Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Dell EMC PowerEdge
Серверы и серверные платформы


29.06.2021 Dell Technologies способствует конвергенции HPC, приложений ИИ и анализа данных 2
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 7
26.05.2021 Автоматизация рутинных задач управления жизненным циклом серверов при помощи встраиваемых решений и плагинов Dell EMC OpenManage Enterprise 1
12.04.2021 Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно 1
18.03.2021 Dell Technologies представила новое поколение серверов PowerEdge 24
02.07.2020 «Крок облачные сервисы» расширит возможности облачной платформы с помощью Dell Technologies 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
15.04.2020 AMD представила новые процессоры Epyc второго поколения 4
19.02.2020 AMD представила два новых процессора EPYC второго поколения 4
14.02.2020 ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo 1
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC 4
13.11.2019 Dell Technologies представила автономную инфраструктуру Dell EMC Powerone 1
17.10.2019 X-Com масштабировала ИТ инфраструктура в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 1
01.10.2019 Dell представила серверы и решения для современных ЦОДов 22
26.09.2019 Dell представила обновленное решение Dell Technologies Cloud 3
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса 2
09.09.2019 «Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline 1
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 1
28.06.2019 Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel 6
05.04.2019 Dell EMC расширяет портфель серверов PowerEdge 20
26.02.2019 Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC 12
18.02.2019 Softline помогла «Мировой технике» с переходом на новую CRM 1
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 3
30.10.2018 Гиперконвергентные решения Dell сертифицированы для SAP HANA 1
31.08.2018 Dell EMC представила готовые решения Ready Solutions for AI С поддержкой ИИ 3
24.08.2018 Dell EMC представила адаптивную модульную инфраструктуру PowerEdge MX 20
18.01.2018 Dell EMC представила гиперконвергентные решения на основе серверов PowerEdge 7
30.11.2017 Dell EMC представила новые продукты Open Networking 1
23.11.2017 Dell EMC представила решения для машинного и глубинного обучения 4
26.10.2017 Dell EMC и VMware представили комплексные NFV-решения для операторов связи 1
28.09.2017 Крупнейшие производители серверов представили системы на базе Nvidia Volta 3
22.09.2017 «МС-Технологии» модернизировала вычислительную инфраструктуру ЦОДа «КУЗОЦМ» 1
13.07.2017 Dell EMC начинает поставки серверов PowerEdge 14 поколения 21
03.07.2017 Dell Technologies опубликовала результаты за I квартал 2018 финансового года 2
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 5
22.06.2017 AMD представила серверные процессоры Epyc для ЦОД 2
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
18.05.2017 Dell EMC представила новую облачную платформу для Microsoft Azure Stack 1
16.05.2017 Dell EMC представила коммутаторы Open Networking 1
11.05.2017 Dell EMC представила серверы PowerEdge 14 поколения 4

Публикаций - 90, упоминаний - 340

Dell EMC PowerEdge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Dell EMC 2411 53
VMware 1829 21
Dell Technologies 133 20
Intel Corporation 4186 15
Microsoft Corporation 11110 14
Nvidia Corp 2028 9
AMD - Advanced Micro Devices 1676 7
Lenovo Group 1638 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
Nutanix 70 5
SAP SE 3216 5
IBM 3546 5
Softline - Софтлайн 1474 4
SAS Institute 596 4
Oracle Corporation 3355 4
Mellanox Technologies 69 3
ESG - Enterprise Strategy Group 95 3
Supermicro 65 3
Крок 1221 3
Red Hat 666 3
Cisco Systems 2044 3
3753 3
Samsung Electronics 5686 2
NetApp 485 2
TACC - Texas Advanced Computing Center 3 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
HP Inc. 2920 2
Huawei 2731 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Dell Client Solutions Group 6 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 2
ServiceNow 49 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 1
SAP HANA Technology Innovation Network 2 1
OVH 11 1
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
Corteos - Кортеос 1 1
Wistron 35 1
Toshiba Electronics Europe - TEE 132 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 6 1
FICO 33 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
ONF - Open Networking Foundation 14 2
Linux Foundation 157 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 6
Kubernetes 307 6
DDR - Double data rate 1071 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 168 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 146 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
OpenStack 347 3
PoE - Power over Ethernet 275 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 482 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 2
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 2
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 2
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 2
SFF - Small Form Factor 53 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
STaaS - Storage-as-a-Service - СХД как услуга 9 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 12
Nvidia GeForce GTX 2071 9
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 9
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 8
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 8
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 7
Microsoft Windows 10 6652 6
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 44 6
Dell Prosupport Plus 15 6
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа 8 6
Nvidia Tesla GPU 117 6
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 5
Linux OS 4265 5
VMware vRealize Suite 28 4
Microsoft SQL Server 795 4
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 4
Dell EMC ScaleIO 15 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Dell EMC VxRail 9 3
Dell EMC PowerSwitch - серия коммутаторов 5 3
Microsoft Azure 1171 3
Red Hat Ansible 57 3
VCE VxRack 10 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
VMware vSphere 281 3
SAP SD - SAP Sales and Distribution 3 3
HPE Synergy 21 3
Google TensorFlow 67 2
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 21 2
Microsoft Windows 853 2
VMware ESXi 142 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 2
Dell SupportAssist 13 2
VMware Horizon 55 2
Softline Dedicated 2 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
IBM Cloud 84 2
Apache Hadoop 339 2
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 6
Burns Tom - Бернс Том 18 4
Buck Ian - Бак Йэн 10 4
Орленко Михаил 10 3
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 2
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 2
Amini Kamran - Амини Камран 3 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
McNamara Daniel (Dan) - Макнамара Дэн 3 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 2 1
Clarke Jeff - Кларк Джефф 10 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Lisa Su - Лиза Су 32 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Политова Анна 1 1
Мишина Светлана 2 1
Зырянова Анастасия 3 1
Комаровский Андрей 4 1
Мачин Александр 2 1
Neri Antonio - Нери Антонио 18 1
Зинкевич Сергей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
Казахстан - Республика 2637 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Восточная Европа 1682 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Европа Западная 615 1
Украина 3374 1
Россия - Оренбург 258 1
Великобритания - Ливерпуль 12 1
США - Остин 57 1
Япония 2792 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Болгария - Республика 306 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Европа 3766 1
Великобритания - Лондон 823 1
Сингапур - Республика 808 1
Исландия 84 1
Ирландия - Республика 364 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Закон Мура - Moore's law 74 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
IDC - International Data Corporation 2723 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
Forbes Global 2000 15 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи 1 1
Microsoft Ignite 18 1
VMworld 27 1
Dell Solutions Forum 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764651, в очереди разбора - 668338.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще