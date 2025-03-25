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Megaface Benchmark MegaFace Challenge мировой чемпионат по распознаванию лиц

СОБЫТИЯ


25.03.2025 Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию 1
20.02.2025 При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей 1
12.12.2024 В «черный список» США внесли знаменитого российского разработчика системы распознавания лиц, разгромившего Google 1
06.07.2022 Сооснователи NtechLab покинули компанию 1
25.11.2021 Как российскому тандему из программиста и инвестора удалось обойти Google 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
03.06.2019 Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
23.11.2018 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц поймала грабителя, объявленного в розыск 1
02.07.2018 В России закрывается скандальный «лучший в мире» сервис распознавания лиц 1
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц 1
23.03.2018 «Вокорд» представила камеру Vocord NetCam.AI со встроенным распознаванием лиц 1
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету 1
10.10.2017 «Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica 1
28.09.2017 «Вокорд» представит камеру со встроенным распознаванием лиц на конференции Nvidia GTC 1
14.09.2017 «Вокорд» и ISD представили решение для распознавания лиц в платежно-пропускных терминалах 1
27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica 1
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах 1
11.05.2017 «Вокорд» увеличил отрыв от конкурентов по точности распознавания лиц 1
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом 1
12.12.2016 «Вокорд» и R-ID представили облачные сервисы как инструмент аналитики для ритейла 1
22.11.2016 Новый Битрикс24 научился распознавать лица клиентов в CRM 1
19.10.2016 NTechLab вышла на международные рынки с облачным сервисом по распознаванию лиц 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
06.10.2016 Технологии «Вокорда» заинтересовали крупный бизнес США и Канады 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Megaface Benchmark и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 18
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 16
Google LLC 12690 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
3DiVi - Тридиви 15 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
Tevian - Технологии видеоанализа 10 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Ростелеком 10948 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
Huawei 4677 2
Nvidia Corp 4002 2
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 98 1
Huawei - Игл софтлаб 2 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
РОБОПРО 4 1
SenseTime 7 1
Стрит Фалькон 1 1
Samsung Electronics 11065 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Yandex - Яндекс 9216 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Telegram Group 2940 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Автодория 44 1
Rubetek - Рубетек 35 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
Горпарковки - Городские парковки 17 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 1
РВК - Российская венчурная компания 571 7
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 5
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 5
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 3
NDF - инвестиционный фонд 7 3
Impulse VC - венчурный фонд 14 3
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 36 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Лидер УК 25 1
Y Combinator - венчурный фонд 57 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Альфа-Капитал УК 155 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 14
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
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NtechLab FaceN 4 3
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Vocord FaceMatica 5 3
Apple iPhone 6 4861 3
Nvidia Jetson 47 3
Vocord NetCam 28 2
Vocord DeepVo1 2 2
FreePik 1841 2
Vocord Android SDK 4 2
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Vocord Видеоэксперт 7 1
Nvidia GTC 4 1
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Google Android SDK 37 1
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Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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