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Google Android 7 Android Nougat

Google Android 7 - Android Nougat

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.12.2017 Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены

одели смартфонов. Muze C7 LTE и Grace P5 — демократичные 5.0-дюймовые смартфоны на базе Android 7.0 Nougat с мощной батареей и поддержкой двух SIM-карт.Prestigio Muze C7 LTE — смартфон с 5,0-дю
05.04.2017 BQ предложил новый бюджетный 5-дюймовый смартфон на базе Android 7.0

Российский бренд электроники BQ объявил о пополнении линейки смартфонов новой моделью — BQ-5057 Strike 2. Главной особенностью модели является последняя версия операционной системы Android 7.0. Благодаря работе этой версии ОС смартфон BQ Strike 2 оперативно справляется с многозадачностью, сообщили CNews в BQ. Кроме того, устройство работает на 4-ядерном процессоре MT 6580
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии

5 и G5 Plus имеют металлический корпус и дактилоскопический сканер, а также работают на Android 7.0 Nougat. Младшая модель с 5-дюймовым экраном, Qualcomm Snapdragon 430, 2/3 Гбайт ОЗУ, камерами
24.01.2017 Samsung приступила к распространению ОС Android 7.0 Nougat

Компания Samsung Electronics начала распространение операционной системы Android 7.0 Nougat на смартфонах Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Пользователи получат доступ к новым функциям
13.12.2016 Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0

Компания Lenovo анонсировала обновление смартфонов линейки Moto Z до последней версии Android 7.0 Nougat. Помимо всех нововведений Android 7 оптимизированы жесты Moto для уменьшения рабочей о
06.10.2016 Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0

Lenovo объявила о том, что в скором времени выпустит обновления операционной системы Android до версии 7.0 Nougat для смартфонов линейки Moto. Как рассказали CNews в компании, первыми в 4 квартале 2016 г. новую ОС получат Moto G четвертого поколения и Moto Z.Среди достоинств новой версии операционно
09.09.2016 LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7

В качестве первого смартфона с операционной системой Android 7.0 выбран флагманский мультимедийный аппарат LG V20. Новый LG V20 вобрал в себя лучшие технологии записи и воспроизведения звука, оснащён превосходной камерой с технологией стабилизаци
23.08.2016 Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями

Более 250 нововведений Компания Google приступила к распространению обновления до Android 7.0 Nougat для устройств Nexus. Устройства Nexus первыми получают обновление до новой версии. Для
26.02.2016 Nectar, Nougat или Nutella. Каким будет Android 7.0?

немало.Сладкая N В Google привыкли следовать традициям: названия версий Android идут по алфавиту, поэтому после M (Marshmallow) должна быть N. Вариантов сладостей несколько — от Nectar, Neopolitan и Nougat до Nacho и Nutella. Скорее всего, настоящее название мы узнаем только в мае, а пока будем называть седьмой Android сокращенно — Android N. К слову, существует вероятность, что Google про
03.07.2012 Вышел обновленный Dr.Web для Android 7.0

Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленного антивируса Dr.Web для Android 7.0, предназначенного для защиты мобильных устройств от вирусов и спама, загрузки неж

Публикаций - 227, упоминаний - 364

Google Android 7 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 59
Samsung Electronics 11064 43
Huawei 4676 43
Apple Inc 13154 37
LG Electronics 3735 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Xiaomi - Сяоми 2231 25
Microsoft Corporation 25775 23
Lenovo Group 2446 22
HMD Global - Nokia 144 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
Leica Camera 282 15
Qualcomm Technologies 1974 15
ZTE Corporation 800 13
HTC Corporation 1512 12
Lenovo Motorola 3566 12
X Corp - Twitter 2938 10
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 9
MediaTek - Ralink 595 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
LeEco - LeTV 61 7
AKG 66 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 7
Sony 6739 7
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 6
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 41 6
FIH Mobile 14 6
МегаФон 10742 6
Intel Corporation 12811 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
Nvidia Corp 4002 5
Yandex - Яндекс 9216 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
TP-Link - ТП-Линк 231 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Связной ГК 1401 11
Евросеть 1421 9
Carl Zeiss AG 307 9
JD.com - Jingdong Mall 101 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
KGI Securities 50 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Caterpillar - 93 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
BMW Group 482 2
Hyundai Motor Company 436 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Walt Disney Company 647 1
Русский стандарт Банк 509 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Ferrari NV 159 1
Porsche Design GmbH 23 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Геометрия НПО 165 1
Моторинвест 14 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Carphone Warehouse 43 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 189
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 163
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 132
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 126
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 122
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 108
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 101
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 92
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 73
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 70
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 69
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 67
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 64
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 58
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 56
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 54
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 52
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 52
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 44
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 44
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 39
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 38
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 33
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 32
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 31
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 31
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 30
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 30
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 29
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Google Android 15243 193
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Америка - Американский регион 2206 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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Грузия 1332 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 52
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 50
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 22
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 15
Металлы - Золото - Gold 1251 15
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
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Английский язык 7030 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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Металлы - Платина - Platinum 500 3
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