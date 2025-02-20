Капитанов Олег
|20.02.2025
|При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей 1
Капитанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Tevian - Технологии видеоанализа 7 1
|Google LLC 11829 1
|NtechLab - НтехЛаб 123 1
|Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145419 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52231 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 376 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1064 1
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