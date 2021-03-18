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Dell EMC PowerEdge Серверы и серверные платформы
СОБЫТИЯ
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|18.03.2021
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Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge
щая клиентам быстрее находить и устранять проблемы. Серверы Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 и R6515 с процессорами AMD EPYCTM 3-го поколения уже доступны во всем мире (с 17 марта)
|01.10.2019
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Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов
prise и ServiceNow последствия инцидентов можно устранять непосредственно через ServiceNow. Серверы Dell EMC PowerEdge R6515 и R7515 уже доступны во всех регионах. Серверы Dell EMC PowerEdge R6
|05.04.2019
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Dell EMC расширяет портфель серверов PowerEdge
Dell EMC представила обновление серверов Dell EMC PowerEdge, предлагающих улучшенное управление, защиту данных, производительность и м
|26.02.2019
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Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC
ая снизить совокупную стоимость владения». Инновационные технологии процессоров AMD EPYC и серверов Dell EMC PowerEdge позволяют получить вычислительные возможности, которые оптимально отвечают
|24.08.2018
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Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX
Dell EMC представила Dell EMC PowerEdge MX — высокопроизводительную модульную инфраструктуру, созданную для поддер
|18.01.2018
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Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge
Dell EMC объявила о выпуске гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCI) на базе серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения.Новые решения VxRail и XC Series на базе серверов PowerEdge,
|13.07.2017
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Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения
атизированной и защищенной вычислительной платформы для традиционных и облачных приложений.«Системы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения дополняют портфель лидирующих в мире серверов, которые при
|11.05.2017
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Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения
4 поколения, призванных помочь заказчикам осуществить трансформацию ИТ. Новейшие серверы из линейки Dell EMC PowerEdge образуют безопасную и масштабируемую вычислительную платформу, которая иде
|27.04.2017
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Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge
ки Toshiba для центров обработки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корп
|19.12.2016
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Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge
зчиков, которые используют VMware как корпоративный стандарт, система VxRack SDDC на базе платформы Dell EMC PowerEdge и под управлением VMware Cloud Foundation представляет готовое решение под
|11.10.2016
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Dell EMC представила готовое решение для аналитических решений SAS на базе DSSD и серверов PowerEdge
я Dell EMC представила новое решение Dell EMC DSSD D5 Rack-Scale Flash, работающее на базе серверов Dell EMC PowerEdge R730. Это оптимальное решение для запуска приложений SAS, которое меняет п
|19.11.2015
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Dell представила новые модели серверов PowerEdge для СМБ
Компания Dell представила новые модели серверов 13-го поколения Dell PowerEdge, способные помочь компаниям малого и среднего бизнеса подготовиться к росту. Новые
|26.06.2015
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Dell пополнила линейку серверов Dell PowerEdge новой моделью для HPC и больших данных
Компания Dell представила сервер PowerEdge C6320 — новейшую модель в линейке серверов Dell PowerEdge 13-го поколения дл
|03.03.2015
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Dell представила в России конвергентное инфраструктурное решение PowerEdge FX
Компания Dell представила на российском рынке конвергентное инфраструктурное решение Dell PowerEdge FX, которое обеспечивает новый уровень производительности и позволяет создавать инф
|10.10.2014
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Dell начала продажи серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Storage SC4020 в России
Компания Dell начала продажи на российском рынке серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Dell Storage SC4020. Новые модели серверо
|28.02.2014
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Dell выпустил сервер для крупных предприятий — PowerEdge R920
Компания Dell пополнила линейку серверов PowerEdge новой моделью Dell PowerEdge R920, предназначенной для крупных предприятий.
