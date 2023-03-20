Кинокомпании США требуют держать в тюрьме владельца VPN, пока он не заплатит многомиллионную компенсацию за пиратов

В тюрьму за долги

Несколько независимых киностудий из США потребовало арестовать Чарльза Мушински (Charles Muszynksi), владельца прекратившего свою работу VPN-сервиса LiquidVPN, пишет Torrent Freak.

Принадлежащие мужчине бизнес-структуры уже более года отказываются выплачивать киноделам компенсацию в размере $15 млн за «пособничество пиратству», вопреки воле суда. Правообладатели считают, что Мушински необходимо арестовать и удерживать в заключении до тех пор, пока он не начнет выполнять решение суда.

Мушински в процессе участие напрямую не принимает. В феврале 2023 г. владалец оператора услуг VPN направил письмо в адрес судьи Бет Блум (Beth Bloom), рассматривающей его дело, в котором заявил, что не имеет средств не только на выплату компенсаций киностудиям, но и на адвоката. Кроме того, по его мнению, суд штата Флорида не обладает юрисдикцией в его отношении, поскольку сам он является гражданином государства Сент-Китс и Невис с 2019 г.

Наконец Мушински заверил судью в том, что он в действительности никогда не был владельцем компаний, которые признаны виновными в нарушении законных прав кинокомпаний в рамках соответствующего разбирательства.

Наконец, в своем письме мужчина упомянул о том, что киностудии подали к нему иск в суд на территории Сент-Китса и Невиса по аналогичному поводу и предложил суду во Флориде дождаться результатов разбирательства на его родине.

В чем вина Мушински

В марте 2021 г. несколько десятков независимых киностудий подали коллективный иск к пуэрториканской компании 1701 Management, которая оказывала услуги VPN под брендом LiquidVPN.

В представлении истцов, в числе которых были обладатели прав на такие известные голливудские картины как «Далласский клуб покупаталей», «Хеллбой» и «Рэмбо: Последняя кровь», LiquidVPN сознательно помогал своим клиентам получать доступ к пиратскому видеоконтенту, чем нанес правообладателям значительный ущерб.

Вывод о том, что сервис поощрял и подталкивал пользователей к пиратству, истцы сделали на основании информации рекламного характера, опубликованной на официальном сайте LiquidVPN. Потенциальным подписчикам он сулил «анонимный IP-адрес для защиты стриминга Popcorn Time и загрузок BitTottrent».

Popcorn Time – популярный в прошлом пиратский онлайн-кинотеатр, который нередко называли «пиратским Netflix». Как ранее сообщил CNews, он прекратил свою работу в январе 2022 г., спустя восемь лет с момента запуска.

Другими словами, LiquidVPN позиционировал собственный сервис как инструмент защиты от обнаружения пиратской активности интернет-провайдером. В связи с этим истцы потребовали от сервиса выплатить более $14 млн в качестве компенсации за нарушение авторских и смежных прав.

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По началу правообладатели сочли фактическим владельцем 1701 Management предпринимателя Дэвида Кокса (David Cox) – в исковом заявлении среди ответчиков значился именно он. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что Кокс продал компанию Мушински еще до начала процесса.

Ответчик в суд не явился

В марте 2022 г. суд признал практически все предъявленные 1701 Management требования обоснованными и обязал компанию выплатить истцам сумму в $15 млн. Вердикт был вынесен в отсутствие представителя ответчика, поскольку тот так ни разу и не явился на заседание.

Победа далась кинематографистам относительно легко, добиться исполнения судебного решения оказалось для юристов, в частности, для представляющего интересы истцов Керри Калпеппера (Kerry Culpepper), задачей гораздо более сложной.

Расставаться с деньгами Мушински не спешил и никак себя не проявлял в публичном пространстве. Юристы истцов начали собирать информацию об активах, которые могли бы принадлежать компании 1701 Management или лично ее владельцу – их с одобрения суда можно было бы изъять за долги.

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«Охота за имуществом» дала определенные плоды – адвокатам удалось обнаружить еще одну компанию Мушински – WasteResources LLC, зарегистрированную в штате Нью-Мексико. В январе 2023 г. кинопроизводители обратились в суд с требованием обязать американское юридическое лицо выплачивать долги за 1701 Management и LiquidVPN. Судья Блум сочла требование обоснованным, а доказательства истцов убедительными. Решение вновь было вынесено заочно, поскольку ответчик в суд не явился.

Несмотря на очередной успех кинокомпаний в тяжбе с Мушински, ситуация с выплатами оставалась для них весьма печальной – предприниматель продолжил игнорировать решение служителей Фемиды. Не придал ему мотивации переменить свое поведение и назначенный в январе 2023 г. дополнительный штраф в размере $500 за каждый день просрочки по выплате долга.

В марте 2022 г. CNews писал о том, что ряд VPN-провайдеров, в частности TorGuard, по требованию правообладателей начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах. Для этого он задействовал межсетевой экран, а в дальнейшем планировал внедрить и другие механизмы блокировки.