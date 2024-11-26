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США Флорида

США - Флорида

СОБЫТИЯ


26.11.2024 ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

новным в сговоре для работы в качестве агента Министерства госбезопасности Китая, пишет издание The Record. Следователи по этому делу установили, что передача данных велась с 2012 г. Пинг Ли родом из Флориды, возраст обвиняемого составляет 59 лет. Он приговорен к четырем годам тюрьмы за передачу конфиденциальной информации разведке Китая, также Ли должен будет выплатить штраф в размере $250
29.10.2010 Скомпрометированы данные 106 тыс. студентов Университета Северной Флориды

По сведениям компании «Практика Безопасности», более 106 тыс. человек, преимущественно студентов Университета Северной Флориды (University of North Florida), могут пострадать от утечки своих персональных данных. Их имена, даты рождения и номера социального страхования хранились в файле, доступ к которому получи
24.07.2009 Реконфигуриремый суперкомпьютер планируется ввести в строй в университете Флориды

Как сообщает пресс-служба университета Флориды, на этой неделе в университете планируется ввести в строй реконфигурируемый суперкомпьютер Novo-G, который должен стать самым мощным в мире вычислительным комплексом такого рода. Предпо
19.05.2009 Флорида получит робота-дозиметриста

Департамент транспорта штата Флорида (США) заказал у компании Raytheon станцию разведки радиационной обстановки на базе роботизированной платформы SUV (Small Unmanned Vehicle). Как сообщает пресс-служба Raytheon, в системе
25.11.2008 Университет Флориды: четвертая утечка за год

Университет штата Флорида обнародовал сведения об очередной утечке информации, которая стала уже четвертым инцидентом за последний год. На этот раз «отличился» стоматологический колледж (College of Dentistry) пр
14.07.2008 Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников

for Health Care Administration (AHCA), отвечающее за лицензирование медицинских учреждений в штате Флорида, объявило о масштабной утечке информации. Как сообщает Sarasota Herald-Tribune, «дыра
27.02.2008 После грозового шторма миллионы жителей Флориды остались без электричества

Как сообщает РБК со ссыкой на CNN, миллионы жителей американского штата Флорида остались без электричества из-за множественных аварий на электростанциях. Отключение электроэнергии зафиксировано в крупнейших городах штата от Майами на юге полуострова до Джэксонвилла
25.06.2007 Atlantis готовят к возвращению во Флориду

Специалисты НАСА начали подготовку шаттла Atlantis к перевозке в космический центр Кеннеди во Флориде, сообщает «Голос Америки». Напомним, из-за плохих погодных условий во Флориде,
01.02.2006 Спамер из Флориды приговорен к штрафу в $11 млрд.

в России, сообщил, что интернет-провайдер из Айовы выиграл в суде иск на $11,2 млрд. против жителя Флориды, который разослал миллионы незатребованных сообщений электронной почты. Роберт В. Кра
29.12.2005 Прокурора Флориды обвинили в спамерстве

тельности двух спамеров из Тампы, является кандидатом от Республиканской партии на пост губернатора Флориды. Сейчас некоторые жители рассказывают, что они получали незапрошенные электронные соо
15.08.2005 Жителя Флориды осудили за кражу 16 млн. записей о потребителях

Житель Флориды Скотт Левин (Scott Levine), владелец сайта по заключению договоров о сбыте продукции Snipermail.com, был осужден за кражу информации у компании Acxiom Corporation, специализирующейся на
17.04.2003 Microsoft выплатит $202 млн. для урегулирования иска во Флориде

Корпорация Microsoft согласилась урегулировать групповой иск по обвинению в монополизме и непорядочном ведении бизнеса, поданный против нее в штате Флорида государственными учреждениями, приобретшими лицензии на офисное ПО и операционные системы с 16 ноября 1995 по 31 декабря 2002 года. Истцы обвинили корпорацию в нарушении антимонопольных
12.03.2002 Во Флориде запретят запрещать использование мобильных телефонов за рулем

рнатором штата Джебом Бушем (Jeb Bush). В прошлом году, вскоре после того, как генеральный прокурор Флориды заявил о том, что по существующим законам штата местные органы власти сами могут регу
13.10.2000 Во Флориде можно будет через интернет выявлять ворованные товары

Во Флориде организована специальная система контроля и записи, которая позволит покупателям товаров проверять в интернете покупку на предмет ее происхождения кражи или легальности. Сайт Департамен
25.08.2000 Во Флориде арестован кибервымогатель, требовавший за свое молчание $1 млн.

Федеральные агенты арестовали во Флориде сотрудника компьютерной фирмы. Майкл Пителис (Michael Pitelis) был арестован за попытку вымогательства, он посылал в софтверную компанию Parametric Technology письма с угрозами опублико
21.07.2000 Level 3 завершила создание фрагмента оптоволоконной сети во Флориде

Level 3 Communications Inc. завершила создание оптоволоконной сети во Флориде (в Тампо и Орландо) и может теперь предоставлять Интернет-услуги в 25 крупных городах США. Вице-президент Level 3, Kevin O'Hara, заявил о том, что сеть даст провайдерам и прочим компани
04.05.2000 Во Флориде подросток получил 4 месяца заключения за угрозы через Интернет в адрес Коломбинской высшей школы

Суд Денвера, Флорида, признал виновным 18-летнего Майкла Яна Кемпбелла в угрозах через Интернет в адрес Коломбинской высшей школы. 15 декабря Кемпбелл в чате, где собираются студенты высшей школы Коломбины,
15.12.1998 Флорида готовится к выборам онлайн

Избирательная комиссия американского штата Флорида сообщила о разработке стандартов использования сетей IP при проведении выборов. Однако избирателям все равно придется прийти на участок, поскольку там будет размещаться вся аппаратура.


