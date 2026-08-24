Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Импортозамещение критически важного программного обеспечения в банке редко сводится к простой установке нового продукта. Необходимо сохранить привычные инструменты эксплуатации, перенести настройки, обеспечить требуемый уровень мониторинга и встроить решение в действующую ИТ-инфраструктуру без остановки бизнес-процессов. Именно такую задачу решила команда «Диасофт», внедряя платформу управления серверами приложений Digital Q.AppServer в одном из крупнейших российских банков. Требовалось не просто заменить Oracle WebLogic отечественным решением, но и сохранить — а по ряду направлений и расширить — функциональность управления и мониторинга Java-инфраструктуры.

Что такое Digital Q.AppServer

Digital Q.AppServer — российская платформа управления серверами приложений, разработанная компанией «Диасофт». Решение объединяет готовые к работе серверы приложений Digital Q.TomEE и Digital Q.WildFly (на базе Apache TomEE и WildFly соответственно) и предоставляет единую точку централизованного управления, администрирования и мониторинга Java-инфраструктуры. Платформа включена в реестр отечественного ПО и обеспечивает миграцию с зарубежных решений, включая Oracle WebLogic, без переписывания прикладного кода.

Почему заменить сервер приложений сложнее, чем кажется

Сервер приложений — базовый компонент классической трёхуровневой архитектуры. Он обеспечивает запуск прикладных Java-систем, управляет их жизненным циклом и взаимодействием с другими элементами ИТ-инфраструктуры.

Миграция с зарубежного сервера приложений может проходить не как изолированная замена одного компонента другим, а как последовательное развитие всей модели управления прикладной средой

Для бизнеса этот слой часто остаётся незаметным: пользователи работают с банковскими приложениями, не задумываясь о платформе их выполнения. Однако для ИТ-подразделения отказ или нестабильная работа сервера приложений означает проблемы сразу в нескольких критичных системах.

Поэтому при миграции с Oracle WebLogic недостаточно было добиться только технического запуска приложений на новой платформе. Требовалось сохранить полный набор эксплуатационных возможностей: управление экземплярами, контроль состояния систем, сбор метрик, анализ журналов и наблюдение за нагрузкой — всё то, к чему привыкла команда администраторов банка.

Исходная ситуация: разрозненное управление

До начала проекта прикладные Java-системы банка работали на Oracle WebLogic. Каждый домен и экземпляр сервера администрировался через отдельную консоль: специалисты запускали и останавливали компоненты, меняли настройки и контролировали состояние среды в разных интерфейсах. В сумме это давало десятки разрозненных точек администрирования со своими регламентами и ручными операциями.

Цель проекта состояла в замене Oracle WebLogic на российское решение, которое обеспечило бы не только функциональную эквивалентность, но и централизацию управления. При этом новая платформа должна была вписаться в существующие процессы эксплуатации банка, не заставляя команду полностью перестраивать привычные процедуры.

Проект реализовывался в два этапа: сначала — функциональная замена с сохранением привычных сценариев работы, затем — развитие мониторинга под специфические требования банка.

Первый этап: функциональная замена Oracle WebLogic

В ходе проекта в Digital Q.AppServer были перенесены необходимые настройки и метрики управления. Административная панель обеспечивает контроль инфраструктуры, запуска и загрузки приложений, наблюдения за состоянием сети и другими параметрами среды.

Ключевым результатом этапа стала полноценная функциональная замена Oracle WebLogic на уровне повседневной эксплуатации. Администраторы сохранили знакомые сценарии работы, но получили российский инструмент управления серверами приложений. Миграция промышленного контура уложилась в 30 дней — это стандартный срок, который сегодня закладывается в типовой проект перехода на Digital Q.AppServer.

При этом проект не ограничился простым воспроизведением возможностей зарубежного продукта. По мере эксплуатации у заказчика появились дополнительные требования к составу метрик, глубине наблюдения за системами и инструментам диагностики.

Второй этап: развитие мониторинга и диагностики

Дополнительные требования трансформировали проект импортозамещения в совместное развитие продукта. В течение двух лет платформа дополнялась эксплуатационными возможностями, востребованными в реальной банковской инфраструктуре.

