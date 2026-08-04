Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Google Android Package Kit APK

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2026 Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox 1
03.08.2026 Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом 1
16.07.2026 Санкции взяли новую высоту. «Макс», «Вконтакте» и «Одноклассников» выгнали из главного магазина приложений для Android 2
14.07.2026 Positive Technologies: использование ИИ может снизить стоимость создания вредоносных клонов Android-приложений до нескольких рублей 2
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
30.06.2026 Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70% 2
26.06.2026 Большое обновление Станции «Дуо Макс» — звонки через «Телемост», умный дом на экране и другие обновления 1
26.06.2026 Аналитика «ЕСА Про»: мошенники предлагают загружать приложения в обход RuStore 2
25.06.2026 Android-зловред, который мимикрирует под сервис для поиска топлива, собирает данные со смартфонов 3
05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков 2
04.06.2026 Кибершпионы SiribClone атакуют российских военных через поддельные приложения для обмена фото и облачные хранилища 1
01.06.2026 Онлайн-коммуникация с незнакомцами и дипфейки как инструмент травли: «Лаборатория Касперского» рассказала об актуальных цифровых угрозах для детей 1
21.05.2026 Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad 1
12.05.2026 Эксперты UserGate uFactor: троянский мамонт каждый месяц заражает 30 тысяч устройств россиян 1
28.04.2026 Зловред под видом приложения для чтения PDF-файлов вошел в топ-200 самых скачиваемых приложений в российском сегменте Google Play 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
15.04.2026 Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами 1
14.04.2026 «Яндекс» представил «ТВ Станцию MiniLED» — премиальный ИИ-телевизор с «Алисой» 1
13.04.2026 Россиянам предложили купить телевизор вместо машины. В России вышел санкционный смарт-ТВ Samsung по цене полноприводного кроссовера 1
07.04.2026 «Перспективный мониторинг»: среди мошеннических схем марта популярны фейковые чаты поликлиник и обновление портала «Госуслуги» 1
03.04.2026 Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора 1
01.04.2026 Пульс в красной зоне: мошенники распространяют ВПО через поддельные ресурсы для любителей бега и ЗОЖ 1
25.03.2026 Банковский троянец начал выдавать себя за приложение глобальной спутниковой системы на смартфонах с Android 1
20.03.2026 Превращение Android в iOS отменяется. Google испугалась и сохранит главную «фишку» своей платформы, но внедрит новые ограничения в стиле Роскомнадзора 3
11.03.2026 Взломщик секретов: новая версия Android-трояна Falcon заразила более 10 тыс. смартфонов в России 2
10.03.2026 Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили новый недетектируемый антивирусами Android-троян 3
04.03.2026 «Лаборатория Касперского»: опасный троянец получает доступ к Android-устройствам россиян под видом приложения для подсчёта калорий 3
03.03.2026 RuStore и F6 назвали самые популярные «праздничные» схемы у мошенников 1
02.03.2026 «Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70% 1
20.02.2026 Шпионский набор DKnife под Linux - используется для слежки с 2019 года, но обнаружен только сейчас 1
17.02.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый предустановленный зловред на планшетах под управлением Android 1
16.02.2026 «Лаборатория Касперского» предупреждает о новой активной схеме распространения Mamont в Telegram 1
03.02.2026 Центр безопасности Max подвел итоги работы за январь 2026 1
29.01.2026 «Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android 2
29.01.2026 Социальная инженерия в комплекте с вредоносным ПО: как действовали телефонные мошенники в 2025 году 1
27.01.2026 Россияне создали суверенную мобильную ОС для конкуренции с Android и iOS. У нее нет названия 1
17.12.2025 Миллиарды пользователей Android в опасности. Хакеры научились превращать в троян абсолютно любое приложение 1
11.12.2025 Новый Android-троян полностью захватывает смартфон и требует срочный выкуп под угрозой уничтожения всех данных 3
10.12.2025 Россия под атакой. Мошенники рассылают вредоносные файлы под видом фотоархивов. Они способны удаленно перехватить управление смартфоном на Android 4
09.12.2025 Опасный маршрут: мошенники похищают деньги таксистов и курьеров через приложения-радары 2

