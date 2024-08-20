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Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии платформы для разработки приложений GitFlic, существующей в виде облачного SaaS-решения и в формате самостоятельного серверного продукта (Self-hosted).Теперь пользователи платформы GitFlic могут автоматически размещать новую версию Android-приложений в официальном российском магазине приложений RuStore, разработанном VK. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В GitFlic 3.2.1 добавлены шаблоны конфигурационных файлов CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment, или непрерывная интеграция и доставка) для языка программирования, который использует разработчик. Шаблоны конфигурационных файлов позволяют автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как сборка, тестирование и развертывание приложений, позволяют в пару кликов создать свой конвейер CI/CD и работать с ним, что обеспечивает быстрый старт и помощь тем, кто не работал с CI/CD до этого. Использование шаблонов помогает стандартизировать процессы в команде.

В новой версии разработчиками платформы добавлена поддержка аутентификации пользователей с помощью OpenID Connect (OIDC) Single Sign-On (SSO). Использование OIDC SSO позволяет обеспечить более удобный, безопасный и управляемый процесс аутентификации.

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«Развитие нашей платформы не останавливается ни на минуту. С каждым новым релизом мы добавляем новые возможности, улучшающие интеграционный потенциал нашего продукта, повышающие безопасность и удобство работы над проектами, а также привносящие новые грани пользовательского опыта. Наша команда стремится создать настоящий конвейер для работы с программным кодом, включающий все необходимые компоненты. Мы открыты к пожеланиям наших пользователей и готовы воплотить их в новых версиях GitFlic», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

«Мы стремимся максимально упростить вывод новых приложений на рынок и снизить нагрузку на разработчиков. Новая версия Gitflic сократила путь от разработки до публикации в RuStore, не требуя от разработчиков погружения в технические детали процесса. Также мы упростили авторизацию в RuStore — теперь для публикации приложений достаточно авторизоваться через VK ID», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

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