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Moor Insights & Strategy

Moor Insights & Strategy

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.10.2026 Владычеству Nvidia на рынке чипов грозит крах. Разработчики ИИ Claude нашли противоядие от ее тотальной монополии 1
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 1
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 1
05.10.2017 HP представила новые премиальные ноутбуки линейки Spectre. Фото. Цены 1
03.04.2017 Dell представила компактный тонкий клиент Wyse 3040 1
05.10.2016 Google выпустил «убийцу iPhone» и убил собственные смартфоны Nexus 1
09.09.2016 Google покупает облачного разработчика за $625 млн. Видео 1
22.10.2015 Dell и Microsoft пообещали безболезненную миграцию в гибридные облака 1
25.05.2015 IoT: многомиллиардная индустрия «умных» устройств удвоится к 2020 1
11.06.2014 Беспилотным автомобилям понадобятся небольшие суперкомпьютеры 1
26.08.2013 Почему Стив Балмер покидает Microsoft: Вероятные причины и преемники 1
19.03.2013 Android сменил лидера 1
12.04.2012 Intel обрушит цены на ультрабуки до $700 1
11.03.2012 Acer обещает обвал цен на ультрабуки к 2013 г. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Moor Insights & Strategy и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25910 6
Google LLC 12843 6
Dell EMC 5212 3
Qualcomm Technologies 1993 3
Dell Technologies - Dell Computer 2227 3
AMD - Advanced Micro Devices 4717 3
Broadcom - VMware 2636 2
Amazon Inc - Amazon.com 3319 2
Apple Inc 13334 2
Intel Corporation 12897 2
HP Inc. 5912 2
Acer Group - Acer Inc 2829 2
Nvidia Corp 4128 2
Anthropic 239 1
Samsung Electronics 11176 1
МегаФон 11050 1
Pure Storage 55 1
Cisco Systems 5387 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 1
Meta Platforms - Facebook 4639 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 967 1
Citrix Systems 872 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1126 1
AT&T Inc 1727 1
McKinsey & Company Int 299 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
OpenAI 635 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 583 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Dell Technologies Secureworks 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1033 1
Walgreens 16 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 600 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 497 1
Live Nation 3 1
GSA - Global Semiconductor Alliance - Глобальный альянс микроэлектроники 7 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8944 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1881 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13243 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8015 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1680 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2760 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 855 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4468 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 187 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2524 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13211 2
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти - Flash memory - Флеш-память 2841 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4792 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1070 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 956 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5545 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4889 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 739 1
Электроника - CoWoS - Chip-on-Wafer-on-Substrate - «2,5-мерная» технология упаковки микросхем 11 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2893 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 1
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 243 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1499 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10925 1
Google Android 15411 2
Intel x86 - архитектура процессора 2191 2
Microsoft Azure 1534 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 164 1
Broadcom - VMware Blast Extreme 8 1
Google Cloud - Apigee 7 1
AMD Llano 24 1
Dell Foglight 6 1
Google Chrome - браузер 1730 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7733 1
Apple iPad 4029 1
Apple iOS 8678 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2288 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Microsoft Surface - Планшет 452 1
Microsoft Windows 17075 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 1000 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 171 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 527 1
Intel Core - Семейство процессоров 1255 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 743 1
LPDDR - Low Power DDR - Low-Power Double Data Rate - тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 614 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 285 1
Microsoft Office 365 1058 1
Apache Hadoop 472 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Google Android 7 - Android Nougat 227 1
Apple iPhone 7 289 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1377 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 99 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 366 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 305 1
Google Chromebook - Google Хромбук 242 1
Moorhead Patrick - Мурхед Патрик 18 11
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 2
Gold Jack - Голд Джек 6 1
Cearley David - Кирли Дэвид 5 1
Rubin Leah - Рубин Ли 2 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 81 1
Amodei Dario - Амодеи Дарио 30 1
Green Diane - Грин Дайан 7 1
Larry Page - Ларри Пейдж 198 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 136 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Dell Michael - Делл Майкл 195 1
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
Murley Chris - Мерли Крис 1 1
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 11 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 8 1
Burr Matt - Барр Мэтт 4 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Ward Dennis - Ворд Деннис 1 1
Lalla Steve - Лалла Стив 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 7
Россия - РФ - Российская федерация 169397 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3680 2
Европа 25059 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Индия - Bharat 5929 1
Канада 5099 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
США - Калифорния 4847 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1471 1
США - Техас 1065 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Техас - Остин 193 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22175 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6219 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1938 2
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 188 1
Образование в России 3045 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5884 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4020 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12491 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 442 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5071 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2829 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5887 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Английский язык 7096 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9328 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7622 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1540 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1759 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 455 1
Металлы - Медь - Copper 871 1
Увлечения и хобби - Hobbies 399 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1814 1
The Verge - Издание 622 3
DigiTimes - Издание 1334 2
ComputerWorld 144 2
ZDnet 666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1324 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 271 1
Известия ИД 799 1
Re/code 40 1
IDC - International Data Corporation 5002 3
Gartner - Гартнер 3678 2
Global Insight 5 1
ABI Research 236 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
ACG Research 8 1
Harbor Research 3 1
Dell Future Ready Workforce Study 1 1
CeBIT 614 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
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