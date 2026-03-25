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Эксмо-АСТ издательство
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 10 104 543 084 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.03.2026
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«Эксмо» ускорит работу с новыми авторами в «1С» благодаря ИИ-платформе Smart Engines
Издательство «Эксмо» сделало взаимодействие с новыми авторами проще и удобнее благодаря внедрению технологи
|30.11.2022
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«Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»
ого обеспечения», — сказал Евгений Тюрин, директор по бизнес-администрированию издательской группы «Эксмо-АСТ». *** «Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-при
|10.06.2019
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Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте»
История повторяется Арбитражный суд Москвы повторно отклонил иск издательства «Эксмо» против интернет-провайдера «Теле.ру» с требованием выплаты компенсации за нарушение ав
|12.11.2018
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Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам
Иск официально отклонен Суд по интеллектуальным правам официально отказал в иске издательства «Эксмо» к провайдеру «Теле.ру». Издательство требовало с провайдера деньги за то, что он предо
|30.08.2016
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Правообладатели потребовали заблокировать «Яндекс»
«Эксмо» требует заблокировать доступ к «Яндексу» Издательство «Эксмо» в рамках «антипиратского» закона подало в Мосгорсуд иск о введении предварительных обеспечительных мер в отношении по
|10.09.2013
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Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело?
певают ограничения доступа к контенту. При попытке скачать книгу или открыть ее для чтения на сайте «Флибуста» возвращает сообщение, возлагающее ответственность за простой библиотеки на издательство «Эксмо» и принадлежащий ему магазин электронных книг «Литрес»: «Временно не работает. Используйте i2p или торренты. Все благодарности в адрес Эксмо и Литреса». Судя по записям на внешних
|07.10.2008
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«Одноклассники.ру» проиграли
компания «Одноклассники», управляющая одноименной социальной сетью, проиграла иск к «Издательству «Эксмо»». Напомним, что иск «Одноклассников» в арбитражный суд касался опубликованного в «Э
|15.04.2005
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ЭКСМО внедряет mySAP Business Suite
Сотрудники компании GMCS совместно с SAP Consult CIS завершают проект внедрения OLTP-системы на базе mySAP Business Suite в издательстве ЭКСМО. В сферу ответственности сотрудников GMCS входило выполнение концептуального дизайна и настроек в следующих областях: финансы (дебиторы, кредиторы, главная книга); учет движения денежных
Эксмо-АСТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябыко Максим 11 11
|Колесников Олег 20 9
|Анурьев Сергей 28 9
|Донцова Дарья 18 9
|Лукьяненко Сергей 49 6
|Капьев Евгений 5 5
|Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 5
|Маринин Александр 4 4
|Яхин Юрий 24 3
|Волк Ирина 29 3
|Новиков Олег 10 3
|Пелевин Виктор 13 3
|Казарян Карен 84 2
|Водолазкин Евгений 7 2
|Яшин Олег 9 2
|Макаренков Борис 4 2
|Агронов Леонид 5 2
|Simon William - Саймон Вильям 6 2
|Пак Матвей 9 2
|Young Jeffrey - Янг Джеффри 6 2
|Дуров Павел 329 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Порошенко Петр 27 1
|Певнев Сергей 22 1
|Козлюк Артем 39 1
|Романов Владимир 12 1
|Эрнст Константин 17 1
|Петров Кирилл 36 1
|Бакальчук Владислав 47 1
|Михайлов Александр 56 1
|Лысковский Александр 13 1
|Брычкин Александр 1 1
|Казаков Александр 72 1
|Бырдин Алексей 32 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Максимов Макс 1 1
|Осин Михаил 10 1
|Петровская Екатерина 1 1
|Абашина Екатерина 5 1
|Бородин Владимир 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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