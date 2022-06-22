Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей

На платформе Московского инновационного кластера (МИК) появился новый сервис — «Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности». Он позволяет подобрать юридические компании и патентных поверенных, которые помогут всем желающим защитить их разработки. Свои услуги для них предлагают специалисты, имеющие многолетний опыт по регистрации и охране интеллектуальных прав в разных сферах — от информационно-коммуникационных технологий, медицины и фармацевтики до приборостроения, энергетики и транспорта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«В Москве работают и развивают свой бизнес одни из самых передовых и высокотехнологичных компаний страны. Поэтому нам важно создавать для предпринимателей удобные и полезные сервисы. ИТ-платформа Московского инновационного кластера — один из ключевых элементов цифровой экосистемы столицы. Услугами, программами развития и мерами поддержки инновационного бизнеса на портале i.moscow пользуются уже более 34 тыс. участников и партнеров. Платформа ежедневно помогает столичным инноваторам реализовывать новые проекты и создавать продукты, полезные как городу, так и жителям», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Новый сервис «Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности» помогает предпринимателям найти российские компании, специализирующиеся на охране авторских прав. Чтобы поиск был максимально быстрым и точным, для пользователей разработали фильтр. Они могут подбирать организации по типам оказываемых услуг, научно-технической специализации, типу результатов интеллектуальной деятельности, региону и стоимости услуги.

Среди партнерских организаций Московского инновационного кластера только проверенные юридические компании и патентные поверенные, которые обладают необходимыми компетенциями и опытом. В число аккредитованных организаций, например, вошли Центр интеллектуальной собственности «Сколково», «ВКО-интеллект», юридическая фирма «Городисский и партнеры».

«Защитить свои разработки компании могут с помощью патентных поверенных, которые зарегистрируют права на результат интеллектуальной деятельности, проведут патентно-информационные исследования, окажут юридические услуги и даже создадут для бизнесменов индивидуальную систему управления своей интеллектуальной собственностью», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию Бизнес

Воспользоваться навигатором услуг или войти в число партнерских организаций могут все участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные на платформе i.moscow. Также участникам МИК доступны любые возможности кластера, включая специальные виды поддержки. С апреля 2022 г. открыт прием заявок на получение грантов для компенсации затрат на патентование изобретений. Предприниматели могут получить 75 тыс. руб. за каждое запатентованное в России изобретение или до двух миллионов рублей на патентование своих разработок за рубежом.

***

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В состав кластера входит более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.