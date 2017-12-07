Google Android 7 - Android Nougat

немало.Сладкая N В Google привыкли следовать традициям: названия версий Android идут по алфавиту, поэтому после M (Marshmallow) должна быть N. Вариантов сладостей несколько — от Nectar, Neopolitan и Nougat до Nacho и Nutella. Скорее всего, настоящее название мы узнаем только в мае, а пока будем называть седьмой Android сокращенно — Android N. К слову, существует вероятность, что Google про