбора - 733287.
Создано именных указателей - 186168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.