В частности, были реализованы:

профилирование и мониторинг состояния приложений;

дашборды с метриками JVM;

управление потоками и анализ блокировок;

снятие дампов потоков (Thread Dump) для последующей диагностики;

операции принудительной сборки мусора JVM (Run GC / Run Full GC);

настройка приоритетов запуска приложений.

Такой подход позволил не просто воспроизвести прежнюю модель эксплуатации, но и расширить возможности технических специалистов банка. В результате у команды появилась более детальная картина работы прикладной инфраструктуры и инструменты для быстрой локализации проблем.

Единая платформа для разных серверов приложений

Следующим шагом стало развитие решения от административной панели отдельного продукта до общей платформы управления. К Digital Q.TomEE был добавлен Digital Q.WildFly. До внедрения единой платформы каждый сервер приложений существовал обособленно и управлялся через собственные инструменты. После объединения специалисты получили возможность работать с обоими типами серверов через единую административную панель.

Так Digital Q.AppServer стала объединять управление несколькими типами серверов приложений под одной консолью. Панель позволяет выполнять для Digital Q.TomEE и Digital Q.WildFly единый набор операций и централизованно наблюдать за их состоянием. Для крупной банковской инфраструктуры это принципиально: чем больше прикладных систем и экземпляров серверов используется, тем выше стоимость разрозненного управления. Единый интерфейс упрощает эксплуатацию и помогает стандартизировать работу администраторов.

Результаты внедрения

Главный результат проекта — банк получил российское решение, полностью заменившее Oracle WebLogic на уровне управления и мониторинга. При этом платформа обрела дополнительные средства логирования, контроля и наблюдения за инфраструктурой, разработанные с учётом реальных требований эксплуатации.

Оценить эффект можно на уровне повседневных операций. Раньше типовая диагностика инцидента начиналась с подключения к конкретному серверу, ручного сбора дампов и сверки конфигураций — в среднем это занимало около часа. Сейчас диагностические данные собираются из единой панели за несколько минут. Типовые операции — перезапуск приложения, снятие дампа, проверка конфигурации — выполняются в два-три клика вместо последовательности консольных команд на каждом узле.

Проект также показал, что миграция с зарубежного сервера приложений может проходить не как изолированная замена одного компонента другим, а как последовательное развитие всей модели управления прикладной средой. Сегодня Digital Q.AppServer применяется более чем в шести проектах, включая внедрения в двух банках из топ-10, что подтверждает зрелость решения и его применимость для крупных организаций.

В результате банк не только заменил зарубежный продукт, но и получил платформу, адаптированную под собственные эксплуатационные процессы и требования к контролю критически важной ИТ-инфраструктуры.

Практические советы для ИТ-директора

Опыт проекта позволяет сформулировать несколько принципов, которые стоит учитывать при замене серверов приложений в крупном банке.

Не ограничивайтесь «копией» функционала. При миграции закладывайте возможность развития платформы под свои процессы, а не только замену «кнопка в кнопку». Именно дополнительные требования, возникающие в ходе эксплуатации, часто дают максимальный эффект.

Централизуйте управление с самого начала. Даже если сейчас у вас один тип серверов приложений, выбирайте решение, способное объединить разные серверы в будущем. Это снизит стоимость владения при масштабировании.

Вовлекайте вендора в эксплуатацию. Импортозамещение — это не разовая установка, а совместное развитие продукта под требования банка. Готовность вендора дорабатывать решение под ваши задачи критична для долгосрочного успеха.

Планируйте миграцию поэтапно. Сначала — функциональная замена с сохранением привычных сценариев работы, затем — расширение мониторинга и автоматизация. Такой подход минимизирует риски и позволяет команде адаптироваться к новому инструменту.

Опыт этого проекта показывает, что импортозамещение серверов приложений — это не только техническая необходимость, но и возможность перейти к современной модели управления ИТ-инфраструктурой. При правильном подходе российское решение не просто заменяет зарубежный аналог, но и становится драйвером развития эксплуатационных процессов банка.