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NtechLab
НтехЛаб


11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 3
30.09.2021 Ntechlab изучит демографию и посчитает посетителей «Экспо-2020» в Дубае 2
02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 8
12.04.2021 FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
24.03.2021 Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения 7
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19 1
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 4
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
27.10.2020 NtechLab проанализирует демографию посетителей для бизнеса и проверит наличие масок 4
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 2
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 2
26.06.2020 NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake 3
16.06.2020 За российскими школьниками будет наблюдать система, названная в честь автора книги о тотальной слежке 2
10.04.2020 Ростех представил министерствам системы комплексного оснащения учебных заведений 1
31.03.2020 За москвичами установят тотальную слежку на время карантина 2
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 2
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 3
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 2
15.11.2019 В Москве строят систему цифрового контроля 2
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 2
24.10.2019 Программный комплекс FindFace получил сертификацию ФСБ России 4
04.09.2019 Минкомсвязи получило 130 миллионов на паспорта болельщиков на Euro 2020 1
22.07.2019 «Ростех» отчитался перед Путиным о рекордном экспорте российского оружия 1

Публикаций - 78, упоминаний - 155

NtechLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 20
VK - Mail.ru Group 2484 13
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 12
Naumen - Наумен 342 11
Dynatrace 46 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Veeam Software 250 11
Google LLC 7158 10
Vocord - Вокорд 99 8
Yandex - Яндекс 4101 8
Microsoft Corporation 11110 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 6
Amazon Inc - Amazon.com 1471 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
3DiVi - Тридиви 10 4
Ланит ГК 1158 4
TongYi Transportation Technology 6 4
Samtech InfoNet 6 4
Dermalog 6 4
VCognition 6 4
Nvidia Corp 2028 4
Neurotechnology 6 4
Rank One Computing 6 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Samsung Electronics 5686 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
Facebook 3766 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBM 3546 2
Intel Corporation 4186 2
Good Line - Е-Лайт-Телеком 4 2
Huawei 2731 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Alibaba Group 298 2
Альфа-Банк 1126 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 12
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
NDF - инвестиционный фонд 5 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Лидер-инновации 27 2
Открытие ФК 538 2
Интер РАО ПАО 158 2
Уралсиб Банк 390 2
Газпром нефть 382 2
МБА-Москва Банк 7 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
ВТБ Страхование 52 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Uber 257 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Capital One 15 1
Связь-банк 78 1
Деловые Линии ГК 36 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Траско - Trasko 27 1
Lego 84 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 2 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 17 1
Центр-инвест КБ 29 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Impulse VC 12 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Malltech - Моллтек 1 1
Инвесткомм ООО 1 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 11
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 7
IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 6
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Президент Российской Федерации 1440 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Рособоронэкспорт 34 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство РФ 2206 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Электронная Москва АО 13 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Правительство Москвы 653 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роснано 456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 11
Безопасный город 347 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 4
Big Data - Большие данные 1136 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 3
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 7 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 10 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
NtechLab FindFace 26 23
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
NtechLab FindFace Security 11 10
Nvidia GeForce GTX 2071 4
Google FaceNet 5 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
НКТ - Р7-Офис 73 3
Microsoft Office 1942 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Google Android 10751 2
Intel Xeon Silver 6 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft SQL Server 795 2
Rakuten Viber 429 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 12 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Xelent MultiCloud 8 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Система отслеживания передвижений людей 1 1
МТС Автосекретарь 35 1
Genetec Security Center (GSC) 1 1
Ростех Элик - серия персональных компьютеров 2 1
Oracle Active Data Guard 16 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
BSS Business 3 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS e-Government Gate 26 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Цифровой инспектор 6 1
MLPerf 5 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Теленков Андрей 21 12
Чаркин Евгений 182 11
Васильев Григорий 35 11
Педоренко Андрей 41 11
Путятинский Сергей 53 11
Валчев Стоян 44 11
Абакумов Евгений 103 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Антонов Александр 73 11
Поляков Сергей 60 11
Прохоров Фёдор 78 11
Савцов Игорь 27 11
Кириченко Игорь 41 11
Хомков Игорь 40 11
Клявин Владимир 26 11
Шершнев Георгий 13 11
Агафонова Наталия 35 11
Иванов Михаил 63 7
Кухаренко Артём 11 7
Путин Владимир 1826 5
Чемезов Сергей 121 5
Минин Александр 5 4
Кабаков Александр 4 3
Колокольцев Владимир 8 3
Бровко Василий 47 3
Собянин Сергей 211 3
Чернышенко Дмитрий 234 2
Осеевский Михаил 221 1
Колбин Евгений 43 1
Кривошеев Евгений 4 1
Кравченко Георгий 9 1
Лобас Аркадий 9 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
Слышкин Василий 54 1
Рахманкулов Рамиль 6 1
Колесов Александр 19 1
Сирота Юрий 38 1
Баринов Александр 23 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Хайруллин Айрат 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 19
Казахстан - Республика 2637 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 14
Беларусь - Белоруссия 2093 13
Украина 3374 12
Грузия 691 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Европа 3766 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Индия - Республика 2175 6
Ближний Восток 1475 6
Россия - Альметьевск 60 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Франция - Французская Республика 2130 4
Латинская Америка 725 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Россия - Рязань 355 3
Япония 2792 2
Сингапур - Республика 808 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Великобритания - Лондон 823 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Испания - Королевство 1256 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 2
Россия - Уфа 645 2
США - Вашингтон 334 2
Россия - Кемерово 311 2
Перу - Республика 96 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 2
США - Огайо 52 2
Россия - Тульская область 752 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Транспорт 62 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
The Bell - Издание 34 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
РосКомСвобода 75 1
Rusbase 15 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 6
Gartner 2193 3
IDC - International Data Corporation 2723 2
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
IHS Markit 21 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 9
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ЭЛАС НПО 6 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 12
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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