Индексная книга (каталог) CNews*
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Google Android Package Kit APK
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 295, упоминаний - 375
Google Android Package Kit и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаков Дмитрий 25 8
|Егоров Евгений 40 8
|Калинин Дмитрий 38 6
|Мельникова Анастасия 440 5
|Зайцев Михаил 345 5
|Галов Дмитрий 66 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Степанов Владимир 91 3
|Миркасымов Рустам 7 3
|Морев Дмитрий 11 3
|Кудряшова Юлия 17 3
|Синицына Мария 22 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Дуров Павел 329 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Чернов Даниил 79 2
|Голованов Сергей 77 2
|Сергеев Михаил 115 2
|Зыков Владимир 13 2
|Григоренко Дмитрий 249 2
|Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
|Клюшников Григорий 2 2
|Бедеров Игорь 103 2
|Масленников Денис 19 2
|Зонов Александр 55 2
|Seth Rohan - Сет Рохан 4 2
|Копосов Александр 2 2
|Воронин Тимофей 31 2
|Davison Paul - Дэвисон Пол 4 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Бегтин Иван 61 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Круглов Алексей 30 1
|Горелкин Антон 118 1
|Овчинников Сергей 50 1
|Крылов Павел 25 1
|Осипов Александр 96 1
|Галкин Николай 140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.