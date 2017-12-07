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Google Android 7 Android Nougat

Google Android 7 - Android Nougat


07.12.2017 Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены
05.04.2017 BQ предложил новый бюджетный 5-дюймовый смартфон на базе Android 7.0
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии
24.01.2017 Samsung приступила к распространению ОС Android 7.0 Nougat
13.12.2016 Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0
06.10.2016 Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0
09.09.2016 LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7
23.08.2016 Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями
26.02.2016 Nectar, Nougat или Nutella. Каким будет Android 7.0?
03.07.2012 Вышел обновленный Dr.Web для Android 7.0

Публикаций - 209, упоминаний - 327

Google Android 7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10934 55
Huawei 3502 43
Samsung Electronics 9724 40
Apple Inc 11185 35
LG Electronics 3538 32
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 27
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 26
Xiaomi 1292 24
Microsoft Corporation 23487 23
Lenovo Group 2168 22
HMD Global - Nokia 130 19
ASUS - AsusTek Computer Inc 1945 17
Leica Camera 249 15
Qualcomm Technologies 1700 15
ZTE Corporation 722 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1319 12
HTC Corporation 1491 12
Lenovo Motorola 3503 11
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Twitter 2696 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 8
Meta Platforms - Facebook 4337 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 7
AKG 66 7
Sony 6481 7
MediaTek 445 7
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 535 7
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 7
LeEco - LeTV 60 7
FIH Mobile 14 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 397 6
Intel Corporation 11666 6
ДОК 767 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 6
ZTE Mobile Devices - ZTE Communication Technologies Corporation 34 6
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 241 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8038 5
TP-Link 190 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 12
Связной ГК 1336 11
Carl Zeiss 299 9
Евросеть 1399 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 6
JD.com - Jingdong Mall 83 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6186 5
AliExpress 380 4
KGI Securities 50 3
Лента - Сеть розничной торговли 1697 3
Меркури - Mercury 232 2
Caterpillar 88 2
Возрождение - Коммерческий банк 326 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 2
BMW Group 412 2
Hyundai Motor 339 2
Porsche - Порше Руссланд 96 1
Porsche Design GmbH 23 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 1
DST Global - Digital Sky Technologies 210 1
Walt Disney Company 572 1
AliExpress Tmall 73 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 53 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Геометрия НПО 127 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 654 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 1
ПСБ - Промсвязьбанк 733 1
Visa International 1872 1
Почта России ПАО 1988 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 442 1
X5 Group 813 1
Ferrari NV 152 1
Qiwi 923 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 4
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2395 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6048 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21335 176
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21922 152
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8441 128
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 120
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11844 118
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19216 106
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1756 96
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5732 90
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12512 75
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5648 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11503 68
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2411 67
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6596 66
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6722 64
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17304 62
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9319 62
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 62
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4041 61
USB Type-C - USB-C - USB 3 1406 57
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2735 56
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79154 55
Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки - Rapid Charge - Speed Charge - Fast Wireless Charging 716 51
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11283 50
Автофокус - Автофокусировка 2229 50
5G - пятое поколение мобильной связи 3441 49
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6326 47
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1068 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2942 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9769 38
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3021 37
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2563 36
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 863 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16002 31
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9365 31
Карты памяти - Запоминающее устройство 2189 31
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1894 30
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5692 30
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 455 28
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2605 27
Наушники - Headphones 3504 26
Google Android 12537 180
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 55
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 36
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 649 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 31
Apple iPhone - серия смартфонов 6619 29
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 28
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 166 26
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Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 23
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Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 380 18
Samsung Galaxy Note 684 18
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 374 18
Google Play - Google Store - Android Market 2930 16
Microsoft Windows 14428 15
Apple iPhone 7 266 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 723 15
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 218 15
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 398 15
Samsung Galaxy 1053 14
Lenovo Moto - серия смартфонов 114 13
Microsoft Windows 10 1512 13
Apple iPad 3737 13
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Хомутов Никита 9 1
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Богдашев Дмитрий 18 1
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Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
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Болмосов Эдуард 6 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 2 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Heck Larry - Хек Ларри 2 1
Bojorques Roberto - Бохоркеса Роберто 1 1
Robert Hu - Ху Роберт 2 1
Богатов Сергей 1 1
Зенков Алексей 3 1
Павлов Владимир 18 1
Ветров Дмитрий 6 1
Лемпицкий Виктор 3 1
Смагаринский Юрий 24 1
Галушкин Олег 178 1
Россия - РФ - Российская федерация 122700 108
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17047 18
Испания - Каталония - Барселона 716 12
Европа 21300 12
Южная Корея - Республика 6283 12
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Солнце - звезда Солнечной системы 4904 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 7
Азия - Азиатский регион 4657 6
Франция - Французская Республика 7084 6
Индия - Республика 5068 6
Германия - Федеративная Республика 12009 5
США - Калифорния - Купертино 252 4
Канада 4709 4
США - Нью-Йорк 2809 4
Италия - Итальянская Республика 4223 3
Финляндия - Хельсинки 248 3
Великобритания - Лондон 2364 2
Япония 12876 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 2
Саудовская Аравия - Королевство 511 2
Индонезия - Республика 858 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 794 2
Америка 2155 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13142 2
Испания - Королевство 3600 2
Нидерланды 3303 1
Швеция - Стокгольм 377 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 135 1
США - Огайо 275 1
Италия - Рим 200 1
Эстония - Таллин 40 1
Африка - Сахара - пустыня 87 1
Китай - Пекин - Beijing 918 1
Кувейт 141 1
Азия Малая - Троя 12 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 47
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4048 38
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2663 19
Металлы - Золото - Gold 1014 14
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1261 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 11
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 11
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 760 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5217 9
Английский язык 6156 9
Ergonomics - Эргономика 1493 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41931 8
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 74 6
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4820 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2168 5
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 606 2
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Know how - Ноу-хау - Секрет производства 632 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6028 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 691 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4416 2
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NokiaPowerUser 13 4
DxOMark - Издание 36 4
VentureBeat 90 4
The Verge - Издание 501 3
Engadget - Блог о технологиях 417 3
91Mobiles 1695 3
TENAA 18 3
Bloomberg 1109 2
The Guardian - Британская газета 339 2
CNET Networks - CNET News 1638 1
PhoneArena 71 1
GizChina - Издание 52 1
GSM Arena 66 1
9to5Google 85 1
Ars Technica 380 1
CNX Software 9 1
КиноПоиск - портал о кино 161 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
Reddit 244 1
WikiLeaks 114 1
500 Startups 14323 19
IDC - International Data Corporation 4849 1
Samsung Research 17 1
Strategy Analytics 283 1
BlueFin Research 5 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 205 1
РАН - Российская академия наук 1799 1
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 18
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 1
День молодёжи - 27 июня 690 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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