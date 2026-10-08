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Андреева Марина

СОБЫТИЯ


08.10.2026 «СберЛизинг» обработал более 36 тыс. заявок с помощью ИИ-модели 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Андреева Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 35 1
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 19 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1129 1
Ростех - Сириус НПП концерн 30 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
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Microsoft Corporation 25881 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3478 1
Городисский и Партнёры 11 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9700 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 361 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1466 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8794 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14130 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5575 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4394 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13311 1
Linux OS 11670 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2572 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 1
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Массух Илья 239 1
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Тикеев Шамиль 1 1
Захаров Илья 19 1
Грицанин Георгий 1 1
Куликов Михаил 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1475 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 1
Россия - СФО - Новосибирск 4942 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5165 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 401 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4676 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8578 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6690 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 284 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
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