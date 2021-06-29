Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Dell EMC PowerEdge
Серверы и серверные платформы
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Публикаций - 90, упоминаний - 340
Dell EMC PowerEdge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ONF - Open Networking Foundation 14 2
|Linux Foundation 157 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
|IDC - International Data Corporation 2723 11
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2193 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
|Forbes Global 2000 15 1
|Microsoft Ignite 18 1
|VMworld 27 1
|Dell Solutions Forum 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru