Индексная книга CNews*
Google Android 7 Android Nougat
Публикаций - 209, упоминаний - 327
Google Android 7 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1757 28
|NokiaPowerUser 13 4
|DxOMark - Издание 36 4
|VentureBeat 90 4
|The Verge - Издание 501 3
|Engadget - Блог о технологиях 417 3
|91Mobiles 1695 3
|TENAA 18 3
|Bloomberg 1109 2
|The Guardian - Британская газета 339 2
|CNET Networks - CNET News 1638 1
|PhoneArena 71 1
|GizChina - Издание 52 1
|GSM Arena 66 1
|9to5Google 85 1
|Ars Technica 380 1
|CNX Software 9 1
|КиноПоиск - портал о кино 161 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5773 1
|Reddit 244 1
|WikiLeaks 114 1
|500 Startups 14323 19
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|Samsung Research 17 1
|Strategy Analytics 283 1
|BlueFin Research 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216657, в очереди разбора - 884089.
Создано именных указателей - 109799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.