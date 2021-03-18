Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge щая клиентам быстрее находить и устранять проблемы. Серверы Dell EMC PowerEdge C6525, R7525, R6525, R7515 и R6515 с процессорами AMD EPYCTM 3-го поколения уже доступны во всем мире (с 17 марта)

Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов prise и ServiceNow последствия инцидентов можно устранять непосредственно через ServiceNow. Серверы Dell EMC PowerEdge R6515 и R7515 уже доступны во всех регионах. Серверы Dell EMC PowerEdge R6

Dell EMC расширяет портфель серверов PowerEdge Dell EMC представила обновление серверов Dell EMC PowerEdge, предлагающих улучшенное управление, защиту данных, производительность и м

Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC ая снизить совокупную стоимость владения». Инновационные технологии процессоров AMD EPYC и серверов Dell EMC PowerEdge позволяют получить вычислительные возможности, которые оптимально отвечают

Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX Dell EMC представила Dell EMC PowerEdge MX — высокопроизводительную модульную инфраструктуру, созданную для поддер

Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge Dell EMC объявила о выпуске гиперконвергентных инфраструктурных решений (HCI) на базе серверов Dell EMC PowerEdge 14 поколения.Новые решения VxRail и XC Series на базе серверов PowerEdge,

Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения атизированной и защищенной вычислительной платформы для традиционных и облачных приложений.«Системы Dell EMC PowerEdge 14-го поколения дополняют портфель лидирующих в мире серверов, которые при

Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения 4 поколения, призванных помочь заказчикам осуществить трансформацию ИТ. Новейшие серверы из линейки Dell EMC PowerEdge образуют безопасную и масштабируемую вычислительную платформу, которая иде

Toshiba расширяет спектр корпоративных SATA SSD для серверов Dell EMC PowerEdge ки Toshiba для центров обработки данных серии HK4 в форм-факторе 1,8 и 2,5 дюйма в серверы Dell EMC PowerEdge 13G. Твердотельные SATA-диски Toshiba серии HK4 обладают оптимизированными для корп

Dell EMC и VMware представили гиперконвергентные системы VxRack SDDC на серверах PowerEdge зчиков, которые используют VMware как корпоративный стандарт, система VxRack SDDC на базе платформы Dell EMC PowerEdge и под управлением VMware Cloud Foundation представляет готовое решение под

Dell EMC представила готовое решение для аналитических решений SAS на базе DSSD и серверов PowerEdge я Dell EMC представила новое решение Dell EMC DSSD D5 Rack-Scale Flash, работающее на базе серверов Dell EMC PowerEdge R730. Это оптимальное решение для запуска приложений SAS, которое меняет п

Dell представила новые модели серверов PowerEdge для СМБ Компания Dell представила новые модели серверов 13-го поколения Dell PowerEdge, способные помочь компаниям малого и среднего бизнеса подготовиться к росту. Новые

Dell пополнила линейку серверов Dell PowerEdge новой моделью для HPC и больших данных Компания Dell представила сервер PowerEdge C6320 — новейшую модель в линейке серверов Dell PowerEdge 13-го поколения дл

Dell представила в России конвергентное инфраструктурное решение PowerEdge FX Компания Dell представила на российском рынке конвергентное инфраструктурное решение Dell PowerEdge FX, которое обеспечивает новый уровень производительности и позволяет создавать инф

Dell начала продажи серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Storage SC4020 в России Компания Dell начала продажи на российском рынке серверов PowerEdge 13-го поколения и массива хранения данных Dell Storage SC4020. Новые модели серверо

Dell выпустил сервер для крупных предприятий — PowerEdge R920 Компания Dell пополнила линейку серверов PowerEdge новой моделью Dell PowerEdge R920, предназначенной для крупных предприятий.

