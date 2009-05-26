Разделы

Роснедвижимость Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Росземкадастр Федеральная служба земельного кадастра России


СОБЫТИЯ


26.05.2009 «Синтерра» выиграла аукцион Роснедвижимости на оказание услуг связи

нтерра» будет отвечать за функционирование в 2009 г. федерального сегмента мультисервисной VPN-сети Роснедвижимости в части обеспечения возможности передачи информации по сети передачи данных,

23.03.2009 Роснедвижимость приобрела генеральную лицензию СЭД «БОСС-Референт: Госуправление»

доступ к работе с системой неограниченному количеству своих сотрудников. Разработку и внедрение СЭД Роснедвижимости, реализованной на платформе IBM Lotus Domino/Notes и программного продукта «Б
24.11.2008 Роснедвижимость ищет поставщика ПО

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) планирует приобрести неисключительные (пользовательские) права на программное обеспечение в рамках эксплуатации и сопровождения автоматизированной информационной системы ведени
19.11.2008 Роснедвижимость выбирает поставщика ПО

ктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости в подведомственных учреждениях Роснедвижимости, в связи с чем проводит открытый аукцион № 081118/889703/46 по выбору ИТ-пост
01.07.2008 Роснедвижимость ищет ИТ-поставщика

ти (Роснедвижимость) проводит открытый аукцион № 072а-009/2008 на оснащение территориальных органов Роснедвижимости и подведомственных учреждений в ЮФО программно-техническими комплексами управ
22.05.2008 Роснедвижимость заказывает создание цифровых планов

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 072к-025/2008 на создание адресных цифровых планов на территории Кемеровской области, Пермского края, Ульяновской области, республик Башкортостан и

21.04.2008 Роснедвижимость заказывает внедрение АИС ГКН

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) проводит торги в форме открытого конкурса № 072к-004/2008, по итогам которого определит подрядчика проекта по разработке технических решений и программных средств, внедрению, э
14.04.2008 Роснедвижимости требуются ИТ-услуги

угах по сопровождению и проведению проверки результатов работ по государственной кадастровой оценке земель, на что выделяет до 39948 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет РФ. Предоставить услуги Роснедвижимость требует в период с момента вступления контракта в силу по 15 декабря 2008 г. Величина понижения контракта составляет 1 997,4 тыс. руб. Более подробную аукционную информацию можн
10.04.2008 Роснедвижимость заказывает перевод инвентарных дел в электронный вид

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 072к-007/2008, в рамках которого определит подрядчика работ по проведению инвентаризации сведений об объектах недвижимости, находящихся в архивах ор
07.04.2008 «РТКомм.РУ» будет оказывать услуги связи Роснедвижимости

альных органов и подведомственных учреждений Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости). По условиям заключенного контракта, «РТКомм.РУ» будет предоставлять Росн
27.03.2008 Роснедвижимости необходима инвентаризация сведений об объектах недвижимости

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) ищет подрядчика для выполнения работ по проведению инвентаризации сведений об объектах недвижимости, находящихся в архивах организаций технической инвентаризации на территории

24.03.2008 «Синтерра» будет обслуживать VPN-сеть Роснедвижимости

вождения телекоммуникационной инфраструктуры Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости) и его подведомственных организаций. Мультисервисная VPN-сеть Роснедвижимо
25.12.2007 Роснедвижимости требуются телеком-услуги

ыгрывается право на сопровождение транспортной среды на основе IP-сети телекоммуникационной системы Роснедвижимости и подведомственных агентству организаций. Финансирование проекта осуществляет
10.12.2007 Роснедвижимость ищет поставщика антивирусного ПО

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый аукцион №291к-1159 по выбору поставщика антивирусного программного обеспечения. На антивирусное ПО Роснедвижимость готова потратить до 20 240 тыс. руб.
11.10.2007 Роснедвижимость купит ПТК систем мониторинга и управления серверами

объявило о проведении открытого конкурса №283к-1275 по выбору ИТ-поставщика для оснащения объектов Роснедвижимости и подведомственных ей учреждений программно-техническими комплексами (ПТК) си
02.10.2007 Роснедвижимости потребовались ИТ-услуги

конкурса № 282к-843 по выбору ИТ-подрядчика для оказания услуг по оснащению территориальных органов Роснедвижимости программно-техническими комплексами системы управления очередью. Проект оцени
28.09.2007 Карельское управление Роснедвижимости создаёт электронные карты

