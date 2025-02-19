Городисский и Партнёры

Юридическая фирма «Городисский и Партнеры» - фирма в области права интеллектуальной собственности (ИС) и информационных технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ). Около 140 патентных поверенных и юристов фирмы консультируют и оказывают услуги российским и иностранным клиентам в области правовой охраны и защиты ИС, включая подачу заявок и регистрацию прав, приобретение и оспаривание исключительных прав, представляют интересы клиентов в Российском, Евразийском и зарубежных патентных ведомствах, в судах и административных органах в случаях нарушения прав правообладателей и пресечения недобросовестной конкуренции, составляют и регистрируют лицензионные договоры, договоры об отчуждении и коммерческой концессии (франчайзинга), сопровождают сделки с исключительными правами, осуществляют правовой аудит ИС, а также оказывают юридические услуги в области авторского права, включая депонирование произведений.