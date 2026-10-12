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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Сириус НПП концерн

СОБЫТИЯ

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12.10.2026 Разработчики Linux «Альт» проиграли. Их «Свободный офис» не признан российским 1
02.12.2016 Бывшая команда «Альт линукс» получила на новый Linux-проект 100 миллионов 1
09.04.2014 «Росэлектроника» к 2020 г. планирует увеличить выручку в 3 раза 1
25.02.2013 «Ростехнологии» создают нового ИКТ-гиганта 2
17.07.2012 ИТ в госсекторе: Новый поворот 1
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов» 2
26.01.2012 В Переславле-Залесском пройдет 7-я ежегодная конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1
16.09.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
06.09.2011 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.2011 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
13.07.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
07.07.2011 CNews TV. Роль СПО в Национальной программной платформе 1
07.07.2011 «Национальная программная платформа» запустила свой сайт 2
06.07.2011 Национальная программная платформа приобретет статус юрлица 1
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
02.06.2011 Новый инструмент не допустит монополии на рынке СПО в России 1
26.05.2011 Российская национальная платформа предлагает Европе сотрудничество 1
26.05.2011 Национальная программная платформа как новый приоритет развития ИКТ 1
20.05.2011 «Национальная программная платформа как новый приоритет развития ИКТ»: программа конференции 1
27.04.2011 В Москве пройдет конференция, посвященная развитию национальной программной платформы 1
05.04.2011 Путин утвердил национальную программную платформу 1
01.04.2011 Конференция CNews: «ЦОД в России: как повысить эффективность?» 1
20.01.2011 В МГТС новый техдиректор - четвертый за 2 года 1
22.10.2010 В рамках InfoSecurity Russia'2010 состоится диалог руководителей «Сколково» с главами ИТ-компаний 1
13.09.2010 Чемезов – Медведеву: национальная программная платформа создается на базе «Альт Линукс» 1
13.09.2010 Глава «Ростехнологий»: разработка российской ОС начнется в Самаре, Великом Новгороде и Туле 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
29.04.2010 «Сириус» и «АльтЭль» договорились о сотрудничестве в области создания систем ИБ 1
01.09.2009 Российская оборонка получила свой ИТ-концерн 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3482 18
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 284 6
Microsoft Corporation 25884 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
SAP SE 5631 3
IBM - International Business Machines Corp 9719 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 193 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Совзонд - Sovzond 123 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Этерсофт - Etersoft 28 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 2
9720 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1002 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1477 2
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 17 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 2
РСК ГК - СКИФ 24 1
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 1
Ростелеком 11057 1
Broadcom - VMware 2624 1
AltEll - АльтЭль 27 1
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16166 1
Accenture plc 724 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
Kingston Technology 220 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
Oracle Corporation 7111 1
Информзащита 949 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Directum - Директум 1292 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 1
Red Hat 1382 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
Почта России ПАО 2397 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 12 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Городисский и Партнёры 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1293 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 932 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 643 1
Русский стандарт Банк 512 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 151 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2146 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 5
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4044 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1451 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 4
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 200 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 169 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
ВАС РФ - Управление информатизации и связи 25 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 3
Федеральное казначейство России 1958 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2908 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 177 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 3
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6020 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1007 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3607 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5780 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1933 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Apache Software Foundation - ASF 233 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8802 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18382 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13824 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14135 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26450 6
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28607 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5579 5
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2842 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13144 4
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Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2640 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13323 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23231 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10070 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2505 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1919 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27001 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7336 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10182 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 664 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9707 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13039 2
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 635 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 655 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5946 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16733 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6625 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4866 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10308 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14904 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7443 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 11
Linux OS 11675 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6409 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 688 4
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1114 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 145 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 237 2
Этерсофт - WINE@Etersoft 28 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 1
Google Android 15380 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 17033 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1034 1
Oracle Java - язык программирования 3500 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 255 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1720 1
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 317 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 1
Apache OpenOffice 494 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 310 1
Linux GNU - Gentoo 47 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 1
Red Hat RPM - Package Manager 197 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 255 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1710 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 111 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Linux Slackware 31 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Ухлинов Леонид 61 19
Казак Максим 162 6
Бушуев Алексей 9 5
Серова Елена 321 5
Сапельников Сергей 109 5
Митрейкин Александр 20 4
Брагинский Матвей 9 4
Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
Путин Владимир 3477 4
Новодворский Алексей 115 4
Симаков Олег 113 4
Попов Алексей 339 4
Казарин Станислав 175 4
Чучелов Андрей 44 4
Смирнов Алексей 274 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Соловьев Игорь 53 3
Славин Борис 38 2
Драгунов Алексей 25 2
Болсуновский Михаил 13 2
Габриэль Владимир 10 2
Огурцова Надежда 3 2
Куприянов Александр 6 2
Кушакова Анна 2 2
Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
Щеголев Игорь 699 2
Чемезов Сергей 147 2
Комиссаров Дмитрий 251 2
Бартунов Олег 54 2
Ермолаев Артем 379 2
Шершульский Владислав 22 2
Иванников Виктор 23 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Зверев Андрей 59 2
Степанов Антон 72 2
Гребнев Егор 41 1
Пугачева Алла 8 1
Мартьянов Владимир 5 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Коробова Анна 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 11
Россия - СФО - Новосибирск 4944 5
Россия - ПФО - Самарская область 1620 5
Россия - ЦФО - Ярославская область 989 5
Беларусь - Белоруссия 6365 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 277 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 992 4
Европа 25033 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3076 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14870 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 931 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 686 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1116 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 574 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 944 2
Россия - СЗФО - Псковская область 706 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4241 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1475 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3515 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2346 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - УФО - Тюменская область 1393 1
Нидерланды 3774 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1431 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 730 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 369 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 771 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 832 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 565 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 294 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 529 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 340 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 17
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11508 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6692 5
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 857 5
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