Dell пополнила портфель серверов PowerEdge девятью новыми моделями Компания Dell пополнила портфель серверов PowerEdge 12-го поколения девятью моделями стоечного, башенного и блейд типа. Новые серверы п

Новая линейка серверов Dell PowerEdge Компания Dell объявила о скором выходе в свет новой линейки серверов двенадцатого поколения PowerEdge, ориентированных на работу с корпоративным клиентом. Компания подтверждает звание о

Dell представила обновленные серверы PowerEdge на базе AMD Opteron 6200 Компания Dell представила обновленные серверы серии Dell PowerEdge, оснащенные новыми процессорами AMD Opteron 6200, в которых один процессор может со

Новые серверы Dell уменьшат энергопотребление Корпорация Dell представила два новых сервера - PowerEdge 2970 и PowerEdge Energy Smart 2970 - в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток

Dell выпустила новые четырехпроцессорные серверы спечением для управления системой в целях упрощения работы с центром обработки данных. Серверы Dell PowerEdge 6800 и PowerEdge 6850 отличаются новыми процессорами, позволяющими увеличить

PowerEdge SC420 и SC1420: новые серверы от Dell уже в России ания «Деловые системы» представила в России новые серверы компании Dell - PowerEdge SC420 и SC1420. Dell PowerEdge SC420 может применяться в небольшой организации или домашнем офисе. Вторая мод

Dell пополнил линейку PowerEdge недорогим сервером инок, по словам представителей компании, станет низкая цена при высокой производительности сервера. PowerEdge 1600SC, оснащенный двумя процессорами Xeon от Intel, будет стоить всего $999. Также

Dell представила первый двухпроцессорный сервер высотой 2U Корпорация Dell представила новинку в линейке серверов PowerEdge - модель Dell PowerEdge 2650. Это первый на рынке сервер на базе двух процес

Dell представила новые высокопроизводительные серверы Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов Dell PowerEdge, предназначенные для работы с приложениями, требующими высокой мощности систем, так

Dell представила два новых сервера - Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600 Корпорация Dell Computer представила две новые модели серверов. При разработке Dell PowerEdge 1650 и Dell PowerEdge 4600 были использованы новые технологии по поддержке к

Cray будет использовать сервера Dell PowerEdge для построения суперкомпьютеров дписала трехлетнее соглашение с производителем суперкомпьютеров Cray об использовании серверов Dell PowerEdge в составе высокопроизводительных кластеров. Cray будет реализовывать основанные на

Dell представила серверы PowerEdge 2500 и 2550 Dell Computer объявила о выпуске серверов PowerEdge 2500 и 2500, которые прийдут на смену моделям 2400 и 2450 соответственно. Серверы в

Dell представила свои серверы PowerEdge и PowerApp Компания Dell представила свои новые продукты, среди которых сервер PowerEdge 1550 и новые специализированные серверы PowerApp. Новые системы пополнили линейку м

Dell представила два новых 4-х процессорных сервера PowerEdge Компания Dell Computer пополнила свою линию серверов сразу двумя новыми моделями - PowerEdge 6400 и 6450. Каждая из моделей может включать до 4-х процессоров Pentium III Xeon. Серверы, которые первыми поступят на рынок, будут оборудованы микропроцессорами 550МГц серии Tanner,

DELL представляет новый сервер для рабочих групп PowerEdge 2400 Корпорация Dell Computer анонсировала предложение нового сервера для рабочих групп - PowerEdge 2400, использующего новые процессоры Intel Pentium III на 0.18-микронной технологии

Dell заключила договор с Giganet на поставку серверов PowerEdge с ее сетевыми адаптерами иализирующейся на разработке средств высокоскоростной связи в кластерах серверов. Dell планирует продавать сетевые адаптеры для коммутаторов и серверов кластерных систем от Giganet вместе с серверами PowerEdge. Данные устройства позволят Dell предлагать масштабируемые решения для построения системных сетей под Windows NT на базе серверов PowerEdge и устройств хранения данных PowerVau

Dell выпустила новые серверы PowerEdge 6300 и 6350 на процессоре Pentium III Xeon Dell Computer начала заявленные ранее поставки обновленной серии серверов масштаба предприятия Dell PowerEdge 6300 и 6350 на базе процессоров Intel Pentium III Xeon. Серверы сертифицированы для

Dell модернизирует серверы серии PowerEdge Компания Dell Computer Corporation модернизировала свои серверы серии PowerEdge. Теперь PowerEdge 1300, 2300, 4300 и 4350 поставляются с процессорами Pentiu

Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300 Корпорация Dell Computer представила новую модель сервера Dell PowerEdge 1300 по цене настольной системы - от $1,699. В сервере предусмотрена поддержка двух