Публикаций - 786, упоминаний - 835

США и организации, системы, технологии, персоны:

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Apple Inc 13154 32
Cisco Systems 5372 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Intel Corporation 12811 19
Yahoo! 3726 19
Google LLC 12688 18
Lenovo Motorola 3566 13
Samsung Electronics 11064 12
Dell EMC 5180 12
AT&T Inc 1725 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Oracle Corporation 7074 11
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Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Perimetrix - Периметрикс 274 8
Digital Angel - Applied Digital Solutions - ADS 35 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 7
Commerce One - CMRC 176 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 7
Check Point Software Technologies 829 7
Sony 6739 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
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SpaceX - Space Exploration Technologies 287 6
AOL Inc - America Online 1883 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
AT&T South - BellSouth 234 5
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 41
Lockheed Martin 777 26
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
eBay Inc 1640 16
Boeing 1031 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 10
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 7
Bank of America - Банк Америки 271 7
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 6
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Tesla Motors 461 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Arianespace 87 3
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 3
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
Альфа-Банк 1979 3
Walt Disney Company 647 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 3
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 3
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 2
Michelin - Мишлен 36 2
Uber 357 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Merrill Lynch 454 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Colonial Pipeline 34 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 2
Tesco 84 2
ABN AMRO 100 2
Prada 58 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 122
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 43
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 40
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 29
Судебная власть - Judicial power 2500 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 19
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 17
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 8
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ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 6
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
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NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 3
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
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NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 16
Microsoft Office 4170 13
Apple iPhone 6 4861 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
Google Android 15243 9
Linux OS 11533 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
Apple iPad 4011 8
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Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 7
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 7
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 7
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 6
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 6
Apple macOS 2419 6
Samsung Galaxy Note 702 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 5
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 5
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 5
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 5
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 5
Lockheed Martin - CKEM - Compact Kinetic Energy Missile - управляемая противотанковая кинетическая ракета 5 5
FreePik 1841 5
Microsoft Office 365 1042 5
Apple iPhone 4 800 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 4
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Robinson Stephen - Робинсон Стивен 28 7
Bush George - Буш Джордж 336 6
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 6
Мельникова Анастасия 440 6
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 5
Зенкин Денис 263 5
Novak Lisa - Новак Лиза 24 5
Collins Eileen - Коллинз Эйлин 17 5
Wilson Stephanie - Уилсон Стефани 11 5
Poindexter Alan - Пойндекстер Алан 8 5
Fossum Michael - Фоссум Майкл 13 5
Kelly Mark - Келли Марк 10 5
Melvin Leland - Мелвин Лилэнд 7 5
Stott Nicole - Стотт Николь 14 4
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Behnken Robert - Бенкен Роберт 12 4
Foreman Michael - Форман Майкл 8 4
Fossett Steve - Фоссет Стив 22 4
Lindsey Steven - Линдси Стивен 7 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Camarda Charlie - Камарда Чарли 13 3
Shah Muburak - Шах Мубурак 3 3
Gore Albert - Гор Альберт 44 3
Noguchi Soichi - Ногучи Соичи - Ногути Соити 25 3
Williams Jeffrey - Уильямс Джеффри 41 3
Ayers Douglas - Эйерс Дуглас 3 3
Linnehan Richard - Линнехан Ричард 9 3
Jones Chris - Джонс Крис 21 3
Schlegel Hans - Шлегель Ханс 7 3
Thomas Andrew - Томас Эндрю 12 3
Kopra Timothy - Копра Тимоти 9 3
Frick Stephen - Фрик Стивен 4 3
Kelly James - Келли Джеймс 12 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 484
США - Калифорния 4829 115
Земля - планета Солнечной системы 10865 111
Россия - РФ - Российская федерация 166167 109
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Европа 24964 60
США - Флорида - Орландо 129 59
Япония 13807 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 52
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 42
США - Техас 1048 42
США - Нью-Йорк 3180 39
США - Флорида - Майами 200 35
Канада 5081 33
Германия - Федеративная Республика 13221 33
США - Массачусетс 517 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 25
США - Коннектикут 172 24
Солнечная система - Solar system 2569 24
США - Колумбия - Вашингтон 1487 24
США - Юта 198 23
США - Айова 129 23
США - Миссури - Канзас-Сити 107 22
США - Миннесота 198 22
США - Вашингтон - округ Колумбия 78 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Индия - Bharat 5869 19
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 19
США - Джорджия 335 18
США - Нью-Мексико 249 17
США - Западная Виргиния 45 17
Африка - Африканский регион 3641 17
Испания - Королевство 3840 17
США - Пенсильвания 372 16
Южная Корея - Республика 7052 16
Азия - Азиатский регион 5920 16
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 54
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 53
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 51
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 36
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Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
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Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 18
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AppleInsider 400 3
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Forbes Global 2000 50 1
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Forbes 400 3 1
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Forrester Research 834 1
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FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 27
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
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РАН - Российская академия наук 2122 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
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NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
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РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 2
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 2
UF - University of Florida - MagLab - National High Magnetic Field Laboratory - Национальная лаборатория сильных магнитных полей 4 2
ASES - American Solar Energy Society - Американское общество солнечной энергии 2 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 2
FAU - Florida Atlantic University - Флоридский атлантический университет - Атлантический университет Флориды 6 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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