Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Red Hat RPM Package Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 Gainward представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Python II OC 1
09.07.2026 WMX провел крупнейшее обновление «ПроWAF»: версия 5.0 упрощает развертывание и усиливает защиту веб-приложений и API 1
11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода 1
03.06.2026 Windows превращается в Linux. В ОС Microsoft появился набор утилит, который был в Linux со времен основания 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 1
29.04.2026 Российская платформа виртуализации догнала VMware по сценариям миграции виртуальных машин 1
28.04.2026 «Инферит ИТМен» выпустил версию 7.0 с гибкой ролевой моделью и обновленным интерфейсом 1
02.04.2026 Представлен новый стабильный релиз «РОСА Фреш» 13.2 с обновленным ядром, современной графикой и собственной витриной приложений 1
25.03.2026 Принадлежащий «Газпрому» ИТ-интегратор потратит 200 миллионов на флагманское российское ПО 1
23.03.2026 VK Tech запустила корпоративный менеджер репозиториев Registry 1
03.12.2025 «Инферит ОС» представила новую версию операционной системы «МСВСфера» 1
12.11.2025 Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux 1
22.09.2025 Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке 1
18.09.2025 В России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
10.09.2025 Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания 1
02.09.2025 «Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию в РАНХиГС для студентов 1
09.07.2025 «РОСА Менеджер ресурсов 3.0.0» перешел на сертифицированную ОС «РОСА Хром» 1
25.06.2025 RED OS MediaWriter — утилита записи «Ред ОС» на USB-накопитель 1
14.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

 1
19.03.2025 Вышел новый релиз платформы Security Vision 1
07.02.2025 «Базальт СПО» и МТУСИ выпустили учебно-методическое пособие «Доверенная разработка программных пакетов и сборка программного обеспечения» 1
17.12.2024 Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию 1
12.12.2024 Вышла новая версия платформы GitFlic 1
28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС 1
06.11.2024 «Инферит» подтвердила совместимость операционной системы «МСВСфера 9» и корпоративного мессенджера Compass 1
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
29.08.2024 LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat 1
06.08.2024 Вышел полноценный российский «убийца» Word, Excel и PowerPoint для домашних ПК и смартфонов 1
06.06.2024 Для шпионажа против России используется ранее неизвестный бэкдор 1
28.05.2024 «Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD 1
17.05.2024 «Р7-Графика»: новые возможности совместной работы 1
06.05.2024 Геологический фонд, ведущий учет всем полезным ископаемым России, покупает сервер и СХД компании Yadro 1
12.04.2024 Как разрабатывать на заказ в условиях дефицита кадров 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
26.03.2024 Росреестр переводит тысячи ПК на российский Linux 1
11.03.2024 Рутокен MFA обеспечивает двухфакторную аутентификацию при входе в локальные учетные записи «Ред ОС» 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость серверов Aquarius серии CF и системы «Ред Виртуализация» 1
29.01.2024 Ультрамасштабируемые серверы от «DатаРу» доказали совместимость с продуктами «Ред Софт» 1
25.01.2024 «Ред ОС» совместима с продуктами экосистемы Pix Robotics 1

Публикаций - 191, упоминаний - 198

Red Hat RPM и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 1236 52
Microsoft Corporation 25775 24
Red Hat 1378 21
Intel Corporation 12811 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Nvidia Corp 4002 11
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Google LLC 12688 6
Apple Inc 13154 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
SAS Institute 1082 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 6
Lenovo Group 2446 5
9594 5
Seagate Technology 766 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 4
Samsung Electronics 11064 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Cisco Systems 5372 4
Toshiba Corporation 2980 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Код Безопасности 812 4
OpenText - Micro Focus - Novell 880 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 3
Ростелеком - РТК-феникс 9 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
КонсультантПлюс 161 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Hattis Law 2 1
Газпром энерго - Газпром энергохолдинг - ГЭХ 9 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
GoodWill 13 1
NGI Fund 36 1
Солидарность 0 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Завод имени А.А Кулакова - Петербургский приборостроительный завод им. А.А. Кулакова 2 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Городисский и Партнёры 11 1
Open Group - Оупен Груп - трейд-маркетинговое агентство 6 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
ГРЦ Макеева - Златмаш - Златоустовский машиностроительный завод 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Конституционный суд РФ 112 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минприроды РФ - Роснедра - Федеральное агентство по недропользованию - Роскомнедра 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 112
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 52
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 44
Repository - Репозиторий 1176 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 35
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 29
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
ОС - POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 72 23
ФСТЭК РФ - ИТ.ОС - Методический документ Профиль защиты операционных систем 62 23
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 23
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 22
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 17
DDR - Double data rate 3083 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 12
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 11
Linux OS 11533 118
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 61
Microsoft Windows 16882 48
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 24
Linux - Debian GNU 567 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 17
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 14
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 11
Linux KDE Plasma 265 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Docker - Платформа распределённых приложений 543 9
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 9
Apple macOS 2419 8
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 8
Apache OpenOffice 490 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 7
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Ред Софт - Ред платформа 31 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Microsoft Windows 7 2007 6
Microsoft Office 4170 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 6
Red Hat Linux 205 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 5
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 5
Nvidia GeForce Go 189 5
Ред Софт - Ред Виртуализация 117 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 5
Рустамов Рустам 548 37
Осипов Сергей 43 4
Ксенин Алекс 311 3
Ерофеев Максим 33 2
Рамендик Михаил 19 2
Березин Максим 144 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
Ляпунов Игорь 132 2
Усманов Артур 25 1
Катаев Александр 40 1
Бутурлин Иван 26 1
Фенюшин Евгений 26 1
Иванов Владимир 68 1
Лазаренко Дмитрий 108 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Локоть Андрей 8 1
Смоленский Александр 12 1
Кожев Александр 1 1
Комиссаров Алексей 26 1
Сабанов Алексей 21 1
Козлов Максим 48 1
Ушаков Михаил 36 1
Добровольский Николай 14 1
Шибанов Владимир 32 1
Щеглов Петр 85 1
Рубцов Сергей 33 1
Шалимов Сергей 2 1
Высоковских Сергей 1 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Кузьмичева Анастасия 5 1
Вишняков Алексей 19 1
Соколов Кирилл 40 1
Ухлинов Леонид 61 1
Богданов Максим 40 1
Юсупов Ренат 125 1
Mosley Dave - Мосли Дейв 11 1
Жовнер Павел 13 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
Клепинин Павел 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Европа 24964 3
Япония 13807 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Канада 5081 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Украина 7928 2
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 123 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
США - Белвью 4 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 1
США - Вашингтон штат 128 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5869 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Америка Южная 884 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
The Register - The Register Hardware 1784 4
Чудо техники 60 1
Ars Technica 450 1
Hacker News 92 1
Neowin 217 1
HardwareLuxx 3 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
NewsFactor 127 1
The Globe and Mail 73 1
Groklaw 20 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
BleepingComputer - Издание 458 1
AnandTech 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 14 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CeBIT 614 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще