Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NtechLab
НтехЛаб
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Публикаций - 78, упоминаний - 155
NtechLab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Теленков Андрей 21 12
|Чаркин Евгений 182 11
|Васильев Григорий 35 11
|Педоренко Андрей 41 11
|Путятинский Сергей 53 11
|Валчев Стоян 44 11
|Абакумов Евгений 103 11
|Огуряев Дмитрий 53 11
|Антонов Александр 73 11
|Поляков Сергей 60 11
|Прохоров Фёдор 78 11
|Савцов Игорь 27 11
|Кириченко Игорь 41 11
|Хомков Игорь 40 11
|Клявин Владимир 26 11
|Шершнев Георгий 13 11
|Агафонова Наталия 35 11
|Иванов Михаил 63 7
|Кухаренко Артём 11 7
|Путин Владимир 1826 5
|Чемезов Сергей 121 5
|Минин Александр 5 4
|Кабаков Александр 4 3
|Колокольцев Владимир 8 3
|Бровко Василий 47 3
|Собянин Сергей 211 3
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Колбин Евгений 43 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 272 1
|Слышкин Василий 54 1
|Рахманкулов Рамиль 6 1
|Колесов Александр 19 1
|Сирота Юрий 38 1
|Баринов Александр 23 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|The Bell - Издание 34 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|РосКомСвобода 75 1
|Rusbase 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru