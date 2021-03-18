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Dell EMC PowerEdge Серверы и серверные платформы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge

щая клиентам быстрее находить и устранять проблемы. Серверы Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 и R6515 с процессорами AMD EPYCTM 3-го поколения уже доступны во всем мире (с 17 марта)
01.10.2019 Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов

prise и ServiceNow последствия инцидентов можно устранять непосредственно через ServiceNow. Серверы Dell EMC PowerEdge R6515 и R7515 уже доступны во всех регионах. Серверы Dell EMC PowerEdge R6
05.04.2019 Dell EMC расширяет портфель серверов PowerEdge

Dell EMC представила обновление серверов Dell EMC PowerEdge, предлагающих улучшенное управление, защиту данных, производительность и м
26.02.2019 Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC

ая снизить совокупную стоимость владения». Инновационные технологии процессоров AMD EPYC и серверов Dell EMC PowerEdge позволяют получить вычислительные возможности, которые оптимально отвечают
24.08.2018 Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX

Dell EMC представила Dell EMC PowerEdge MX — высокопроизводительную модульную инфраструктуру, созданную для поддер
18.01.2018 Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge

Dell EMC объявила о выпуске гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCI) на базе серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения.Новые решения VxRail и XC Series на базе серверов PowerEdge,

13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения

атизированной и защищенной вычислительной платформы для традиционных и облачных приложений.«Системы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения дополняют портфель лидирующих в мире серверов, которые при
11.05.2017 Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения

4 поколения, призванных помочь заказчикам осуществить трансформацию ИТ. Новейшие серверы из линейки Dell EMC PowerEdge образуют безопасную и масштабируемую вычислительную платформу, которая иде
27.04.2017 Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge

ки Toshiba для центров обработки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корп
19.12.2016 Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge

зчиков, которые используют VMware как корпоративный стандарт, система VxRack SDDC на базе платформы Dell EMC PowerEdge и под управлением VMware Cloud Foundation представляет готовое решение под
11.10.2016 Dell EMC представила готовое решение для аналитических решений SAS на базе DSSD и серверов PowerEdge

я Dell EMC представила новое решение Dell EMC DSSD D5 Rack-Scale Flash, работающее на базе серверов Dell EMC PowerEdge R730. Это оптимальное решение для запуска приложений SAS, которое меняет п
19.11.2015 Dell представила новые модели серверов PowerEdge для СМБ

Компания Dell представила новые модели серверов 13-го поколения Dell PowerEdge, способные помочь компаниям малого и среднего бизнеса подготовиться к росту. Новые

26.06.2015 Dell пополнила линейку серверов Dell PowerEdge новой моделью для HPC и больших данных

Компания Dell представила сервер PowerEdge C6320 — новейшую модель в линейке серверов Dell PowerEdge 13-го поколения дл
03.03.2015 Dell представила в России конвергентное инфраструктурное решение PowerEdge FX

Компания Dell представила на российском рынке конвергентное инфраструктурное решение Dell PowerEdge FX, которое обеспечивает новый уровень производительности и позволяет создавать инф
10.10.2014 Dell начала продажи серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Storage SC4020 в России

Компания Dell начала продажи на российском рынке серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Dell Storage SC4020. Новые модели серверо
28.02.2014 Dell выпустил сервер для крупных предприятий — PowerEdge R920

Компания Dell пополнила линейку серверов PowerEdge новой моделью Dell PowerEdge R920, предназначенной для крупных предприятий.

