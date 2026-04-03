Безопасная доставка сборок внутри контура: Fork-Tech запустил решение для банков и госсектора

Консультант, разработчик и интегратор инновационных ИТ-решений Fork-Tech разработал модуль App Distribution в составе платформы PWS (Product Web Services), включенной в реестр российского ПО. Решение предназначено для доставки предрелизных сборок мобильных приложений для iOS и Android командам тестирования и бета-тестировщикам, а также для публикации сборок из CI/CD-процессов. Модуль проходит пилотную эксплуатацию в нескольких российских банках с интеграцией в действующие CI/CD-пайплайны. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

После ухода зарубежных платформ дистрибуции российским командам мобильной разработки пришлось заново выстраивать процесс доставки сборок. Временные схемы через мессенджеры и файловые хранилища оказались ненадежными из-за блокировок, ограничений на размер файлов, отсутствия OTA-установки на iOS и невозможности централизованно контролировать доступ к сборкам.

Дистрибуция как операционный процесс

Для крупных команд дистрибуция предрелизных сборок давно перестала быть вспомогательной операцией. В типовом сценарии мобильная команда может выпускать 10–15 сборок в день, и каждая из них должна быстро попадать в нужную группу тестировщиков, аналитиков, продакт-менеджеров или внешних бета-пользователей.

При ручной раздаче через мессенджеры и файлообменники доставка одной версии может занимать часы. Со временем такие схемы обрастают вспомогательными скриптами, ботами и ручными регламентами, которые требуют отдельной поддержки. Команде приходится уточнять, какая сборка актуальна, кому ее отправлять, каким каналом распространять и как сопровождать релизную информацию. В результате доставка сборок начинает напрямую влиять на скорость тестирования и устойчивость релизного цикла.

Публикация сборок из CI/CD

PWS App Distribution реализован как модуль платформы PWS и поставляется в on-premise-модели. Решение разворачивается в инфраструктуре заказчика, интегрируется в корпоративную среду, поддерживает корпоративный SSO и использует единый веб-интерфейс для администрирования, управления релизами и настройки доступа. В отличие от западных облачных сервисов дистрибуции, PWS позволяет хранить сборки, метаданные релизов и весь связанный трафик внутри корпоративного контура. Для госкомпаний и других заказчиков, подпадающих под требования о локализации данных, это снимает одно из ключевых ограничений и упрощает соответствие внутренним требованиям ИБ и российскому законодательству.

Архитектура решения включает четыре компонента: веб-консоль, PWA-приложение для установки сборок, REST API для автоматизации публикации и распространения релизов, а также MCP-сервер для интеграции с другими сервисами. Модуль поддерживает загрузку Android- и iOS-сборок, автоматически извлекает версию и номер билда из метаданных, формирует релизы и распространяет сборки по группам тестирования с учетом типа доступа и канала уведомления. Для интеграции с внешними системами доступны API-методы публикации и получения списка релизов, а открытая документация содержит примеры на шести языках программирования.

Один из ключевых сценариев использования модуля — публикация сборок прямо из CI/CD-пайплайна. В базовом сценарии процесс сводится к двум API-вызовам: сначала сборка загружается в систему, затем релиз распространяется по выбранным группам тестирования с нужным типом доступа и уведомлениями. После завершения сборки пайплайн может автоматически загрузить .apk или .ipa в App Distribution, передать версию, номер билда и release notes, а затем сразу распространить новую версию по заранее заданным группам тестирования.

Публикация сборки становится частью общего релизного процесса наряду со сборкой, автотестами и выпуском сопроводительной информации. Команде не нужно вручную загружать файлы, пересылать ссылки и проверять адресатов. Это сокращает время между завершением сборки и началом тестирования и уменьшает объем непрофильной работы у разработчиков.

PWA для тестировщиков

Дополнительно Fork-Tech выпустил PWA-приложение для работы с опубликованными сборками на мобильных устройствах. Через него тестировщики получают доступ к опубликованным версиям, описанию релиза и ссылкам на установку в одном интерфейсе.

Для Android используется стандартная загрузка .apk. Для iOS реализован сценарий OTA-установки .ipa напрямую на устройство. Это позволяет распространять тестовые версии без использования зарубежных магазинов приложений и без привязки к внешним сервисам дистрибуции. PWA-приложение упрощает получение новых версий как для внутренних команд, так и для внешних участников тестирования.

Приватный и публичный режимы

Модуль поддерживает два режима дистрибуции. В приватном режиме доступ к сборкам предоставляется по авторизации, с разграничением прав через ролевую модель и группы тестирования. Такой сценарий подходит для внутренней разработки и работы с чувствительной бизнес-логикой. Ролевая модель поддерживает роли администратора организации, администратора проекта, менеджера сборок, тестировщика и сервисного аккаунта для CI/CD.

В публичном режиме можно формировать ссылки без авторизации для внешних бета-тестировщиков, подрядчиков или демонстрации стейкхолдерам. При необходимости такие ссылки отзываются в административной консоли. Это позволяет использовать модуль и для внутреннего тестирования, и для внешних сценариев распространения сборок.

«Для современных команд мобильной разработки критически важно непрерывно поставлять изменения во внутреннем контуре безопасности, не завися от внешних сервисов. Мы видим, как команды сталкиваются с хаосом в коммуникациях: кто какую сборку тестировал, где актуальная версия, кому отправить релиз. Вместо разработки нового функционала время уходит на рутинную коммуникацию. PWS устраняет этот хаос — вся дистрибуция автоматизируется через CI/CD, доступ контролируется ролевой моделью, а тестировщики получают актуальные версии через единое PWA-приложение. Платформа предоставляет MCP-инструменты, которые позволяют безопасно подключить ИИ-агента компании к знаниям о релизах. Такой агент знает все о каждом билде — что изменилось, какой функционал добавлен — и помогает обрабатывать обращения от команд тестирования. Это возвращает команде 10–15% времени, которое раньше уходило на инфраструктурные задачи.» — Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech

Платформа PWS

App Distribution — часть платформы PWS, объединяющей дистрибуцию сборок, Remote Config и Feature Flags в единой экосистеме. Платформа включена в реестр российского ПО, поставляется в on-premise-модели. Функционал PWS App Distribution доступен заказчикам в стабильной версии и поставляется по запросу.