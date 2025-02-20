Афанасьев Олег

RuStore предоставит разработчикам новые инструменты продвижения приложений 1

RuStore и НТЦ ИТ РОСА подписали соглашение о сотрудничестве 1

ИИ соберет главное из отзывов о приложениях в RuStore 1

В RuStore появилась витрина цифровых товаров 1

RuStore разработал инструмент для платежей в любых магазинах приложений 1

RuStore перевел рекомендации и поиск на технологии ИИ 1

Россияне стали больше тратить в мобильных играх 1

GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore 1

Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore 1

Более тысячи компаний перешли на инструменты разработки от RuStore 1

RuStore стал первым инклюзивным российским магазином приложений 1

В RuStore появились инструменты для сбора и анализа ошибок и удаленного управления мобильными приложениями 1

RuStore запустил детский режим 1

В RuStore появились рекламные инструменты для разработчиков и бизнеса 1

В RuStore появилась тёмная тема 1