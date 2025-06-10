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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176453
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Свиридов Александр


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «812 Капитал» проинвестирует 500 млн рублей в экосистему AX Family 1
12.07.2023 RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Свиридов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4168 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1453 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 1
Application store - магазин приложений 1256 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7092 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2491 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4196 1
VK RuStore - Рустор 403 1
Google Android Package Kit - APK 199 1
Google Android 14300 1
Афанасьев Олег 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 288 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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