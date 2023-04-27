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Правительство Москвы ДИТ Москва ICT.Moscow
УПОМИНАНИЯ
|27.04.2023
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На ICT.Moscow собрано более 2,5 тыс. материалов ИТ-аналитики
Что можно найти на портале На портале ICT.Moscow собрано свыше 2,5 тыс. отечественных и зарубежных исследований, прогнозов, отчетов, рейтингов, кейсбуков, карт рынков и других материалов. В карточке каждого материала можно найти кр
|22.06.2022
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Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей
сервисы. ИТ-платформа Московского инновационного кластера — один из ключевых элементов цифровой экосистемы столицы. Услугами, программами развития и мерами поддержки инновационного бизнеса на портале i.moscow пользуются уже более 34 тыс. участников и партнеров. Платформа ежедневно помогает столичным инноваторам реализовывать новые проекты и создавать продукты, полезные как городу, так и жит
|22.04.2021
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Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City
Портал ICT.Moscow совместно с Правительством Москвы запускает раздел «Smart City Moscow» для междуна
|17.03.2021
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Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру
На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организаций. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Пользователи платформы — стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, инстит
|11.01.2021
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На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов
лся два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Главным инструментом участников МИК стал портал i.moscow. «На портале зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множ
|05.11.2020
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ICT.Moscow представил прообраз единого онлайн-портала об искусственном интеллекте
Платформа о цифровых технологиях ICT.Moscow расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ). С текущим обнов
|27.05.2020
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Собрана самая большая в России база знаний по применению искусственного интеллекта
чем за три месяца база знаний об искусственном интеллекте (ИИ) на платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow пополнилась 244 новыми практиками ИИ. 140 решений — российские. Больше всего кейсо
|14.05.2020
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Российские ИИ-практики стали доступны англоязычной аудитории
Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow открыла доступ к базе практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе для мирового сообщества. На английский язык переведено уже 175 российских кейсов применения технолог
|16.04.2020
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Москва поможет бизнесу разобраться в технологии блокчейн
ля того чтобы разобраться, как применяется блокчейн в России и в мире, открытая городская платформа ICT.Moscow запустила базу знаний. В ней собрано более 80 актуальных кейсов внедрения блокчейн
|06.03.2020
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Власти Москвы рассказали о возможностях платформы i.moscow для изобретателей, бизнесменов и инвесторов
Десятью основными сервисами на платформе i.moscow могут воспользоваться участники Московского инновационного кластера. Эти инструменты помогают компаниям и разработчикам создавать высокотехнологичные проекты, получать государственную
|16.01.2020
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Москва поделилась базой практик 5G с мировым сообществом
Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы открыли доступ к базе знаний 5G для англоязычной аудитории. Проект, доступный теперь и на английском языке, содержит витрину пра
|31.10.2019
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В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города
С начала 2019 г. в базе практик Smart City на платформе ICT.Moscow собрали более 500 российских и зарубежных проектов. В ней представлены технологические решения таких крупнейших мегаполисов, как Лондон, Сингапур, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Токио и д
|31.10.2019
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Москва следует мировым трендам Smart City
Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и подразделение Smart City Lab Департамента информационных технологий города Москвы собрали более 500 проектов в бесплатной базе знаний Smart City. Выяснилось, что многие города в ми
|03.10.2019
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ICT.Moscow и ДИТ Москвы запустили бесплатную базу практик 5G
ения технологии 5G для решения различных бизнес-задач. «Одна из важных задач города — помочь бизнесу изучить возможности 5G и стимулировать разработку новых цифровых продуктов. Для этого ДИТ Москвы и ICT.Moscow запустили спецпроект о 5G — базу знаний о развитии связи нового поколения с возможностью предложить свои идеи для тестирования новых решений. На сайте представлено уже более 60 росси
|20.08.2019
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Исследование: 81% компаний, инвестировавших в роботизацию бизнес-процессов, уже окупили свои затраты
Платформа о высокотехнологичных компаниях и решениях из столицы ICT.Moscow и Департамент информационных технологий города Москвы представили первое масштабное исследование о применении организациями технологии роботизации бизнес-процессов (RPA). Выяснилось,
|15.07.2019
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Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов
Платформа ICT.Moscow и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) запустили спецпроект «База знаний RPA». Он объединил информацию о российском и мировом опыте внедрения технологии роботиза
|23.05.2019
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Исследование ДИТ Москвы и ICT.Moscow: 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день
Департамент информационных технологий города Москвы и городская платформа о цифровых технологиях столицы ICT.Moscow провели исследование цифровых экосистем столицы. Анализ показал, что цифровые платформы стали привычным инструментом в повседневной жизни москвичей. Почти все жители Москвы в возраст
|17.09.2018
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Важные ИТ-мероприятия Москвы теперь доступны на ICT.Moscow
На платформе о цифровых технологиях Москвы ICT.Moscow появился календарь ИТ-мероприятий столицы. Он доступен в разделе «Мероприятия». Це
|05.09.2018
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Единая карта столичных коворкингов появилась на ICT.Moscow
вой темп роста составляет 25%. Если раньше их арендовали в основном индивидуальные предприниматели, то сегодня к ним обращается крупный бизнес — средняя загрузка коворкингов в 2017 г. составляла 65%. ICT.Moscow — новая платформа о цифровых технологиях Москвы. Здесь собран каталог ИТ-решений, публикуются самые важные новости, исследования, а также контакты для деловых знакомств. Платформа по
|20.04.2018
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Обсуждение программы «Умный город» на площадке ICT.Moscow помогло сформировать образ Москвы будущего
билеты и транспортные карты могут уйти в прошлое. Расплачиваться можно будет с помощью технологий распознавания и биометрии. Обсуждение программы «Умный город» идет на площадке отраслевого агрегатора ICT.Moscow. В стратегии «Умный город» 2030 определяются цели, задачи и направления дальнейшего развития Москвы как умного города будущего. При этом в отличие от традиционных отраслевых стратеги
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 369 34
|Фурсин Алексей 157 25
|Лысенко Эдуард 310 24
|Собянин Сергей 422 3
|Ермолаев Артем 378 3
|Жижикин Игорь 29 2
|Назаров Сергей 58 2
|Ларченко Илья 4 2
|Горбатько Александр 105 2
|Щеглов Андрей 4 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Чукарин Алексей 59 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Иванов Михаил 106 1
|Абрамков Александр 40 1
|Лунев Александр 2 1
|Дементьев Андрей 3 1
|Шалагинов Максим 1 1
|Правдивый Владимир 15 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Диденко Сергей 23 1
|Израйлит Сергей 6 1
|Мельников Григорий 7 1
|Киселева Елизавета 1 1
|Поляков Кирилл 15 1
|Подлеснова Мария 2 1
|Толкачев Артем 3 1
|Калихов Артем 14 1
|Казиахмедов Эдгар 1 1
|Киреев Клим 1 1
|Кызыл-оол Кежик 1 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Шавкун Евгения 1 1
|Цыбульников Вячеслав 77 1
|Калошин Игорь 8 1
|Пуртов Кирилл 22 1
|Дин Дмитрий 1 1
|Путин Владимир 3255 1
|Кузнецов Павел 37 1
|Ефимов Владимир 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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