05.06.2012 Dell пополнила портфель серверов PowerEdge девятью новыми моделями

Компания Dell пополнила портфель серверов PowerEdge 12-го поколения девятью моделями стоечного, башенного и блейд типа. Новые серверы п
23.03.2012 Новая линейка серверов Dell PowerEdge

Компания Dell объявила о скором выходе в свет новой линейки серверов двенадцатого поколения PowerEdge, ориентированных на работу с корпоративным клиентом. Компания подтверждает звание о
02.12.2011 Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200

Компания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может со
26.04.2007 Новые серверы Dell уменьшат энергопотребление

Корпорация Dell представила два новых сервера - PowerEdge 2970 и PowerEdge Energy Smart 2970 - в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток

13.02.2007 Dell выпустила новые четырехпроцессорные серверы

спечением для управления системой в целях упрощения работы с центром обработки данных. Серверы Dell PowerEdge 6800 и PowerEdge 6850 отличаются новыми процессорами, позволяющими увеличить
05.11.2004 PowerEdge SC420 и SC1420: новые серверы от Dell уже в России

ания «Деловые системы» представила в России новые серверы компании Dell - PowerEdge SC420 и SC1420. Dell PowerEdge SC420 может применяться в небольшой организации или домашнем офисе. Вторая мод
05.11.2002 Dell пополнил линейку PowerEdge недорогим сервером

инок, по словам представителей компании, станет низкая цена при высокой производительности сервера. PowerEdge 1600SC, оснащенный двумя процессорами Xeon от Intel, будет стоить всего $999. Также
29.05.2002 Dell представила первый двухпроцессорный сервер высотой 2U

Корпорация Dell представила новинку в линейке серверов PowerEdge - модель Dell PowerEdge 2650. Это первый на рынке сервер на базе двух процес
19.04.2002 Dell представила новые высокопроизводительные серверы

Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов Dell PowerEdge, предназначенные для работы с приложениями, требующими высокой мощности систем, так
04.03.2002 Dell представила два новых сервера - Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600

Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов. При разработке Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600 были использованы новые технологии по поддержке к
05.02.2002 Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров

дписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на

28.03.2001 Dell представила серверы PowerEdge 2500 и 2550

Dell Computer объявила о выпуске серверов PowerEdge 2500 и 2500, которые прийдут на смену моделям 2400 и 2450 соответственно. Серверы в
10.01.2001 Dell представила свои серверы PowerEdge и PowerApp

Компания Dell представила свои новые продукты, среди которых сервер PowerEdge 1550 и новые специализированные серверы PowerApp. Новые системы пополнили линейку м
19.04.2000 Dell представила два новых 4-х процессорных сервера PowerEdge

Компания Dell Computer пополнила свою линию серверов сразу двумя новыми моделями - PowerEdge 6400 и 6450. Каждая из моделей может включать до 4-х процессоров Pentium III Xeon. Серверы, которые первыми поступят на рынок, будут оборудованы микропроцессорами 550МГц серии Tanner,
27.10.1999 DELL представляет новый сервер для рабочих групп PowerEdge 2400

Корпорация Dell Computer анонсировала предложение нового сервера для рабочих групп - PowerEdge 2400, использующего новые процессоры Intel Pentium III на 0.18-микронной технологии
17.05.1999 Dell заключила договор с Giganet на поставку серверов PowerEdge с ее сетевыми адаптерами

иализирующейся на разработке средств высокоскоростной связи в кластерах серверов. Dell планирует продавать сетевые адаптеры для коммутаторов и серверов кластерных систем от Giganet вместе с серверами PowerEdge. Данные устройства позволят Dell предлагать масштабируемые решения для построения системных сетей под Windows NT на базе серверов PowerEdge и устройств хранения данных PowerVau
18.03.1999 Dell выпустила новые серверы PowerEdge 6300 и 6350 на процессоре Pentium III Xeon

Dell Computer начала заявленные ранее поставки обновленной серии серверов масштаба предприятия Dell PowerEdge 6300 и 6350 на базе процессоров Intel Pentium III Xeon. Серверы сертифицированы для
01.03.1999 Dell модернизирует серверы серии PowerEdge

Компания Dell Computer Corporation модернизировала свои серверы серии PowerEdge. Теперь PowerEdge 1300, 2300, 4300 и 4350 поставляются с процессорами Pentiu
27.01.1999 Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300

Корпорация Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300 по цене настольной системы - от $1,699. В сервере предусмотрена поддержка двух
19.01.1999 Dell выпустила новый сервер PowerEdge 1300