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Карелия объявило запрос котировок на создание электронных копий карт кадастрового деления территории Карельского кадастрового
31.07.2007 Роснедвижимость внедряет подсистему оперативного хранения данных

chanics завершила первый этап внедрения подсистемы оперативного хранения данных в центральном офисе Роснедвижимости. В рамках выполнения программы по развертыванию, вводу в действие и эксплуата
21.03.2007 Роснедвижимость купит копировально-множительную технику

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявило открытый конкурс № 252к-131 по выбору поставщика копировально-множительной техники для своих подведомственных учреждений. На копировально-множительную технику Росне
26.01.2007 Роснедвижимости понадобились услуги связи

альный округ; Сибирский федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; Уральский федеральный округ; Дальневосточный федеральный округ. Принимать заявки от потенциальных поставщиков услуг связи Роснедвижимость будет с 29 января по 28 февраля текущего года, а подвести итоги торгов собирается не позже 7 марта.
21.12.2006 Роснедвижимость выбирает ИТ-подрядчика

ехнических решений и программных средств, внедрением, эксплуатацией и сопровождением АИС ведения государственного кадастра недвижимости. На реализацию проекта, финансируемого Федеральным бюджетом РФ, Роснедвижимость готова потратить до 555,2 млн руб. Последний день приема конкурсных заявок - 27 декабря 2006 г., день подведения итогов и определения победителя – 15 января 2007 г.
15.12.2006 Роснедвижимость использует двумерный штрих-код при работе с документами

ств (КПС) для формирования и декодирования двумерных (Aztec) кодов на землеустроительных документах Роснедвижимости. Работа выполнялась по заказу Федерального кадастрового центра «Земля» (ФКЦ «
12.12.2006 Роснедвижимость внедряет СЭД

ении первого этапа проекта по внедрению СЭД в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости). В целях сокращения времени на обработку входящих и исходящих документов, а

01.12.2006 Роснедвижимость собирается внедрять АИС

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) объявляет открытый конкурс № 240к-1729 по выбору поставщика ИТ-услуг. В част
24.07.2006 "Компьюлинк" поставит технику Роснедвижимости

«УСП Компьюлинк» займется оснащением техническими и программными средствами территориальных органов Роснедвижимости и подведомственных ей организаций, согласно контракту, заключенному с Федерал
15.03.2006 РБК СОФТ: Роснедвижимость подключили к ЕГРЮЛ

за данных сведений ЕГРЮЛ, спроектированная на платформе Oracle, интегрирована с внутренним порталом Роснедвижимости. Первоначальное формирование базы и дальнейшая актуализация данных обеспечива
30.10.2003 "Verysell Проекты" завершил проект для Росземкадастра

обработки, производства ортофотопланов и обработки цифровых картографических данных для учреждений Росземкадастра в городах Иркутск и Саратов. Каких-либо аналогов систем в местах размещения не