Публикаций - 295, упоминаний - 375

Google Android Package Kit и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 129
Apple Inc 13154 49
Telegram Group 2940 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 34
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 32
Yandex - Яндекс 9216 29
Huawei 4676 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 28
Dr.Web - Доктор Веб 1294 27
Samsung Electronics 11064 19
Xiaomi - Сяоми 2231 18
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 16
Microsoft Corporation 25775 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
X Corp - Twitter 2938 11
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
Amazon Inc - Amazon.com 3277 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Ред Софт - Red Soft 1236 8
ESET - ESET Software 1161 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
МегаФон 10742 5
Lenovo Group 2446 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
PayPal 671 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
Amlogic 57 4
ONYX International 158 4
RuMarket 14 4
Ростелеком 10948 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Альфа-Банк 1979 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Hyundai Motor Company 436 4
Visa International 1993 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 49 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Почта России ПАО 2370 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Carl Zeiss AG 307 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Районные суды РФ 196 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 145
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 143
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 141
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 137
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 92
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 83
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 81
Application store - магазин приложений 1463 70
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 65
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 64
Google Android устройства-девайсы 849 63
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 60
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 57
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 57
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 56
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 44
Google Android - приложения и разработчики 735 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 43
Оповещение и уведомление - Notification 5943 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 39
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 189 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 30
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 29
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 29
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 28
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 27
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 26
Google Android 15243 229
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 119
Apple iOS 8583 61
Много приложений - RuStore - Рустор 628 50
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 44
Apple - App Store 3109 38
Microsoft Windows 16882 32
Huawei AppGallery 353 29
Google Chrome - браузер 1701 28
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 27
Linux OS 11533 24
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Apple iPad 4011 19
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 19
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 18
EA Origin 195 16
NFCGate - Вредоносное ПО 30 16
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 163 16
Google Android TV 381 15
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 13
Google Cloud Services 244 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Xiaomi GetApps 52 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 11
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 11
Apple macOS 2419 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 10
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 10
StatCounter 478 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 9
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 127 9
FreePik 1841 9
ByteDance - TikTok 355 9
Ермаков Дмитрий 25 8
Егоров Евгений 40 8
Калинин Дмитрий 38 6
Мельникова Анастасия 440 5
Зайцев Михаил 345 5
Галов Дмитрий 66 4
Шадаев Максут 1210 4
Степанов Владимир 91 3
Миркасымов Рустам 7 3
Морев Дмитрий 11 3
Кудряшова Юлия 17 3
Синицына Мария 22 3
Рустамов Рустам 548 3
Дуров Павел 329 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Чернов Даниил 79 2
Голованов Сергей 77 2
Сергеев Михаил 115 2
Зыков Владимир 13 2
Григоренко Дмитрий 249 2
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 2
Клюшников Григорий 2 2
Бедеров Игорь 103 2
Масленников Денис 19 2
Зонов Александр 55 2
Seth Rohan - Сет Рохан 4 2
Копосов Александр 2 2
Воронин Тимофей 31 2
Davison Paul - Дэвисон Пол 4 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Бегтин Иван 61 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Круглов Алексей 30 1
Горелкин Антон 118 1
Овчинников Сергей 50 1
Крылов Павел 25 1
Осипов Александр 96 1
Галкин Николай 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 178
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 46
Европа 24964 23
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Индия - Bharat 5869 10
Южная Корея - Республика 7052 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Иран - Исламская Республика Иран 1155 8
Казахстан - Республика 6048 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Индонезия - Республика 1058 7
Украина 7928 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Испания - Королевство 3840 6
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 5
Польша - Республика 2031 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 4
Нидерланды 3746 4
Португалия - Португальская Республика 956 4
Сингапур - Республика 1953 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 3
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Армения - Республика 2449 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Канада 5081 3
Ближний Восток 3154 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 26
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 24
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 18
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 16
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 14
Английский язык 7030 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 13
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Ergonomics - Эргономика 1755 7
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 5
Blacklist - Чёрный список 713 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
9to5Google 60 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Bloomberg 1627 5
BleepingComputer - Издание 458 4
9to5Mac 70 4
Код Дурова 17 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
ZDnet 663 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Ars Technica 450 2
Hacker News 92 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 2
WCCFTech - Издание 110 1
GizChina - Издание 84 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Liliputing 76 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
SamMobile 57 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Android Authority 62 1
GQ 22 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Times 661 1
Октагон - Octagon.Media 6 1
TNW - The Next Web 90 1
Forbes - Форбс 1002 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
Tom’s Hardware 600 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Мишень 186 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Sucuri 6 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Kaspersky NEXT 1 1
Яндекс.Старт 12 1
Телеком Интенсив 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще