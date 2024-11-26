США - Флорида

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж новным в сговоре для работы в качестве агента Министерства госбезопасности Китая, пишет издание The Record. Следователи по этому делу установили, что передача данных велась с 2012 г. Пинг Ли родом из Флориды, возраст обвиняемого составляет 59 лет. Он приговорен к четырем годам тюрьмы за передачу конфиденциальной информации разведке Китая, также Ли должен будет выплатить штраф в размере $250

Скомпрометированы данные 106 тыс. студентов Университета Северной Флориды По сведениям компании «Практика Безопасности», более 106 тыс. человек, преимущественно студентов Университета Северной Флориды (University of North Florida), могут пострадать от утечки своих персональных данных. Их имена, даты рождения и номера социального страхования хранились в файле, доступ к которому получи

Реконфигуриремый суперкомпьютер планируется ввести в строй в университете Флориды Как сообщает пресс-служба университета Флориды, на этой неделе в университете планируется ввести в строй реконфигурируемый суперкомпьютер Novo-G, который должен стать самым мощным в мире вычислительным комплексом такого рода. Предпо

Флорида получит робота-дозиметриста Департамент транспорта штата Флорида (США) заказал у компании Raytheon станцию разведки радиационной обстановки на базе роботизированной платформы SUV (Small Unmanned Vehicle). Как сообщает пресс-служба Raytheon, в системе

Университет Флориды: четвертая утечка за год Университет штата Флорида обнародовал сведения об очередной утечке информации, которая стала уже четвертым инцидентом за последний год. На этот раз «отличился» стоматологический колледж (College of Dentistry) пр

Приватные данные доноров Флориды могут попасть в руки мошенников for Health Care Administration (AHCA), отвечающее за лицензирование медицинских учреждений в штате Флорида, объявило о масштабной утечке информации. Как сообщает Sarasota Herald-Tribune, «дыра

После грозового шторма миллионы жителей Флориды остались без электричества Как сообщает РБК со ссыкой на CNN, миллионы жителей американского штата Флорида остались без электричества из-за множественных аварий на электростанциях. Отключение электроэнергии зафиксировано в крупнейших городах штата от Майами на юге полуострова до Джэксонвилла

Atlantis готовят к возвращению во Флориду Специалисты НАСА начали подготовку шаттла Atlantis к перевозке в космический центр Кеннеди во Флориде, сообщает «Голос Америки». Напомним, из-за плохих погодных условий во Флориде,

Спамер из Флориды приговорен к штрафу в $11 млрд. в России, сообщил, что интернет-провайдер из Айовы выиграл в суде иск на $11,2 млрд. против жителя Флориды, который разослал миллионы незатребованных сообщений электронной почты. Роберт В. Кра

Прокурора Флориды обвинили в спамерстве тельности двух спамеров из Тампы, является кандидатом от Республиканской партии на пост губернатора Флориды. Сейчас некоторые жители рассказывают, что они получали незапрошенные электронные соо

Жителя Флориды осудили за кражу 16 млн. записей о потребителях Житель Флориды Скотт Левин (Scott Levine), владелец сайта по заключению договоров о сбыте продукции Snipermail.com, был осужден за кражу информации у компании Acxiom Corporation, специализирующейся на

Microsoft выплатит $202 млн. для урегулирования иска во Флориде Корпорация Microsoft согласилась урегулировать групповой иск по обвинению в монополизме и непорядочном ведении бизнеса, поданный против нее в штате Флорида государственными учреждениями, приобретшими лицензии на офисное ПО и операционные системы с 16 ноября 1995 по 31 декабря 2002 года. Истцы обвинили корпорацию в нарушении антимонопольных

Во Флориде запретят запрещать использование мобильных телефонов за рулем рнатором штата Джебом Бушем (Jeb Bush). В прошлом году, вскоре после того, как генеральный прокурор Флориды заявил о том, что по существующим законам штата местные органы власти сами могут регу

Во Флориде можно будет через интернет выявлять ворованные товары Во Флориде организована специальная система контроля и записи, которая позволит покупателям товаров проверять в интернете покупку на предмет ее происхождения кражи или легальности. Сайт Департамен

Во Флориде арестован кибервымогатель, требовавший за свое молчание $1 млн. Федеральные агенты арестовали во Флориде сотрудника компьютерной фирмы. Майкл Пителис (Michael Pitelis) был арестован за попытку вымогательства, он посылал в софтверную компанию Parametric Technology письма с угрозами опублико

Level 3 завершила создание фрагмента оптоволоконной сети во Флориде Level 3 Communications Inc. завершила создание оптоволоконной сети во Флориде (в Тампо и Орландо) и может теперь предоставлять Интернет-услуги в 25 крупных городах США. Вице-президент Level 3, Kevin O'Hara, заявил о том, что сеть даст провайдерам и прочим компани

Во Флориде подросток получил 4 месяца заключения за угрозы через Интернет в адрес Коломбинской высшей школы Суд Денвера, Флорида, признал виновным 18-летнего Майкла Яна Кемпбелла в угрозах через Интернет в адрес Коломбинской высшей школы. 15 декабря Кемпбелл в чате, где собираются студенты высшей школы Коломбины,