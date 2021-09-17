Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Red Hat RPM
Package Manager
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Публикаций - 61, упоминаний - 92
Red Hat RPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
|Транснефть 159 1
|Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
|КонсультантПлюс 41 1
|Hattis Law 2 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
|OIN - Open Invention Network 17 1
|Рустамов Рустам 169 19
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Шибанов Владимир 17 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Иванов Владимир 43 1
|Локоть Андрей 8 1
|Кожев Александр 1 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Добровольский Николай 13 1
|Усманов Артур 24 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Шалимов Сергей 2 1
|Высоковских Сергей 1 1
|Кузьмичева Анастасия 4 1
|Юсупов Ренат 75 1
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Горбунов Алексей 16 1
|Аникин Леонид 45 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Касаткин Алексей 9 1
|Иванченко Марина 2 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Гвоздева Наталья 13 1
|Панченко Иван 43 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Лагода Георгий 51 1
|Белозеров Олег 19 1
|Reddit 198 1
|Ars Technica 227 1
|HardwareLuxx 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767250, в очереди разбора - 670935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767250, в очереди разбора - 670935.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru