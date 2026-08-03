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Новые правила для Android сделают невозможной установку приложений из RuStore за рубежом

Google вводит обязательную проверку личности для всех Android-разработчиков, и это по-разному отразится на пользователях в зависимости от страны. ИТ-разработчиков из стран, подпадающих под американские санкции, не смогут пройти верификацию в новой онлайн-системе. На практике это означает, что их мобильные приложения — в том числе распространяемые через российский RuStore, который попал под санкции США в 2024 г. — не получится устанавливать за пределами страны обычным способом. Аналитики отрасли из-за этого снова начали давний спор о том, где заканчивается защита пользователей и начинается контроль над всей экосистемой, включая независимые магазины и прямую установку APK.

Новые правила

Google закроет мировой Android для ИТ-разработчиков из подсанкционных стран, пишет Ars Technica. ИТ-компания объясняет это борьбой с мошенниками.

ИТ-разработчики Android из подсанкционных стран лишатся возможности распространять приложения по всему миру после запуска новой системы верификации Google. Жители Ирана, Кубы, Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и России не смогут пройти обязательную проверку, их приложения останутся доступными преимущественно внутри этих регионов.

Представитель Google подтвердил Ars Technica, что жители санкционных стран доступа к проверке не получат. Российский магазин приложений RuStore и ранее существовал как отдельная, независимая ветка распространения контента на Android. Теперь он может столкнуться с тем, что зарубежным пользователям станет значительно сложнее или вовсе невозможно устанавливать оттуда приложения привычным способом. Насколько сильно это повлияет на отдельные онлайн-сервисы и ИТ-разработчиков, станет понятно только после полного развертывания онлайн-системы проверки Google и того, как авторы приложений начнут адаптироваться к новым ограничениям в ИТ-сфере, предупреждал CNews.

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Pixabay - mammela
Новые правила Google сделают установку приложений RuStore за рубежом почти невозможной

Google готовится ужесточить правила в экосистеме Android. С 30 сентября 2026 г. в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде начнет действовать обязательная проверка ИТ-разработчиков. ИТ-система будет блокировать установку приложений от авторов, не прошедших верификацию, даже если программное обеспечение (ПО) распространяется вне Google Play — через альтернативные магазины или напрямую в виде APK. В 2027 г. нововведение планируется распространить на весь мир.

Изначально Google разместила разъяснение по этому вопросу в разделе вопрос-ответ, там указывалось, что устройства в подсанкционных странах будут исключены из процедуры проверки. Позднее представитель компании подтвердил Ars Technica, что местные ИТ-разработчики пройти верификацию не смогут.

Игра в одни ворота

В результате складывается своеобразная конструкция. Внутри своей страны ИТ-разработчик по-прежнему сможет свободно распространять приложения без какой-либо проверки. Однако выйти с ними на международную аудиторию обычным способом уже не получится. В августе 2026 г. пользователь может установить такой APK, согласившись с предупреждениями Android. После запуска новых правил мобильное приложение окажется во «втором эшелоне» — рядом с ПО, от установки которого онлайн-система активно отговаривает пользователей.

Формально определенная лазейка сохранится. Google готовит расширенный режим установки непроверенных приложений. Однако путь к нему будет сопровождаться многочисленными предупреждениями, дополнительными действиями и обязательным 24-часовым ожиданием. Продвинутый пользователь, возможно, сможет пройти эту процедуру. Большинство же даже не станет пытаться.

Закрытая экосистема

Google объясняет вводимые ограничения необходимостью борьбы с мошенническими приложениями и подчеркивает, что Android остается открытой ИТ-платформой. На практике, однако, право ИТ-разработчика свободно распространять ПО по всему миру теперь будет зависеть не только от качества кода, но и от санкционных списков Министерства финансов (Минфин) США. Открытость открытостью, а личность все равно придется подтверждать, предупреждают эксперты Ars Technica.

На Android-рынке из-за этого вновь обостряется давний спор: где заканчивается защита пользователей и начинается системный контроль над всей экосистемой, включая независимые магазины приложений и прямую установку APK. Критики считают, что Google выходит далеко за пределы собственного магазина в 2026 г. Открытое письмо против обязательной регистрации подписали проекты F-Droid, Electronic Frontier Foundation, Tor Project, Proton, Brave, AdGuard и десятки других организаций.

Проверка ИТ-разработчиков

Проверка личности станет обязательной для всех ИТ-разработчиков, чьи мобильные приложения предназначены для сертифицированных устройств с Android 7 и более новых версий. Google будет доставлять механизм проверки через онлайн-сервисы Google Play, поэтому производителям смартфонов и планшетов не потребуется обновлять саму операционную систему (ОС).

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Для физических лиц в Android Developer Console понадобятся документы, подтверждающие личность, адрес проживания, адрес электронной почты и номер телефона. Организациям дополнительно придется предоставить юридические документы и подтверждение официального сайта. Полноценный аккаунт ИТ-разработчика по-прежнему будет стоить $25. Для студентов и энтузиастов сохранится бесплатный вариант, однако он будет жестко ограничен по числу устройств — максимум 20.

Некоторые исключения Google все же оставляет, проверка не затронет установку приложений через аndroid debug bridge (ADB), а также корпоративные приложения, устанавливаемые на управляемые устройства. Для обычных пользователей появится расширенный режим, который Google начнет внедрять уже в августе 2026 г. В этом режиме пользователю потребуется включить параметры ИТ-разработчика, подтвердить, что его действия не навязаны мошенником, перезагрузить смартфон и подождать полные сутки, прежде чем установка непроверенного приложения станет доступна.

Антон Денисенко

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