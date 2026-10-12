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Ростех Сириус НПП концерн
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 34
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Ухлинов Леонид 61 19
|Казак Максим 162 6
|Бушуев Алексей 9 5
|Серова Елена 321 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Митрейкин Александр 20 4
|Брагинский Матвей 9 4
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
|Путин Владимир 3477 4
|Новодворский Алексей 115 4
|Симаков Олег 113 4
|Попов Алексей 339 4
|Казарин Станислав 175 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Смирнов Алексей 274 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Соловьев Игорь 53 3
|Славин Борис 38 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Болсуновский Михаил 13 2
|Габриэль Владимир 10 2
|Огурцова Надежда 3 2
|Куприянов Александр 6 2
|Кушакова Анна 2 2
|Maner Tarkan - Манер Таркан 12 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Комиссаров Дмитрий 251 2
|Бартунов Олег 54 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Иванников Виктор 23 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Зверев Андрей 59 2
|Степанов Антон 72 2
|Гребнев Егор 41 1
|Пугачева Алла 8 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Коробова Анна 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 8
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
|CNews TV 747 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4273 2
|Gartner - Гартнер 3676 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.