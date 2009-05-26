Получите все материалы CNews по ключевому слову
|26.05.2009
|
«Синтерра» выиграла аукцион Роснедвижимости на оказание услуг связи
нтерра» будет отвечать за функционирование в 2009 г. федерального сегмента мультисервисной VPN-сети Роснедвижимости в части обеспечения возможности передачи информации по сети передачи данных,
|23.03.2009
|
Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»
доступ к работе с системой неограниченному количеству своих сотрудников. Разработку и внедрение СЭД Роснедвижимости, реализованной на платформе IBM Lotus Domino/Notes и программного продукта «Б
|24.11.2008
|
Роснедвижимость ищет поставщика ПО
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) планирует приобрести неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение в рамках эксплуатации и сопровождения автоматизированной информационной системы ведени
|19.11.2008
|
Роснедвижимость выбирает поставщика ПО
ктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости в подведомственных учреждениях Роснедвижимости, в связи с чем проводит открытый аукцион № 081118/889703/46 по выбору ИТ-пост
|01.07.2008
|
Роснедвижимость ищет ИТ-поставщика
ти (Роснедвижимость) проводит открытый аукцион № 072а-009/2008 на оснащение территориальных органов Роснедвижимости и подведомственных учреждений в ЮФО программно-техническими комплексами управ
|22.05.2008
|
Роснедвижимость заказывает создание цифровых планов
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 072к-025/2008 на создание адресных цифровых планов на территории Кемеровской области, Пермского края, Ульяновской области, республик Башкортостан и
|21.04.2008
|
Роснедвижимость заказывает внедрение АИС ГКН
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) проводит торги в форме открытого конкурса № 072к-004/2008, по итогам которого определит подрядчика проекта по разработке технических решений и программных средств, внедрению, э
|14.04.2008
|
Роснедвижимости требуются ИТ-услуги
угах по сопровождению и проведению проверки результатов работ по государственной кадастровой оценке земель, на что выделяет до 39948 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет РФ. Предоставить услуги Роснедвижимость требует в период с момента вступления контракта в силу по 15 декабря 2008 г. Величина понижения контракта составляет 1 997,4 тыс. руб. Более подробную аукционную информацию можн
|10.04.2008
|
Роснедвижимость заказывает перевод инвентарных дел в электронный вид
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 072к-007/2008, в рамках которого определит подрядчика работ по проведению инвентаризации сведений об объектах недвижимости, находящихся в архивах ор
|07.04.2008
|
«РТКомм.РУ» будет оказывать услуги связи Роснедвижимости
альных органов и подведомственных учреждений Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости). По условиям заключенного контракта, «РТКомм.РУ» будет предоставлять Росн
|27.03.2008
|
Роснедвижимости необходима инвентаризация сведений об объектах недвижимости
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) ищет подрядчика для выполнения работ по проведению инвентаризации сведений об объектах недвижимости, находящихся в архивах организаций технической инвентаризации на территории
|24.03.2008
|
«Синтерра» будет обслуживать VPN-сеть Роснедвижимости
вождения телекоммуникационной инфраструктуры Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости) и его подведомственных организаций. Мультисервисная VPN-сеть Роснедвижимо
|25.12.2007
|
Роснедвижимости требуются телеком-услуги
ыгрывается право на сопровождение транспортной среды на основе IP-сети телекоммуникационной системы Роснедвижимости и подведомственных агентству организаций. Финансирование проекта осуществляет
|10.12.2007
|
Роснедвижимость ищет поставщика антивирусного ПО
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый аукцион №291к-1159 по выбору поставщика антивирусного программного обеспечения. На антивирусное ПО Роснедвижимость готова потратить до 20 240 тыс. руб.
|11.10.2007
|
Роснедвижимость купит ПТК систем мониторинга и управления серверами
объявило о проведении открытого конкурса №283к-1275 по выбору ИТ-поставщика для оснащения объектов Роснедвижимости и подведомственных ей учреждений программно-техническими комплексами (ПТК) си
|02.10.2007
|
Роснедвижимости потребовались ИТ-услуги
конкурса № 282к-843 по выбору ИТ-подрядчика для оказания услуг по оснащению территориальных органов Роснедвижимости программно-техническими комплексами системы управления очередью. Проект оцени
|28.09.2007
|
Карельское управление Роснедвижимости создаёт электронные карты
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Карелия объявило запрос котировок на создание электронных копий карт кадастрового деления территории Карельского кадастрового
|31.07.2007
|
Роснедвижимость внедряет подсистему оперативного хранения данных
chanics завершила первый этап внедрения подсистемы оперативного хранения данных в центральном офисе Роснедвижимости. В рамках выполнения программы по развертыванию, вводу в действие и эксплуата
|21.03.2007
|
Роснедвижимость купит копировально-множительную технику
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 252к-131 по выбору поставщика копировально-множительной техники для своих подведомственных учреждений. На копировально-множительную технику Росне
|26.01.2007
|
Роснедвижимости понадобились услуги связи
альный округ; Сибирский федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; Уральский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ. Принимать заявки от потенциальных поставщиков услуг связи Роснедвижимость будет с 29 января по 28 февраля текущего года, а подвести итоги торгов собирается не позже 7 марта.
|21.12.2006
|
Роснедвижимость выбирает ИТ-подрядчика
ехнических решений и программных средств, внедрением, эксплуатацией и сопровождением АИС ведения государственного кадастра недвижимости. На реализацию проекта, финансируемого Федеральным бюджетом РФ, Роснедвижимость готова потратить до 555,2 млн руб. Последний день приема конкурсных заявок - 27 декабря 2006 г., день подведения итогов и определения победителя – 15 января 2007 г.
|15.12.2006
|
Роснедвижимость использует двумерный штрих-код при работе с документами
ств (КПС) для формирования и декодирования двумерных (Aztec) кодов на землеустроительных документах Роснедвижимости. Работа выполнялась по заказу Федерального кадастрового центра «Земля» (ФКЦ «
|12.12.2006
|
Роснедвижимость внедряет СЭД
ении первого этапа проекта по внедрению СЭД в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости). В целях сокращения времени на обработку входящих и исходящих документов, а
|01.12.2006
|
Роснедвижимость собирается внедрять АИС
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявляет открытый конкурс № 240к-1729 по выбору поставщика ИТ-услуг. В част
|24.07.2006
|
"Компьюлинк" поставит технику Роснедвижимости
«УСП Компьюлинк» займется оснащением техническими и программными средствами территориальных органов Роснедвижимости и подведомственных ей организаций, согласно контракту, заключенному с Федерал
|15.03.2006
|
РБК СОФТ: Роснедвижимость подключили к ЕГРЮЛ
за данных сведений ЕГРЮЛ, спроектированная на платформе Oracle, интегрирована с внутренним порталом Роснедвижимости. Первоначальное формирование базы и дальнейшая актуализация данных обеспечива
|30.10.2003
|
"Verysell Проекты" завершил проект для Росземкадастра
обработки, производства ортофотопланов и обработки цифровых картографических данных для учреждений Росземкадастра в городах Иркутск и Саратов. Каких-либо аналогов систем в местах размещения не
