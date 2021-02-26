Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Эксмо-АСТ
издательство


26.02.2021 Россияне собрали миллионы рублей, чтобы спасти раздачи на Rutracker 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 3
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
20.05.2020 Кадровая компания требует навечно заблокировать YouTube в России 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 2
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 3
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
28.11.2018 RuTracker запустил уникальный сервис обхода блокировок. Опрос 1
12.11.2018 Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам 2
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
10.01.2017 МГТС представила статистику о предпочтениях новогоднего интернет-шоппинга москвичей 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
07.10.2016 На главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» завели уголовное дело 1
07.10.2016 Полиция задержала главного борца с интернет-библиотекой «Флибуста» 1
30.08.2016 Правообладатели потребовали заблокировать «Яндекс» 3
08.07.2016 Правообладатели вычислили владельца знаменитой «пиратской» библиотеки Flibusta 1
30.06.2016 Власти атаковали библиотеку «Флибуста» в сети Tor 1
02.06.2016 Шесть сайтов оказались «навечно» заблокированы из-за сериала «Озабоченные» 1
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 3
25.03.2016 Власти нашли новый способ борьбы с пиратскими сайтами 1
17.02.2016 Медведев своим iPad прорвал блокировку «Рутрекера» 1
26.01.2016 RuTracker разорвал отношения с правообладателями. Теперь качать можно всё 2
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны 1
27.10.2015 Главный торрент-трекер России не смог удалить 5 млн музыкальных треков, и может быть заблокирован навечно 1
24.09.2015 Роскомнадзор потратит 100 млн руб. на систему мониторинга запрещенных сайтов 1
31.07.2015 Власти начали блокировать в Сети учебники для школьников и студентов 1
27.06.2015 Власти заблокировали крупнейшую библиотеку Рунета 1
19.06.2015 Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр с «Машей и медведем» 1
19.12.2014 «1С-Рарус:ТехЛаб» обеспечивает отказоустойчивость и производительность систем «1С» 1
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов 1
15.05.2014 Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru 4
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета 1
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 1
17.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета объявила «учения по обходу цензуры» 1
12.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета прорвала блокировку правообладателей 2
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело? 2
30.11.2012 Популярные планшеты и ридеры Nook приходят в Россию 1

Публикаций - 50, упоминаний - 67

Эксмо-АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 9
VK - Mail.ru Group 2487 4
Google LLC 7177 3
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 3
Теле.ру 2 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Telegram Group 702 2
Lenovo Group 1641 1
Аскон - Ascon 177 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Xiaomi 904 1
Парус 204 1
Астерос - Asteros 531 1
Anonymous - Хакерская группировка 55 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
I-Free 71 1
Samsung Electronics 5730 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Галактика - Корпорация 251 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
АФК Система ПАО 998 1
GitHub 412 1
3779 1
Abbyy 797 1
Facebook 3768 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 4
Флибуста 27 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Аудиокнига 4 2
Ontarget - Онтаргет 1 1
Barnes & Noble 52 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 4 1
Коловрат 5 1
Альпина Digital - Альпина Диджитал 2 1
Добрая книга 1 1
Азбука-Аттикус 4 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Bookmate 19 1
Storytel - Сторител 5 1
Политерн 2 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 11
Google YouTube - Видеохостинг 1734 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10751 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
VypryVPN 4 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Telegram - Мессенджер 80 1
IPVAnish - VPN-сервис 5 1
ExpressVPN 11 1
VPN Unlimited 4 1
Hola VPN 5 1
Apple iOS 5742 1
ЛитРес Читай! 7 1
ЛитРес Слушай! 3 1
TorGuard 5 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
Hide my Ass - VPN-сервис 4 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Apple iPad 3263 1
Opera - Браузер 637 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Amazon Alexa 138 1
Kaspersky Secure Connection 13 1
HideMy.name - VPN-сервис 4 1
NordVPN 8 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Маринин Александр 4 4
Казарян Карен 31 2
Колесников Олег 13 2
Донцова Дарья 7 2
Рябыко Максим 9 2
Анурьев Сергей 12 2
Глуховский Дмитрий 19 2
Волк Ирина 10 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Тодд Анна 1 1
Пушкин Александр 11 1
Полякова Татьяна 2 1
Метлицкая Мария 1 1
Степанова Татьяна 5 1
Лукьянов Роман 3 1
Калугин Алексей 2 1
Тамоников Александр 1 1
Маринина Александра 2 1
Конторович Александр 1 1
Симоненко Светлана 1 1
Севастьянова Наталья 2 1
Путин Владимир 1828 1
Капьев Евгений 1 1
Семенов Анатолий 12 1
Абашина Екатерина 1 1
Петровская Екатерина 1 1
Максимов Макс 1 1
Бырдин Алексей 21 1
Эрнст Константин 11 1
Дарбинян Саркис 35 1
Порошенко Петр 17 1
Жаров Александр 165 1
Никифоров Николай 1126 1
Дуров Павел 216 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Европа 3788 4
Украина 3398 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Индия - Республика 2181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Украина - Чернобыль 7 1
Донбасс 25 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Сан-Франциско 697 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Республика Крым 626 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Пиратство - Авторское право 209 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
РосКомСвобода 75 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Wikipedia - Википедия 279 1
LibGen 3 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Библиотека конгресса США - The Library of Congress 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768315, в очереди разбора - 671999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще