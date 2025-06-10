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Свиридов Александр
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|«812 Капитал» проинвестирует 500 млн рублей в экосистему AX Family 1
|12.07.2023
|RuStore открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API 1
Свиридов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 1
|VK RuStore - Рустор 403 1
|Google Android Package Kit - APK 199 1
|Google Android 14300 1
|Афанасьев Олег 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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