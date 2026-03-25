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Эксмо-АСТ издательство

Эксмо-АСТ - издательство

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 10 104 543 084 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 10 104 543 084 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 447 800 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.03.2026 «Эксмо» ускорит работу с новыми авторами в «1С» благодаря ИИ-платформе Smart Engines

Издательство «Эксмо» сделало взаимодействие с новыми авторами проще и удобнее благодаря внедрению технологи
30.11.2022 «Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»

ого обеспечения», — сказал Евгений Тюрин, директор по бизнес-администрированию издательской группы «Эксмо-АСТ». *** «Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-при
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте»

История повторяется Арбитражный суд Москвы повторно отклонил иск издательства «Эксмо» против интернет-провайдера «Теле.ру» с требованием выплаты компенсации за нарушение ав
12.11.2018 Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам

Иск официально отклонен Суд по интеллектуальным правам официально отказал в иске издательства «Эксмо» к провайдеру «Теле.ру». Издательство требовало с провайдера деньги за то, что он предо
30.08.2016 Правообладатели потребовали заблокировать «Яндекс»

«Эксмо» требует заблокировать доступ к «Яндексу» Издательство «Эксмо» в рамках «антипиратского» закона подало в Мосгорсуд иск о введении предварительных обеспечительных мер в отношении по
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело?

певают ограничения доступа к контенту. При попытке скачать книгу или открыть ее для чтения на сайте «Флибуста» возвращает сообщение, возлагающее ответственность за простой библиотеки на издательство «Эксмо» и принадлежащий ему магазин электронных книг «Литрес»: «Временно не работает. Используйте i2p или торренты. Все благодарности в адрес Эксмо и Литреса». Судя по записям на внешних

07.10.2008 «Одноклассники.ру» проиграли

компания «Одноклассники», управляющая одноименной социальной сетью, проиграла иск к «Издательству «Эксмо»». Напомним, что иск «Одноклассников» в арбитражный суд касался опубликованного в «Э
15.04.2005 ЭКСМО внедряет mySAP Business Suite

Сотрудники компании GMCS совместно с SAP Consult CIS завершают проект внедрения OLTP-системы на базе mySAP Business Suite в издательстве ЭКСМО. В сферу ответственности сотрудников GMCS входило выполнение концептуального дизайна и настроек в следующих областях: финансы (дебиторы, кредиторы, главная книга); учет движения денежных


Публикаций - 80, упоминаний - 101

Эксмо-АСТ и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 23
Yandex - Яндекс 9216 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
9594 6
Google LLC 12688 5
Bookmate 28 5
Ecatel 6 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Telegram Group 2940 5
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 4
Cloudflare 172 4
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13154 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 2
Теле.ру 2 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 2
Литнет 4 2
Metamentor - Метаментор 13 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
X Corp - Twitter 2938 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Digma 251 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
PocketBook International 98 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 22
Флибуста 34 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 4
Storytel - Сторител 9 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 2
Россети Ленэнерго 1699 2
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 2
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 2
Четыре Лапы 18 2
WMG - Warner Music Group - Warner Music Russia - Gala Records - Ворнер Мьюзик - Atlantic Records Russia, Атлантик Рекордз - Zhara Music - СБА Мьюзик Паблишинг - Ворнер Чаппелл - С.Б.А. Мьюзик Паблишинг - СБА Продакшн - С.Б.А. Гала Рекордз 12 2
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 2
Рипол Классик 2 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Комус 110 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
CD Land 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Политерн 2 1
Sony Music Entertainment 161 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
WMG - Warner Music Group 210 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 1 1
Ontarget - Онтаргет 2 1
Азбука-Аттикус 7 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Судебная власть - Judicial power 2500 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
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Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Президент Украины 128 1
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МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Районные суды РФ 196 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 16
РосКомСвобода - Общественная организация 86 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
IIPC - International Internet Preservation Consortium - Международный консорциум сохранения Интернета 4 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 19
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 9
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Электронная библиотека - Electronic Library 265 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 8
Аудиокнига - Audiobook 259 7
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
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Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Android 15243 5
ЛитРес MyBook 28 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
Apple iOS 8583 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 107 2
FreePik 1841 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 38 2
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Яндекс.Плюс 250 2
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SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Apple iTunes Store 1118 1
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
IPVAnish - VPN-сервис 10 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
ExpressVPN 23 1
VPN Unlimited 6 1
Hola VPN 11 1
VypryVPN 7 1
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ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
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Пак Матвей 9 2
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