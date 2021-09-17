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Red Hat RPM
Package Manager


17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
13.07.2021 Мир перевернулся. Microsoft выпустила собственный Linux 1
25.06.2021 С сетевых накопителей Western Digital стали массово исчезать данные. Компания рекомендует просто отключить их от интернета 2
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
08.09.2020 Western Digital научилась подсовывать покупателям энергозатратные и шумные HDD вместо экономичных и тихих 9
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 2
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
01.04.2019 «Р7-Офис» заработал на Ред ОС 2
28.12.2018 Тестирование подтвердило совместимость Postgres Pro 11 с РЕД ОС 7.1 МУРОМ 1
17.12.2018 РЕД ОС подтвердила совместимость с платформами Re:Doc 1
10.12.2018 «Ред Софт» и «ТОНК» подтвердили совместимость своей продукции 1
03.12.2018 Системы «Кодекс» и «Техэксперт» подтвердили совместимость с «РЕД ОС» 1
27.11.2018 Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов 1
29.10.2018 «Аладдин Р.Д.» и «Ред софт» протестировали JaCarta и «Ред ОС 7.1 Муром» на совместимость 1
29.10.2018 IBM с огромной переплатой покупает важнейшего мирового разработчика Linux 1
22.10.2018 Подтверждена совместимость продуктов «Консультантплюс» и РЕД ОС 1
15.10.2018 РЕД ОС заработала на аппаратной платформе «Аквариус» 1
08.10.2018 «Ред Софт» и «Код Безопасности» протестировали свои продукты на совместимость 1
17.08.2018 Подтверждена совместимость ПО «Мегар» с ОС «РЕД ОС 7.1 МУРОМ» компании «Ред Софт» 2
09.08.2018 «МойОфис» подтвердил совместимость с «РЕД ОС» 2
30.07.2018 «ЦРТ-инновации» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
27.07.2018 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» работают с ОС «РЕД ОС» 2
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы» 2
29.06.2018 Система «Гарант» заработала на РЕД ОС 2
06.06.2018 «КриптоПро» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 2
01.06.2018 «Диасофт Платформа» и «Ред Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 2
25.05.2018 НЦП «КСБ» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 2
05.02.2018 Администрация гражданских аэропортов переходит на «Ред ОС» 2
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 1
17.01.2018 НПЦ «КСБ», ФССП РФ и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 1
25.12.2017 «Ред Софт» представила «Ред ОС 7.1 Муром» 1
14.08.2017 «Актив» обновила инструментарий защиты ПО Guardant SDK 1
18.04.2017 Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
11.04.2017 «Аскон» по итогам 2016 года увеличил выручку на 11% 1
20.01.2017 В России появилась новая ОС для госсектора 1
10.10.2013 Маршрутизаторы Juniper интегрировали с системой мониторинга wiSLA 1

Публикаций - 61, упоминаний - 92

Red Hat RPM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 24
Microsoft Corporation 11143 9
Red Hat 668 5
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ 6 2
Крипто-ПРО 200 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Diasoft - Диасофт 354 2
Код Безопасности 365 2
Oracle Corporation 3360 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Samsung Electronics 5714 1
Sanyo Electric 76 1
Aquarius - Аквариус 209 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 1
CAN - СиЭйЭн 3 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Техэксперт 3 1
Integrics - Интегрикс 2 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 269 1
Программный продукт ГК 92 1
Brother 113 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Элвис-Плюс 69 1
Red Hat Consulting 8 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Базальт СПО 206 1
TDF - The Document Foundation 26 1
Центр2М - Center2М 47 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 3 1
Mandriva - Mandrake 105 1
IBM Garage 5 1
IBM Technology 4 1
Google LLC 7168 1
ЦРТ-инновации 10 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
SAP SE 3218 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Транснефть 159 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
КонсультантПлюс 41 1
Hattis Law 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 26
Правительство РФ 2207 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 6
OIN - Open Invention Network 17 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 6
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 2
HEIF - High Efficiency Image File Format - Высокоэффективный формат графических файлов 8 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
SMR - Shingled Magnetic Recording - Магнитная запись с «перекрытием» битов для увеличения плотности размещения данных - "Черепичная" запись с перекрытием дорожек 13 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
FastCGI - клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения - развитие технологии CGI 3 1
Моноблок 19 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 97 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
Linux OS 4272 32
Ред ОС 239 24
Microsoft Windows 10 6670 7
Microsoft Windows 7 1662 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 3
Linux - Debian GNU 273 3
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ - АльфаДок (AlfaDoc) 7 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Aladdin JaCarta 147 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Red Hat Linux 44 2
Аскон Компас-3D 66 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
SUSE openSUSE 57 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
TrendFocus 11 1
Diasoft Framework 17 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 1
Sapphire Quick Connect 1 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Red Hat - Linux Fedora 142 1
Western Digital - WD Red - Серия HDD 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
AlterOffice 16 1
Microsoft Windows 854 1
Apple Mac 1460 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apple macOS 930 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Рустамов Рустам 169 19
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Шибанов Владимир 17 1
Фенюшин Евгений 21 1
Иванов Владимир 43 1
Локоть Андрей 8 1
Кожев Александр 1 1
Сабанов Алексей 16 1
Ушаков Михаил 23 1
Добровольский Николай 13 1
Усманов Артур 24 1
Рубцов Сергей 27 1
Шалимов Сергей 2 1
Высоковских Сергей 1 1
Кузьмичева Анастасия 4 1
Юсупов Ренат 75 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 1
Бутурлин Иван 17 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Горбунов Алексей 16 1
Аникин Леонид 45 1
Бутенко Юрий 64 1
Касаткин Алексей 9 1
Иванченко Марина 2 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Гвоздева Наталья 13 1
Панченко Иван 43 1
Хайруллин Айрат 39 1
Смирнов Алексей 142 1
Рубанов Владимир 61 1
Лагода Георгий 51 1
Белозеров Олег 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Франция - Французская Республика 2139 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - Тюмень 498 1
Россия - Тюменская область 586 1
США - Вашингтон 334 1
США - Редмонд 105 1
Россия - Ноябрьск 63 1
США - Белвью 3 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 29
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Reddit 198 1
Ars Technica 227 1
HardwareLuxx 2 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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