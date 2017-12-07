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Google Android 7 Android Nougat
СОБЫТИЯ
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|07.12.2017
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Prestigio представила смартфоны Muze C7 LTE и Grace P5. Цены
одели смартфонов. Muze C7 LTE и Grace P5 — демократичные 5.0-дюймовые смартфоны на базе Android 7.0 Nougat с мощной батареей и поддержкой двух SIM-карт.Prestigio Muze C7 LTE — смартфон с 5,0-дю
|05.04.2017
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BQ предложил новый бюджетный 5-дюймовый смартфон на базе Android 7.0
Российский бренд электроники BQ объявил о пополнении линейки смартфонов новой моделью — BQ-5057 Strike 2. Главной особенностью модели является последняя версия операционной системы Android 7.0. Благодаря работе этой версии ОС смартфон BQ Strike 2 оперативно справляется с многозадачностью, сообщили CNews в BQ. Кроме того, устройство работает на 4-ядерном процессоре MT 6580
|09.03.2017
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MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии
5 и G5 Plus имеют металлический корпус и дактилоскопический сканер, а также работают на Android 7.0 Nougat. Младшая модель с 5-дюймовым экраном, Qualcomm Snapdragon 430, 2/3 Гбайт ОЗУ, камерами
|24.01.2017
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Samsung приступила к распространению ОС Android 7.0 Nougat
Компания Samsung Electronics начала распространение операционной системы Android 7.0 Nougat на смартфонах Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Пользователи получат доступ к новым функциям
|13.12.2016
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Смартфоны Moto получат обновление до Android 7.0
Компания Lenovo анонсировала обновление смартфонов линейки Moto Z до последней версии Android 7.0 Nougat. Помимо всех нововведений Android 7 оптимизированы жесты Moto для уменьшения рабочей о
|06.10.2016
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Lenovo обновит ОС для смартфонов Moto до Android 7.0
Lenovo объявила о том, что в скором времени выпустит обновления операционной системы Android до версии 7.0 Nougat для смартфонов линейки Moto. Как рассказали CNews в компании, первыми в 4 квартале 2016 г. новую ОС получат Moto G четвертого поколения и Moto Z.Среди достоинств новой версии операционно
|09.09.2016
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LG V20 - мультимедийный флагман на Android 7
В качестве первого смартфона с операционной системой Android 7.0 выбран флагманский мультимедийный аппарат LG V20. Новый LG V20 вобрал в себя лучшие технологии записи и воспроизведения звука, оснащён превосходной камерой с технологией стабилизаци
|23.08.2016
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Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями
Более 250 нововведений Компания Google приступила к распространению обновления до Android 7.0 Nougat для устройств Nexus. Устройства Nexus первыми получают обновление до новой версии. Для
|26.02.2016
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Nectar, Nougat или Nutella. Каким будет Android 7.0?
немало.Сладкая N В Google привыкли следовать традициям: названия версий Android идут по алфавиту, поэтому после M (Marshmallow) должна быть N. Вариантов сладостей несколько — от Nectar, Neopolitan и Nougat до Nacho и Nutella. Скорее всего, настоящее название мы узнаем только в мае, а пока будем называть седьмой Android сокращенно — Android N. К слову, существует вероятность, что Google про
|03.07.2012
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Вышел обновленный Dr.Web для Android 7.0
Компания «Доктор Веб» сообщила о выпуске обновленного антивируса Dr.Web для Android 7.0, предназначенного для защиты мобильных устройств от вирусов и спама, загрузки неж
Google Android 7 и организации, системы, технологии, персоны:
|Samsung Research 20 1
|BlueFin Research 5 1
|Strategy Analytics 285 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
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