В понедельник компания Dell представила новый сервер PowerEdge 1300. Он примечателен тем, что предлагает своим пользователям функциональные возмож

Публикаций - 195, упоминаний - 475

Dell EMC PowerEdge и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 169
Dell Technologies - Dell Computer 2219 144
Intel Corporation 12811 60
Broadcom - VMware 2610 32
Microsoft Corporation 25775 31
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
Nvidia Corp 4002 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Lenovo Group 2446 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 15
Oracle Corporation 7074 14
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 13
Cisco Systems 5372 13
SAS Institute 1082 12
Red Hat 1378 12
HP Inc. 5883 10
Supermicro 135 9
Nutanix 114 8
SAP SE 5601 8
Huawei 4676 8
Softline - Софтлайн 3743 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 5
Dell Systems - Деловые системы 53 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Apple Inc 13154 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
Citrix Systems 868 5
Fujitsu 2105 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 4
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
9594 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Seagate Technology 766 4
Nvidia - Mellanox Technologies 98 4
X-Com - Икс ком 188 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
Ford 434 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Газпром ПАО 1493 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Русский Холод ГК 3 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Верный - торговая сеть 326 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
Газпром бурение 62 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Силовые машины 166 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 180
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 50
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 26
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 753 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 22
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 21
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 15
DDR - Double data rate 3083 15
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 13
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 13
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 13
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 587 12
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 42
Linux OS 11533 27
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 23
Dell EMC PowerVault ME - системы хранения 43 20
Microsoft Windows 16882 19
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 16
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 16
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 15
HPE ProLiant 409 14
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 14
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 17 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 14
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 12
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 12
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 11
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 49 11
Intel Pentium III 782 11
Dell EMC EqualLogic SAN 24 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Intel Xeon E 197 9
Red Hat Linux 205 9
Microsoft Windows NT 890 9
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 9
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 8
Intel Itanium 649 8
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 7
Nvidia Tesla GPU 198 7
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 6
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 6
Dell EMC HPC - Dell EMC Ready Solutions for HPC 6 6
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 6
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 6
Dell PowerConnect 14 6
Dell Fluid Data - Dell FluidFS - Dell Fluid File System 6 6
Apple iPhone 6 4861 6
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 8
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 5
Burns Tom - Бернс Том 19 4
Орленко Михаил 10 4
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 4
Haas Marius - Хаас Мариус 6 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Комаровский Андрей 4 2
Щербаков Борис 47 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Юсупов Ренат 125 2
Clarke Jeff - Кларк Джефф 20 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 2
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 2
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 2
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 2
Ковалев Андрей 43 2
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 2
Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 2
Sweet Tom - Свит Том 4 2
Lisa Su - Лиза Су 59 1
Сергеев Сергей 179 1
Зинкевич Сергей 77 1
Горяйнов Андрей 55 1
Сыкулев Андрей 85 1
Лигачев Глеб 120 1
Жуков Олег 25 1
Neri Antonio - Нери Антонио 21 1
Калина Роман 62 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Лапшин Алексей 24 1
Конягин Дмитрий 5 1
Суворов Александр 21 1
Казак Максим 162 1
Чернов Антон 23 1
Гудилин Олег 30 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Мачин Александр 2 1
Ирисов Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Европа 24964 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Япония 13807 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Казахстан - Республика 6048 6
США - Техас 1048 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Китай - Тайвань 4245 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 4
США - Техас - Остин 189 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Ирландия - Республика 1051 3
Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Ближний Восток 3154 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Индия - Bharat 5869 2
Америка - Американский регион 2206 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Bloomberg 1627 2
AnandTech 73 1
IDG - International Data Group 117 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
ComputerWorld 144 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
GigaOM 71 1
Computer Weekly 376 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ComputerWire 51 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
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ACG Research 8 1
Forbes Global 2000 50 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН - Российская академия наук 2122 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 33 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Dell EMC Education Services 2 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Dell Solutions Forum 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
VMworld 29 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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