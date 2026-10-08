Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Андреева Марина
СОБЫТИЯ
|08.10.2026
|«СберЛизинг» обработал более 36 тыс. заявок с помощью ИИ-модели 1
|20.06.2010
|СПО поможет информатизации госсектора 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Андреева Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Городисский и Партнёры 11 1
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
|Linux OS 11670 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2572 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Харитонов Алексей 4 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Массух Илья 239 1
|Смирнов Алексей 273 1
|Спиридонов Александр 50 1
|Озеров Георгий 1 1
|Пугачева Алла 8 1
|Логинов Вячеслав 2 1
|Пашинцева Наталья 1 1
|Тикеев Шамиль 1 1
|Захаров Илья 19 1
|Грицанин Георгий 1 1
|Куликов Михаил 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.