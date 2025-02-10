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TorGuard



10.02.2025 Европа пошла войной на популярные VPN 1
20.03.2023 Кинокомпании США требуют держать в тюрьме владельца VPN, пока он не заплатит многомиллионную компенсацию за пиратов 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов 1
01.06.2020 Роскомнадзор сформулировал критерии для запрета сайтов в Рунете 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
22.10.2019 Знаменитый VPN-сервис был взломан и оставался беззащитным три месяца 1
10.06.2019 Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте» 1
29.03.2019 Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

TorGuard и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 6
Telegram Group 2010 2
Google LLC 11811 1
DipHost 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
Теле.ру 2 1
X Corp - Twitter 2847 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
QuadraNet 2 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Synopsys Cybersecurity 3 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2753 7
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4532 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 36 1
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Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 56 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30841 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3825 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12573 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 984 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1623 1
NordVPN 19 7
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 58 6
ExpressVPN 22 6
VPN Unlimited 6 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 552 5
IPVAnish - VPN-сервис 9 5
Hola VPN 9 5
VypryVPN 5 5
Hide my Ass - VPN-сервис 5 5
Google Android 14034 2
Apple iOS 7829 2
Linux OS 9991 2
Apple macOS 2068 2
Microsoft Windows 15699 2
LiquidVPN 2 2
Google Chrome - браузер 1566 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 272 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 52 1
Google Android TV 317 1
Hideme.ru - VPN-сервис 12 1
HideMy.network - HideMy.name - VPN-сервис 7 1
VikingVPN 1 1
Microsoft Office 3739 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 1
Zenmate - VPN-сервис 6 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 644 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 1
Proton Technologies - ProtonVPN 21 1
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 1
Surfshark VPN 9 1
Opera VPN 9 1
VyprVPN 8 1
Дуров Павел 292 2
Кулин Филипп 51 2
Путин Владимир 3185 1
Тумусов Федот 9 1
Ионин Дмитрий 9 1
Culpepper Kerry - Калпеппер Керри 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 1
Финляндия - Финляндская Республика 3606 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
США - Флорида 767 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 503 1
США - Нью-Мексико 247 1
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Blacklist - Чёрный список 621 2
Аренда 2432 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 1
Спорт - Футбол 649 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 149 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1046 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1216 1
PC Magazine - PCMag 89 1
TechRadar 90 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
BleepingComputer - Издание 342 1
TorrentFreak (TF) 137 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
РАН - Российская академия наук 1879 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 20 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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