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Афанасьев Олег



20.02.2025 RuStore предоставит разработчикам новые инструменты продвижения приложений 1
25.11.2024 RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1
02.11.2024 ИИ соберет главное из отзывов о приложениях в RuStore 1
25.09.2024 RuStore: 47% родителей используют функции родительского контроля 1
17.09.2024 В RuStore появилась витрина цифровых товаров 1
30.08.2024 RuStore разработал инструмент для платежей в любых магазинах приложений 1
29.08.2024 Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга 1
20.08.2024 Новая версия GitFlic интегрирована с RuStore: GitFlic запустил автоматическую публикацию приложений в RuStore 1
25.07.2024 RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ 1
27.05.2024 Россияне стали больше тратить в мобильных играх 1
17.05.2024 Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений 1
17.05.2024 Шаг к доверенной мобильной среде: на «Авроре» безопасно запускаются Android-приложения 1
24.04.2024 GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore 1
12.03.2024 Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore 1
06.03.2024 Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore 1
01.02.2024 Приложение «СберБанк Онлайн» скачали более 10 млн раз в RuStore 1
17.11.2023 RuStore стал первым инклюзивным российским магазином приложений 1
22.09.2023 В RuStore появились инструменты для сбора и анализа ошибок и удаленного управления мобильными приложениями 1
05.09.2023 RuStore запустил детский режим 1
09.08.2023 В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса 1
20.07.2023 В RuStore появилась тёмная тема 1
12.07.2023 RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API 1
31.08.2007 Российская электроника: первый шаг к покорению заграницы 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Афанасьев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 10
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 294 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 147 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1164 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1468 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1307 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 436 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Национальная Фаблесс Компания 2 1
Компэл - Compel 6 1
Google LLC 11825 1
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 29 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
Huawei 3950 1
Xiaomi 1749 1
TrueConf - ТруКонф 398 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 1
Fortnite 77 1
Roblox Corporation 44 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 320 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Application store - магазин приложений 1208 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 4
Google Android - приложения и разработчики 595 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5071 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10567 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5088 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 2
Оповещение и уведомление - Notification 4668 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 2
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 158 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4190 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9799 1
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 43 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 482 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2278 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4775 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1280 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1652 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8072 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 1
VK RuStore - Рустор 345 21
Google Android 14060 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 834 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 70 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 156 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 1
Google Android Package Kit - APK 185 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 98 1
Google Firebase Crashlitycs 2 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 766 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 32 1
Huawei AppGallery 282 1
Wargaming - World of Tanks Blitz 21 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 72 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА Контроль 2 1
ASOdesk - платформа для маркетинга мобильных приложений 2 1
Козлов Максим 28 2
Батанов Эдуард 15 2
Свиридов Александр 1 1
Мельников Алексей 61 1
Кузнецов Игорь 14 1
Круглов Алексей 29 1
Карпицкий Олег 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Европа 21806 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
Азия Восточная 173 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3124 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 239 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5891 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 774 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3440 1
Нецензурная лексика - Ненормативная лексика - Неприличные слова - Обсценная лексика - Сквернословие 22 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5867 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 702 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 865 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 624 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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