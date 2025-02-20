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Капитанов Олег



20.02.2025 При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Капитанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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