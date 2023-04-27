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Правительство Москвы ДИТ Москва ICT.Moscow

Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow

УПОМИНАНИЯ


27.04.2023 На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики

Что можно найти на портале На портале ICT.Moscow собрано свыше 2,5 тыс. отечественных и зарубежных исследований, прогнозов, отчетов, рейтингов, кейсбуков, карт рынков и других материалов. В карточке каждого материала можно найти кр
22.06.2022 Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей

сервисы. ИТ-платформа Московского инновационного кластера — один из ключевых элементов цифровой экосистемы столицы. Услугами, программами развития и мерами поддержки инновационного бизнеса на портале i.moscow пользуются уже более 34 тыс. участников и партнеров. Платформа ежедневно помогает столичным инноваторам реализовывать новые проекты и создавать продукты, полезные как городу, так и жит
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City

Портал ICT.Moscow совместно с Правительством Москвы запускает раздел «Smart City Moscow» для междуна
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организаций. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Пользователи платформы — стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, инстит
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов

лся два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow. «На портале зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множ
05.11.2020 ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте

Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). С текущим обнов
27.05.2020 Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта

чем за три месяца база знаний об искусственном интеллекте (ИИ) на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow пополнилась 244 новыми практиками ИИ. 140 решений — российские. Больше всего кейсо
14.05.2020 Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории

Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow открыла доступ к базе практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе для мирового сообщества. На английский язык переведено уже 175 российских кейсов применения технолог
16.04.2020 Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн

ля того чтобы разобраться, как применяется блокчейн в России и в мире, открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний. В ней собрано более 80 актуальных кейсов внедрения блокчейн
06.03.2020 Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов

Десятью основными сервисами на платформе i.moscow могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную

16.01.2020 Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом

Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы открыли доступ к базе знаний 5G для англоязычной аудитории. Проект, доступный теперь и на английском языке, содержит витрину пра
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города

С начала 2019 г. в базе практик Smart City на платформе ICT.Moscow собрали более 500 российских и зарубежных проектов. В ней представлены технологические решения таких крупнейших мегаполисов, как Лондон, Сингапур, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Токио и д
31.10.2019 Москва следует мировым трендам Smart City

Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и подразделение Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы собрали более 500 проектов в бесплатной базе знаний Smart City. Выяснилось, что многие города в ми
03.10.2019 ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G

ения технологии 5G для решения различных бизнес-задач. «Одна из важных задач города — помочь бизнесу изучить возможности 5G и стимулировать разработку новых цифровых продуктов. Для этого ДИТ Москвы и ICT.Moscow запустили спецпроект о 5G — базу знаний о развитии связи нового поколения с возможностью предложить свои идеи для тестирования новых решений. На сайте представлено уже более 60 росси
20.08.2019 Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты

Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы представили первое масштабное исследование о применении организациями технологии роботизации бизнес-процессов (RPA). Выяснилось,
15.07.2019 Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов

Платформа ICT.Moscow и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) запустили спецпроект «База знаний RPA». Он объединил информацию о российском и мировом опыте внедрения технологии роботиза
23.05.2019 Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день

Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow провели исследование цифровых экосистем столицы. Анализ показал, что цифровые платформы стали привычным инструментом в повседневной жизни москвичей. Почти все жители Москвы в возраст
17.09.2018 Важные ИТ-мероприятия Москвы теперь доступны на ICT.Moscow

На платформе о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow появился календарь ИТ-мероприятий столицы. Он доступен в разделе «Мероприятия». Це
05.09.2018 Единая карта столичных коворкингов появилась на ICT.Moscow

вой темп роста составляет 25%. Если раньше их арендовали в основном индивидуальные предприниматели, то сегодня к ним обращается крупный бизнес — средняя загрузка коворкингов в 2017 г. составляла 65%. ICT.Moscow — новая платформа о цифровых технологиях Москвы. Здесь собран каталог ИТ-решений, публикуются самые важные новости, исследования, а также контакты для деловых знакомств. Платформа по
20.04.2018 Обсуждение программы «Умный город» на площадке ICT.Moscow помогло сформировать образ Москвы будущего

билеты и транспортные карты могут уйти в прошлое. Расплачиваться можно будет с помощью технологий распознавания и биометрии. Обсуждение программы «Умный город» идет на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow. В стратегии «Умный город» 2030 определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратеги

