Индексная книга (каталог) CNews*
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Megaface Benchmark MegaFace Challenge мировой чемпионат по распознаванию лиц
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 28
Megaface Benchmark и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Кухаренко Артём 18 4
|Векилов Тимур 28 3
|Кадейшвили Алексей 16 3
|Кабаков Александр 11 2
|Паламарчук Алексей 64 2
|Провоторов Александр 158 2
|Варданян Рубен 13 2
|Кузьмичев Вячеслав 3 2
|Гонноченко Алексей 8 1
|Лукьяненко Сергей 49 1
|Ефимова Мария 4 1
|Жаворонков Роман 2 1
|Панюшкин Алексей 1 1
|Конушин Вадим 1 1
|Лакко Дмитрий 1 1
|Капитанов Олег 1 1
|Бабаев Александр 2 1
|Путин Владимир 3454 1
|Дмитриев Кирилл 120 1
|Иванов Михаил 116 1
|Рыжиков Сергей 112 1
|Абрамович Роман 47 1
|Лебедев Алексей 25 1
|Кузьмичев Владимир 2 1
|Бейгул Антон 1 1
|Цветков Егор 1 1
|Кадейшвили Любовь 2 1
|Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 2 1
|Генин Олег 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.