|05.06.2012
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Dell пополнила портфель серверов PowerEdge девятью новыми моделями
Компания Dell пополнила портфель серверов PowerEdge 12-го поколения девятью моделями стоечного, башенного и блейд типа. Новые серверы п
|23.03.2012
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Новая линейка серверов Dell PowerEdge
Компания Dell объявила о скором выходе в свет новой линейки серверов двенадцатого поколения PowerEdge, ориентированных на работу с корпоративным клиентом. Компания подтверждает звание о
|02.12.2011
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Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200
Компания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может со
|26.04.2007
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Новые серверы Dell уменьшат энергопотребление
Корпорация Dell представила два новых сервера - PowerEdge 2970 и PowerEdge Energy Smart 2970 - в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток
|13.02.2007
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Dell выпустила новые четырехпроцессорные серверы
спечением для управления системой в целях упрощения работы с центром обработки данных. Серверы Dell PowerEdge 6800 и PowerEdge 6850 отличаются новыми процессорами, позволяющими увеличить
|05.11.2004
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PowerEdge SC420 и SC1420: новые серверы от Dell уже в России
ания «Деловые системы» представила в России новые серверы компании Dell - PowerEdge SC420 и SC1420. Dell PowerEdge SC420 может применяться в небольшой организации или домашнем офисе. Вторая мод
|05.11.2002
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Dell пополнил линейку PowerEdge недорогим сервером
инок, по словам представителей компании, станет низкая цена при высокой производительности сервера. PowerEdge 1600SC, оснащенный двумя процессорами Xeon от Intel, будет стоить всего $999. Также
|29.05.2002
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Dell представила первый двухпроцессорный сервер высотой 2U
Корпорация Dell представила новинку в линейке серверов PowerEdge - модель Dell PowerEdge 2650. Это первый на рынке сервер на базе двух процес
|19.04.2002
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Dell представила новые высокопроизводительные серверы
Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов Dell PowerEdge, предназначенные для работы с приложениями, требующими высокой мощности систем, так
|04.03.2002
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Dell представила два новых сервера - Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600
Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов. При разработке Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600 были использованы новые технологии по поддержке к
|05.02.2002
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Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров
дписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на
|28.03.2001
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Dell представила серверы PowerEdge 2500 и 2550
Dell Computer объявила о выпуске серверов PowerEdge 2500 и 2500, которые прийдут на смену моделям 2400 и 2450 соответственно. Серверы в
|10.01.2001
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Dell представила свои серверы PowerEdge и PowerApp
Компания Dell представила свои новые продукты, среди которых сервер PowerEdge 1550 и новые специализированные серверы PowerApp. Новые системы пополнили линейку м
|19.04.2000
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Dell представила два новых 4-х процессорных сервера PowerEdge
Компания Dell Computer пополнила свою линию серверов сразу двумя новыми моделями - PowerEdge 6400 и 6450. Каждая из моделей может включать до 4-х процессоров Pentium III Xeon. Серверы, которые первыми поступят на рынок, будут оборудованы микропроцессорами 550МГц серии Tanner,
|27.10.1999
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DELL представляет новый сервер для рабочих групп PowerEdge 2400
Корпорация Dell Computer анонсировала предложение нового сервера для рабочих групп - PowerEdge 2400, использующего новые процессоры Intel Pentium III на 0.18-микронной технологии
|17.05.1999
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Dell заключила договор с Giganet на поставку серверов PowerEdge с ее сетевыми адаптерами
иализирующейся на разработке средств высокоскоростной связи в кластерах серверов. Dell планирует продавать сетевые адаптеры для коммутаторов и серверов кластерных систем от Giganet вместе с серверами PowerEdge. Данные устройства позволят Dell предлагать масштабируемые решения для построения системных сетей под Windows NT на базе серверов PowerEdge и устройств хранения данных PowerVau
|18.03.1999
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Dell выпустила новые серверы PowerEdge 6300 и 6350 на процессоре Pentium III Xeon
Dell Computer начала заявленные ранее поставки обновленной серии серверов масштаба предприятия Dell PowerEdge 6300 и 6350 на базе процессоров Intel Pentium III Xeon. Серверы сертифицированы для
|01.03.1999
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Dell модернизирует серверы серии PowerEdge
Компания Dell Computer Corporation модернизировала свои серверы серии PowerEdge. Теперь PowerEdge 1300, 2300, 4300 и 4350 поставляются с процессорами Pentiu
|27.01.1999
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Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300
Корпорация Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300 по цене настольной системы - от $1,699. В сервере предусмотрена поддержка двух
|19.01.1999
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Dell выпустила новый сервер PowerEdge 1300
В понедельник компания Dell представила новый сервер PowerEdge 1300. Он примечателен тем, что предлагает своим пользователям функциональные возмож
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