Публикаций - 82, упоминаний - 88

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Доктор рядом - Doc+ 52 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 850 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 464 3
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 3
Ростелеком 9989 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2981 2
Yandex - Яндекс 7826 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Технологии Будущего 152 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 322 2
КРЗ ГБУ - Корпорация развития Зеленограда - инновационный территориальный кластер - Техноюнити - Technounity Zelenograd 8 2
Cisco Systems 5162 1
Bitfury Group 25 1
Крок - Croc 1786 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
KPMG 259 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
NtechLab - НтехЛаб 145 1
Bellsoft - БеллСофт 52 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 29 1
Nvidia Corp 3580 1
Samsung Electronics 10390 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 113 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
X Corp - Twitter 2886 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 239 1
Сравни.ру - Sravni Tech 19 1
Meta Platforms - Facebook 4473 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
Ростех - Академия 15 1
Celly 4 1
Росатом - ИнноХаб - Инновационный хаб 3 1
Telegram Group 2258 1
Пергам Инжиниринг 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 4
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1048 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Северсталь ПАО - Severstal 509 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Газпром нефть 645 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
Транснефть 313 1
ФосАгро 131 1
Мосэнерго ПАО 129 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Уралмеханобр ОАО - Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1945 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 524 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
AngelsDeck 13 1
Газпром ПАО 1374 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1472 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
ЦИАН - CIAN 150 1
Superjob - Суперджоб 625 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
X5 Group - Перекрёсток 581 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Правительство Москвы - Строгино Технопарк 7 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Tholons 3 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 1
Городисский и Партнёры 11 1
Водный стадион Технопарк 15 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 43
МИК - Московский инновационный кластер 149 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 34
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 29
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 620 13
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3146 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 343 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 4
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2759 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 39 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 2
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 18 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4645 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2053 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 354 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 49
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15336 19
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1481 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12403 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5557 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2260 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8940 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21061 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11817 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4693 5
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1322 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4302 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5568 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5790 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5908 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2524 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1621 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7606 4
Gen V - кибератаки пятого поколения 1220 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6953 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7639 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1897 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11943 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1427 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1424 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3014 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1531 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 574 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2159 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13037 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3135 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 668 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1261 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 780 15
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 13 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 7 5
Правительство Москвы - Наш город 105 5
МИК - Московский акселератор 36 4
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 4
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 62 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 81 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 3
Microsoft Windows BitLocker 938 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 246 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5486 2
Реестр добросовестных экспортеров 205 2
Oracle Java - язык программирования 3169 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 199 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 11 1
BellSoft - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 39 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Cisco Kinetic 5 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
Apple iPhone 6 4863 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 797 1
Google Android 14329 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Google YouTube - Видеохостинг 2823 1
Apple iOS 7998 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 29 1
Правительство Москвы - Город идей 16 1
EA Origin 183 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 1
Крок Акселератор 3 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 101 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 630 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1824 1
VOLTEP.online 2 1
Сергунина Наталья 369 34
Фурсин Алексей 157 25
Лысенко Эдуард 310 24
Собянин Сергей 422 3
Ермолаев Артем 378 3
Жижикин Игорь 29 2
Назаров Сергей 58 2
Ларченко Илья 4 2
Горбатько Александр 105 2
Щеглов Андрей 4 1
Стрелков Сергей 14 1
Чукарин Алексей 59 1
Файзуллин Эльдар 4 1
Иванов Михаил 106 1
Абрамков Александр 40 1
Лунев Александр 2 1
Дементьев Андрей 3 1
Шалагинов Максим 1 1
Правдивый Владимир 15 1
Дереляк Дмитрий 7 1
Диденко Сергей 23 1
Израйлит Сергей 6 1
Мельников Григорий 7 1
Киселева Елизавета 1 1
Поляков Кирилл 15 1
Подлеснова Мария 2 1
Толкачев Артем 3 1
Калихов Артем 14 1
Казиахмедов Эдгар 1 1
Киреев Клим 1 1
Кызыл-оол Кежик 1 1
Щемелинин Вадим 17 1
Шавкун Евгения 1 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Калошин Игорь 8 1
Пуртов Кирилл 22 1
Дин Дмитрий 1 1
Путин Владимир 3255 1
Кузнецов Павел 37 1
Ефимов Владимир 144 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44398 81
Россия - РФ - Российская федерация 150056 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7781 5
Сингапур - Республика 1874 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17552 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1758 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 3
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 74 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 2
Индия - Bharat 5560 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3116 2
США - Нью-Йорк 3109 2
Великобритания - Лондон 2391 2
Япония - Токио 999 2
Южная Корея - Сеул 368 2
Китай - Пекин - Beijing 1011 2
Москва - СЗАО - Строгино 48 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 428 1
Нидерланды - Амстердам 611 1
Россия - СФО - Новосибирск 4457 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1631 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2065 1
Испания - Каталония - Барселона 746 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 715 1
Китай - Шанхай 792 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 953 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 807 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3038 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1755 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1341 1
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