Щербаков Андрей


СОБЫТИЯ


26.11.2025 «Гарда» и TrafficSoft создают технологическую основу для непрерывной работы критичных сервисов 1
14.05.2019 Вышли на свободу экс-руководители «Воентелекома», посаженные за хищение у Минобороны 700 миллионов 1
06.08.2018 RBK.money подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS 3.2 1
18.04.2018 Оператору Минобороны не вернут 240 миллионов, украденные его бывшим руководством 1
01.09.2015 «ЕвроТрак» ускорил обслуживание клиентов с внедрением SAP Business One 9.0 1
30.04.2015 Экс-гендиректор «Воентелекома» приговорен к 6 годам колонии 1
24.11.2014 «ЕвроТрак» внедряет SAP Business One 9.0 1
05.12.2008 «Ведомости» прокололись на «Одноклассниках» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Щербаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 163 3
SAP SE 5419 2
SAP CIS - САП СНГ 863 2
Ниеншанц 122 2
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
СиС - Системы и связь 10 1
IDC-Group - Инвестиции. Развитие. Консалтинг 3 1
Visa International 1969 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1903 1
American Express - Amex 335 1
JCB International 145 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1071 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 199 1
Судебная власть - Judicial power 2407 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 261 1
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 44 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 729 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3161 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11275 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5327 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33840 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31522 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1080 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28900 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72757 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9689 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1871 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7190 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21936 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6625 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1029 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 447 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 393 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2635 1
Управляемость - Manageability 1935 1
SAP Business One - SAP B1 97 2
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 205 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1901 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Тамодин Николай 47 3
Побежимов Сергей 9 3
Давыдов Александр 51 2
Юрьев Илья 47 2
Савицкий Олег 11 1
Семилетов Дмитрий 7 1
Яхин Юрий 24 1
Шойгу Сергей 91 1
Романов Владимир 10 1
Лысова Татьяна 3 1
Осетинская Елизавета 1 1
Жилков Евгений 6 1
Старовойтов Денис 5 1
Бурлаков Денис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156203 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45579 3
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2656 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8082 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 304 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14470 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 611 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1388 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8894 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7540 2
Образование в России 2540 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7776 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20296 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3730 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1806 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5292 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8329 1
Аудит - аудиторский услуги 3076 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 665 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3022 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3692 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1014 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 1
Ведомости 1216 1
Известия ИД 701 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3734 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8356 2
