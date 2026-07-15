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Red Hat RPM Package Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 191, упоминаний - 198
Red Hat RPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 37
|Осипов Сергей 43 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Ерофеев Максим 33 2
|Рамендик Михаил 19 2
|Березин Максим 144 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Усманов Артур 25 1
|Катаев Александр 40 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Фенюшин Евгений 26 1
|Иванов Владимир 68 1
|Лазаренко Дмитрий 108 1
|Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
|Локоть Андрей 8 1
|Смоленский Александр 12 1
|Кожев Александр 1 1
|Комиссаров Алексей 26 1
|Сабанов Алексей 21 1
|Козлов Максим 48 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Добровольский Николай 14 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Щеглов Петр 85 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Высоковских Сергей 1 1
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Кузьмичева Анастасия 5 1
|Вишняков Алексей 19 1
|Соколов Кирилл 40 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Богданов Максим 40 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Mosley Dave - Мосли Дейв 11 1
|Жовнер Павел 13 1
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
|Клепинин Павел 19 1
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|Чудо техники 60 1
|Ars Technica 450 1
|Hacker News 92 1
|Neowin 217 1
|HardwareLuxx 3 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|NewsFactor 127 1
|The Globe and Mail 73 1
|Groklaw 20 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Reddit 398 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|AnandTech 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.