Публикаций - 106, упоминаний - 140

Роснедвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1441 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 629 6
IBM - International Business Machines Corp 9570 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 5
Microsoft Corporation 25372 4
AMD - Advanced Micro Devices 4514 4
Citrix Systems 847 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 4
ЦМИРиТ МБУ - Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий 4 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 3
ФОРС - Центр разработки 683 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 3
Открытые технологии 716 3
Сервис Плюс 185 3
Ipnet - Айпинэт 43 2
Ростелеком 10465 2
SAP SE 5473 2
Dell EMC 5112 2
HP Inc. 5782 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 2
9136 2
Oracle Corporation 6913 2
Google LLC 12372 2
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 91 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
Computer Mechanics 41 1
Россервис 53 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Agama Internet System - Агама - Агама Информационные Технологии - Агама eGroup 28 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
РЖД - Российские железные дороги 2024 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 3
Газпром ПАО 1431 3
Лента - Утконос 179 3
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 12 2
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 2
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 2
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8351 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Северсталь ПАО - Severstal 570 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 2
UFG Capital Partners 5 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 56 1
Резонанс НПП 389 1
Седьмой Континент 64 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Солидарность 0 1
Некстер ИК 33 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Бюро услуг и консультаций по бюджетному учету 2 1
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
Почта России ПАО 2272 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1102 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
МКБ - Московский кредитный банк 624 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 1
Visa International 1977 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 455 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 54
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13099 26
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 22
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 723 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 9
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6369 7
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5366 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 4
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 4
Земельная кадастровая палата ФГУ - Федеральное государственное учреждение 11 4
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5110 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 922 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 3
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 2
Минэкономразвития РФ - Департамент корпоративного управления и новой экономики Министерства экономического развития и торговли РФ 22 2
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 32
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74346 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58017 31
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2100 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34262 23
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7216 18
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1193 18
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1472 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 16
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2900 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23491 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32124 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12167 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32323 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1862 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 6
Стандартизация - Standardization 2258 6
Оцифровка - Digitization 4957 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2982 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7400 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10084 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3996 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13163 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11565 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8995 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7767 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26270 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4340 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 4
Web 2.0 - Веб 2.0 398 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3453 10
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 62 9
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 5
Microsoft Windows 2000 8679 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 3
Linux OS 11079 3
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1014 3
Intersoft Lab - Референт 156 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5967 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 503 2
Google Earth - Google Планета Земля 483 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 258 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
GeoEye IKONOS 126 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Администрация Президента РФ - Электронный архив Президента РФ 4 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway System Manager 6 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
Dell EMC Captiva 29 1
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Dell Latitude On 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 591 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
АйТи - АйТи-Университет 5 1
Правительство Иркутской области - Электронный Иркутск 2 1
Армада - ПСПО - пакет свободного программного обеспечения 38 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 1
Мишустин Михаил 756 10
Путин Владимир 3398 6
Медведев Дмитрий 1664 5
Кислов Виктор 5 4
Паршин Максим 323 4
Казак Максим 162 4
Матюхин Владимир 61 4
Миллер Сергей 43 3
Гликман Феликс 16 3
Самолетов Владимир 3 3
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 3
Изумрудов Олег 41 3
Михайлов Алексей 106 3
Кудрявцев Алексей 39 2
Рахманов Максим 47 2
Жданов Юрий 11 2
Сидоренко Сергей 8 2
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 2
Кругликов Артем 4 2
Щеголев Игорь 698 2
Матвеева Татьяна 109 2
Кузнецов Сергей 162 2
Сиднев Виктор 15 2
Сенаторов Михаил 42 2
Тигунов Олег 7 2
Ершова Элеонора 67 2
Юсупов Ренат 124 2
Алкснис Виктор 70 2
Аммосов Юрий 46 1
Филимонов Сергей 46 1
Филиппов Сергей 35 1
Ференец Вадим 29 1
Бугаенко Валерий 32 1
Крыжановский Константин 9 1
Смирнова Юлия 11 1
Зезюлинский Николай 23 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Внедорожный Петр 20 1
Плотникова Наталья 8 1
Конягин Кирилл 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159246 89
Земля - планета Солнечной системы 10714 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46267 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18886 10
Европа 24716 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8265 6
Европа Восточная 3124 6
Германия - Федеративная Республика 12977 6
Казахстан - Республика 5864 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 4
Азия - Азиатский регион 5789 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 3
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 3
Бразилия - Федеративная Республика 2462 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1137 3
Турция - Турецкая республика 2514 3
Россия - ПФО - Самарская область 1497 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1694 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 603 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 781 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1358 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 3
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 401 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 920 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5364 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Кармадонское ущелье - Геналдонское ущелье 3 2
Беларусь - Белоруссия 6103 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3068 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 2
Франция - Французская Республика 8019 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 853 2
Испания - Королевство 3778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55350 89
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 67
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32156 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20530 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51581 13
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1338 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17515 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3818 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2280 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 11
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 10
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 936 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15336 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6420 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6318 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7403 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2603 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1569 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11843 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1379 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26173 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 4
Английский язык 6908 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4952 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 3
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
РБК ТВ - телеканал 82 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 6
IDC - International Data Corporation 4952 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 85 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 3
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 60 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 35 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РААСН - ЦНИИП градостроительства - Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1122 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 107 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 293 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 114 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 4
Высокие технологии XXI века 78 2
День молодёжи - 27 июня 1014 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 2
Infosecurity - выставка 63 1
ИнфоКом 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 1
CeBIT 613 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
Международный женский день - 8 марта 394 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423676, в очереди разбора - 727143.
Создано именных указателей - 191275.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

