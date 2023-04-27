Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow

На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики Что можно найти на портале На портале ICT.Moscow собрано свыше 2,5 тыс. отечественных и зарубежных исследований, прогнозов, отчетов, рейтингов, кейсбуков, карт рынков и других материалов. В карточке каждого материала можно найти кр

Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей сервисы. ИТ-платформа Московского инновационного кластера — один из ключевых элементов цифровой экосистемы столицы. Услугами, программами развития и мерами поддержки инновационного бизнеса на портале i.moscow пользуются уже более 34 тыс. участников и партнеров. Платформа ежедневно помогает столичным инноваторам реализовывать новые проекты и создавать продукты, полезные как городу, так и жит

Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City Портал ICT.Moscow совместно с Правительством Москвы запускает раздел «Smart City Moscow» для междуна

Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организаций. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Пользователи платформы — стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, инстит

На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов лся два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow. «На портале зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множ

ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). С текущим обнов

Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта чем за три месяца база знаний об искусственном интеллекте (ИИ) на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow пополнилась 244 новыми практиками ИИ. 140 решений — российские. Больше всего кейсо

Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow открыла доступ к базе практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе для мирового сообщества. На английский язык переведено уже 175 российских кейсов применения технолог

Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн ля того чтобы разобраться, как применяется блокчейн в России и в мире, открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний. В ней собрано более 80 актуальных кейсов внедрения блокчейн

Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов Десятью основными сервисами на платформе i.moscow могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную

Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы открыли доступ к базе знаний 5G для англоязычной аудитории. Проект, доступный теперь и на английском языке, содержит витрину пра

В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города С начала 2019 г. в базе практик Smart City на платформе ICT.Moscow собрали более 500 российских и зарубежных проектов. В ней представлены технологические решения таких крупнейших мегаполисов, как Лондон, Сингапур, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Токио и д

Москва следует мировым трендам Smart City Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и подразделение Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы собрали более 500 проектов в бесплатной базе знаний Smart City. Выяснилось, что многие города в ми

ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G ения технологии 5G для решения различных бизнес-задач. «Одна из важных задач города — помочь бизнесу изучить возможности 5G и стимулировать разработку новых цифровых продуктов. Для этого ДИТ Москвы и ICT.Moscow запустили спецпроект о 5G — базу знаний о развитии связи нового поколения с возможностью предложить свои идеи для тестирования новых решений. На сайте представлено уже более 60 росси

Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы представили первое масштабное исследование о применении организациями технологии роботизации бизнес-процессов (RPA). Выяснилось,

Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов Платформа ICT.Moscow и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) запустили спецпроект «База знаний RPA». Он объединил информацию о российском и мировом опыте внедрения технологии роботиза

Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow провели исследование цифровых экосистем столицы. Анализ показал, что цифровые платформы стали привычным инструментом в повседневной жизни москвичей. Почти все жители Москвы в возраст

Важные ИТ-мероприятия Москвы теперь доступны на ICT.Moscow На платформе о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow появился календарь ИТ-мероприятий столицы. Он доступен в разделе «Мероприятия». Це

Единая карта столичных коворкингов появилась на ICT.Moscow вой темп роста составляет 25%. Если раньше их арендовали в основном индивидуальные предприниматели, то сегодня к ним обращается крупный бизнес — средняя загрузка коворкингов в 2017 г. составляла 65%. ICT.Moscow — новая платформа о цифровых технологиях Москвы. Здесь собран каталог ИТ-решений, публикуются самые важные новости, исследования, а также контакты для деловых знакомств. Платформа по