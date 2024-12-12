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Вышла новая версия платформы GitFlic

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для работы с исходным кодом GitFlic, распространяющейся в облачном (SaaS) и локальном (Self-hosted) форматах. Релиз 3.4.0 представляет собой минорное обновление, однако в нем представлено немало новых возможностей и важных улучшений, призванных повысить удобство использования, безопасность и продуктивность для отдельных разработчиков малых и больших команд. Об этом CNews сообщили представители «ГруппыА стра».

Из ключевых нововведений можно отметить поддержку RPM-пакетов, а в области безопасности — синхронизацию групп LDAP, что позволяет легко интегрироваться с существующей ИТ-инфраструктурой организации.

В Self-hosted расширен механизм аудита: добавлена возможность отслеживания действий администраторов, связанных с настройками сервиса. Это обеспечивает большую прозрачность и ответственность в управлении локальными установками. Сессия заблокированного пользователя в Self-hosted-версии теперь удаляется принудительно. Также добавлен функционал установки срока действия пароля и возможность настройки сложности паролей для Self-hosted–решения, политика которой способствует их регулярному обновлению, что повышает уровень безопасности и дополнительно защищает от несанкционированного доступа.

Пользователи бесплатных локальных версий теперь могут интегрировать GitFlic с Telegram, получая уведомления и обновления прямо в мессенджере, ранее эта возможность была доступна только в SaaS и Enterprise-решениях.

Улучшена работа с конвейерами CI/CD — в версии GitFlic 3.4.0 при создании новой ветки в веб-интерфейсе конвейер запускается автоматически, что упрощает процесс разработки и сокращает время на выполнение рутинных операций. Поддерживаются переменные CI/CD в задачах с ключевыми словами trigger и include, что, в свою очередь, дает большую гибкость при настройке конвейеров и автоматизации процессов. Добавлена опция подключения volumes и binds в Docker-агенте, что расширяет возможности кастомизации контейнеров и управления ресурсами.

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Также работа пользователей стала удобнее. Появилась возможность настраивать уведомления по электронной почте при работе над проектами, добавлена отмена последнего действия при решении конфликтов, что повышает эффективность и снижает риск ошибок при слиянии кода.

Среди прочих улучшений и исправлений в GitFlic 3.4.0 — новый шрифт интерфейса, корректировка верстки на различных страницах, устранение ошибок в пользовательских скриптах, а также реализация новых и улучшение существующих методов REST API.

«Мы стремимся создавать инструменты, которые делают рабочий процесс разработчиков более удобным и безопасным. Релиз GitFlic 3.4.0 — это очередной шаг в этом направлении. Мы уверены, что новые возможности платформы помогут командам эффективнее сотрудничать и достигать поставленных целей быстрее», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

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