Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эксмо-АСТ
издательство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 67
Эксмо-АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4103 9
|VK - Mail.ru Group 2487 4
|Google LLC 7177 3
|АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 3
|Теле.ру 2 2
|Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
|Telegram Group 702 2
|Lenovo Group 1641 1
|Аскон - Ascon 177 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|SAP CIS - САП СНГ 757 1
|Xiaomi 904 1
|Парус 204 1
|Астерос - Asteros 531 1
|Anonymous - Хакерская группировка 55 1
|ДейтаВебГлобал Групп 1 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|I-Free 71 1
|Samsung Electronics 5730 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|NVision Group - Энвижн Груп 546 1
|Галактика - Корпорация 251 1
|Рексофт - Reksoft 202 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|АФК Система ПАО 998 1
|GitHub 412 1
|1С 3779 1
|Abbyy 797 1
|Facebook 3768 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Dr.Web - Доктор Веб 978 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|Маринин Александр 4 4
|Казарян Карен 31 2
|Колесников Олег 13 2
|Донцова Дарья 7 2
|Рябыко Максим 9 2
|Анурьев Сергей 12 2
|Глуховский Дмитрий 19 2
|Волк Ирина 10 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Тодд Анна 1 1
|Пушкин Александр 11 1
|Полякова Татьяна 2 1
|Метлицкая Мария 1 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Лукьянов Роман 3 1
|Калугин Алексей 2 1
|Тамоников Александр 1 1
|Маринина Александра 2 1
|Конторович Александр 1 1
|Симоненко Светлана 1 1
|Севастьянова Наталья 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Капьев Евгений 1 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Абашина Екатерина 1 1
|Петровская Екатерина 1 1
|Максимов Макс 1 1
|Бырдин Алексей 21 1
|Эрнст Константин 11 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Порошенко Петр 17 1
|Жаров Александр 165 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Дуров Павел 216 1
|РосКомСвобода 75 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|ТНТ - Телеканал 94 1
|Wikipedia - Википедия 279 1
|LibGen 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru