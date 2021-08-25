Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ПФО
Татарстан
Набережные Челны
Публикаций - 211, упоминаний - 263
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 13
|Шайхутдинов Роман 107 7
|Минниханов Рустам 89 6
|Медведев Дмитрий 1437 5
|Носов Михаил 17 4
|Воробьев Михаил 44 4
|Когогин Сергей 11 3
|Семериков Андрей 29 3
|Шакиров Марат 17 3
|Путин Владимир 1840 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Богачев Игорь 172 2
|Ивицкий Дмитрий 18 2
|Патока Андрей 96 2
|Свердлов Денис 163 2
|Мурадян Артур 17 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Никифорова Светлана 33 2
|Тюрина Мария 39 2
|Григорьев Александр 18 2
|Старовойт Роман 17 2
|Тач Майкл 36 1
|Собянин Сергей 211 1
|Гришин Дмитрий 150 1
|Хала Илья 21 1
|Семенов Алексей 67 1
|Солодухин Константин 94 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Солодовников Денис 63 1
|Силуанов Антон 52 1
|Лацанич Василь 92 1
|Нуралиев Борис 206 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Макаров Алексей 49 1
|Семенихин Максим 9 1
|Бочаров Олег 27 1
|Бровко Василий 47 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|CNews Analytics 2006 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru