Городисский и Партнёры
Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» - фирма в области права интеллектуальной собственности (ИС) и информационных технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ). Около 140 патентных поверенных и юристов фирмы консультируют и оказывают услуги российским и иностранным клиентам в области правовой охраны и защиты ИС, включая подачу заявок и регистрацию прав, приобретение и оспаривание исключительных прав, представляют интересы клиентов в Российском, Евразийском и зарубежных патентных ведомствах, в судах и административных органах в случаях нарушения прав правообладателей и пресечения недобросовестной конкуренции, составляют и регистрируют лицензионные договоры, договоры об отчуждении и коммерческой концессии (франчайзинга), сопровождают сделки с исключительными правами, осуществляют правовой аудит ИС, а также оказывают юридические услуги в области авторского права, включая депонирование произведений.
Городисский и Партнёры и организации, системы, технологии, персоны:
|Сенаторов Михаил 42 1
|Черномырдин Виктор 3 1
|Пашинцева Наталья 1 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тикеев Шамиль 1 1
|Массух Илья 232 1
|Ускова Ольга 166 1
|Соловьев Александр 93 1
|Тарханов Иван 14 1
|Наволоцкий Андрей 1 1
|Савкин Олег 1 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Спиридонов Александр 43 1
|Пугачева Алла 8 1
|Озеров Георгий 1 1
|Андреева Марина 1 1
|Куликов Михаил 2 1
|Грицанин Георгий 1 1
|Захаров Илья 4 1
|Ельцин Борис. 89 1
|Дудушкин Сергей 1 1
|Фадеев Владислав 1 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Кузнецов Юрий 5 1
|Емельянов Николай 5 1
|Лушников Алексей 1 1
|Акчурин Ренат 1 1
|Логинов Вячеслав 1 1
|Попеленская Вероника 1 1
|Mariéthoz Jimmy - Мариетоз Джимми 1 1
|Салтыкова Людмила 1 1
|Банковский Антон 1 1
|Городисский Андрей 1 1
|Гафуров Руслан 5 1
|Казарян Оганнес 1 1
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