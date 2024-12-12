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Козлов Максим



12.12.2024 Вышла новая версия платформы GitFlic 1
06.12.2024 Совместимость GitFlic и Nova Container Platform позволит построить эффективный конвейер для разработки и эксплуатации микросервисных приложений 1
27.11.2024 Динамический анализатор кода PT BlackBox интегрирован с платформой GitFlic 1
16.10.2024 Новая версия GitFlic – российской платформы для хранения и работы с исходным кодом 1
16.10.2024 Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности 1
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО 1
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore 1
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector 1
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании 1
11.07.2024 GitFlic 3.2.0 – крупный шаг к созданию универсальной платформы, охватывающей жизненный цикл ПО 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1
26.06.2024 Технологическое партнерство TeamStorm и GitFlic повысит эффективность ИТ-проектов 1
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО 1
21.05.2024 Платформу для разработки GitFlic интегрировали с системой управления тестированием Test IT 1
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam 1
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore 1
23.04.2024 Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic 1
26.02.2024 Вышла новая версия российского сервиса для разработчиков GitFlic 3.0.0 1
16.02.2024 3D цифровые инфлюенсеры: запуск первого в России сервиса для генерации контента 1
13.02.2024 «Консист Бизнес Групп» внедрит систему управления процессами на базе программного продукта «Турбо Трекинг» в Zasport 1
28.08.2023 Создатели Astra Linux готовят российского «убийцу» GitHub 1
01.08.2019 Сбербанк впервые провел тренировки инкассаторов и сотрудников службы охраны с использованием виртуальной реальности 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
14.03.2017 ИТ-директора крупнейших банков соберутся на конференции CNews. Регистрация 1
13.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2017» 1
05.12.2008 «Неоторг» разорился 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Козлов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 5
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 5
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 4
Фабрика Юзабилити 4 4
GitHub 814 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Dynatrace 56 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 3
Citrix Systems 812 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
Microsoft Corporation 24625 2
Telegram Group 1983 2
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 27 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Сбер - Инновационные лаборатории 1 1
Код Безопасности 616 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Dell EMC 5027 1
Broadcom - VMware 2359 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
Терн ГК - Tern Group 75 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
РТСофт ЦПР - РТСофт Центр программных разработок 1 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
ГЛОНАСС АО 187 1
АйТи 1365 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Альфа-Капитал УК 102 4
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 4
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Росэнергобанк 34 3
Благосостояние НПФ 51 2
Альфа-Банк 1769 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 108 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 13 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Nike 185 1
Zasport 4 1
Puma - Пума 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 5
Repository - Репозиторий 853 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 5
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 5
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
Оцифровка - Digitization 4540 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 18
Linux OS 9937 7
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 5
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Jenkins 44 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 25 2
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 2
VK RuStore - Рустор 328 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 2
Сбер - Сбербанк Инкассация - Сбербанк Службы инкассации - кассово-инкассаторские услуги 3 1
Google Android 13994 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Dell Wyse 48 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Правительство Москвы - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 14 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - IconTeam 2 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Azure DevOps 17 1
JetBrains TeamCity 20 1
Сбер - СберКот 7 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
TestRail 5 1
Atlassian - Confluence 113 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 1
Adobe Photoshop 764 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Зарьянов Алексей 11 4
Поляков Евгений 14 4
Леонова Оксана 11 4
Титов Илья 11 4
Лобачев Алексей 7 3
Белоусов Максим 108 3
Андрианов Павел 84 3
Хомков Игорь 46 3
Мирошниченко Михаил 8 3
Давыдов Андрей 8 3
Фроловичева Екатерина 12 3
Поляков Дмитрий 40 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Музычкин Денис 4 3
Кузнецов Михаил 16 3
Мизун Даниил 10 3
Густомясов Игорь 4 3
Рамазанов Денис 7 3
Шаман Александр 4 2
Майзенберг Леонид 5 2
Соловьев Дмитрий 73 2
Леонович Константин 6 2
Миронов Тимур 2 2
Афанасьев Олег 22 2
Соломатин Иван 10 2
Кузнецов Станислав 127 1
Савин Сергей 95 1
Лукичев Алексей 7 1
Федечкин Эдуард 55 1
Приезжев Алексей 2 1
Чернышов Михаил 41 1
Комаровский Андрей 4 1
Иванов Никита 11 1
Русланова Дарья 4 1
Титов Борис 54 1
Паршин Максим 316 1
Шмаков Антон 45 1
Стручков Игорь 3 1
Мишустин Михаил 676 1
Жильцов Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Казахстан - Республика 5526 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Беларусь - Белоруссия 5664 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
Аудит - аудиторский услуги 2660 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Айсберг - Eisberg 177 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Дача - дачники 815 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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