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Городисский и Партнёры

Городисский и Партнёры

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» - фирма в области права интеллектуальной собственности (ИС) и информационных технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ). Около 140 патентных поверенных и юристов фирмы консультируют и оказывают услуги российским и иностранным клиентам в области правовой охраны и защиты ИС, включая подачу заявок и регистрацию прав, приобретение и оспаривание исключительных прав, представляют интересы клиентов в Российском, Евразийском и зарубежных патентных ведомствах, в судах и административных органах в случаях нарушения прав правообладателей и пресечения недобросовестной конкуренции, составляют и регистрируют лицензионные договоры, договоры об отчуждении и коммерческой концессии (франчайзинга), сопровождают сделки с исключительными правами, осуществляют правовой аудит ИС, а также оказывают юридические услуги в области авторского права, включая депонирование произведений.


19.02.2025 Мобильное приложение Gorodissky IP Mobile для управления патентами и товарными знаками теперь доступно в App Store 1
15.07.2024 «1С» потребовала у предпринимателя 1,2 миллиона, но он выкрутился и заплатил в шесть раз меньше 1
13.10.2023 Apple запрещает российским фермерам использовать изображение яблока 1
18.10.2022 Юные инновации: будут ли в России развивать детское изобретательство? 1
22.06.2022 Для тех, кто создает: на платформе i.moscow заработал сервис для защиты прав российских изобретателей 1
28.07.2015 Cognitive Technologies разработала новую технологию долговременного хранения электронных документов 2
16.12.2013 Фирма «Городисский и Партнеры» модернизировала ИТ-инфраструктуру на базе Microsoft Hyper-V 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
30.10.2003 Защитники интеллектуальной собственности автоматизируют документооборот 1
20.11.2002 Операции на бьющемся сердце: Гран-при Ренату Акчурину 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Городисский и Партнёры и организации, системы, технологии, персоны:

8263 2
Microsoft Corporation 24667 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
SAS Institute 974 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
SoftwareONE Group 105 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 17 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Apple Inc 12142 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 272 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 457 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30932 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 2
Оповещение и уведомление - Notification 4666 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3845 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50925 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3745 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7657 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9358 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6134 1
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UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Микроскоп - Microscope 325 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1667 1
Электронный документ - Electronic document 1458 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 941 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2678 1
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SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 96 1
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 1
Социальная карта - Social card 243 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 936 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3416 1
Linux OS 10016 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform - Comparex online - Comparex Softcare 13 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
Intel Xeon E 191 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
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Лысенко Эдуард 308 1
Фурсин Алексей 157 1
Кузнецов Юрий 5 1
Емельянов Николай 5 1
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Акчурин Ренат 1 1
Логинов Вячеслав 1 1
Попеленская Вероника 1 1
Mariéthoz Jimmy - Мариетоз Джимми 1 1
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Городисский Андрей 1 1
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Казарян Оганнес 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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