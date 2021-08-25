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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны


25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
16.06.2021 iFellow – победитель премии «Лидер конкурентных продаж» 2021 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 2
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
01.12.2020 Российский школьник потратил сотни тысяч родительских денег на игру 2
01.10.2020 Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России 1
21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети 1
17.07.2020 МТС, Motorola и Qualcomm представят смартфон motorola edge+ для первых сетей 5G в России 1
08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
30.06.2020 Москва поставила новый рекорд по запуску дата-центров 1
13.02.2020 Автоградбанк перешел на QBIS 1
27.01.2020 В России запущена первая промышленная сеть 5G 2
27.01.2020 МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «КАМАЗ» 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 1
28.11.2019 Методику оценки цифровой зрелости протестируют в лидирующих российских промышленных компаниях 1
19.08.2019 Банк Русский Стандарт расширил географиию клиентов, оплачивающих ЖКУ в Мобильном банке 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
26.02.2019 Продавец «М.видео» сломал челюсть покупателю за вопрос о товаре 2
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
21.12.2018 «Яндекс» выпустил приложение Uber Russia. Машины Uber перекрашивают в цвета «Яндекса» 1
21.12.2018 Uber выпустил отдельное приложение для России — Uber Russia 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
06.08.2018 «Яндекс» поглотил нового разработчика ПО для таксопарков 1
06.08.2018 «Яндекс.Такси» покупает разработчика онлайн-сервисов для таксопарков «Оптеум» 1
02.04.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане сверхскоростной интернет LTE Advanced 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 1
02.11.2017 Названы самые эффективные технопарки России 1
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан» 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
15.03.2017 Ford Sollers начала печатать на 3D принтере детали конвейера для российских заводов 1

Публикаций - 211, упоминаний - 263

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 22
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 11
3934 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
SAP SE 3272 9
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 8
Yandex - Яндекс 4129 8
Таттелеком 111 7
Microsoft Corporation 11628 7
Softline - Софтлайн 1507 7
Микротест 190 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 5
NVision Group - Энвижн Груп 552 5
Yota - Скартел 623 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
Directum - Директум 693 5
Крок 1230 4
Ericsson 899 4
Sony 2588 4
Компьюлинк ГК - Compulink 228 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Синтерра - Synterra 602 4
Астерос - Asteros 531 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 4
Корус Консалтинг ГК 809 4
SAP CIS - САП СНГ 758 3
NortonLifeLock (Symantec) 867 3
Ситроникс - Sitronics 598 3
Huawei 2750 3
Samsung Electronics 5878 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
ЛайфТелеком - Телфин 97 3
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 3
Nokia Corporation 2546 3
Qualcomm Technologies 1023 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 23
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Яндекс.Такси 271 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Технопарк-Мордовия 11 4
Uber Technologies 258 3
Яндекс.Еда 93 3
Татнефть 116 3
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
Почта России ПАО 1586 3
Uber 257 3
Traft - Трафт 23 3
Связной ГК 897 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 2
Банк Зенит 134 2
Евросеть 939 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Аэрофлот 496 2
Ак Барс Банк 174 2
Техносила 159 2
Runa Capital 153 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 245 2
Ford 177 2
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 2
Uber Russia 3 2
Virgin Hyperloop 6 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 2
Татфондбанк 69 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Lamoda 83 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Русский стандарт Банк 307 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 17
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
Счётная палата РФ 464 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Президент Российской Федерации 1447 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 1
Правительство РФ 2226 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 1
Парк Зарядье 14 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 45 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы 660 1
Федеральное казначейство России 766 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 155 3
Союз машиностроителей России 26 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 20
3G - Стандарт мобильной связи 3835 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 5
ИТ-аутсорсинг 685 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 4
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 2
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 170 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 196 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
ИТ-аудит 75 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
Apple iOS 5744 4
Google Android 10752 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
Microsoft Windows 10 6810 3
Linux OS 4386 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Ford Focus - Компакт-кар 19 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 2
ЭОС Дело СЭД 649 2
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 2
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 28 2
Ericsson AIR 3 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 459 2
Dr.Web Антивирус 195 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Apple iMac - Серия моноблоков 227 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 2
Apple iPad 3263 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 2
Uber Eats - UberEATs 28 2
МТС 3G-сеть 86 2
Apple - App Store 2199 2
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 2
Directum СЭД 69 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 713 2
Ericsson Baseband 2 2
Apple Pay 385 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Superjob 172 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
Никифоров Николай 1126 13
Шайхутдинов Роман 107 7
Минниханов Рустам 89 6
Медведев Дмитрий 1437 5
Носов Михаил 17 4
Воробьев Михаил 44 4
Когогин Сергей 11 3
Семериков Андрей 29 3
Шакиров Марат 17 3
Путин Владимир 1840 2
Исмаилов Рашид 47 2
Богачев Игорь 172 2
Ивицкий Дмитрий 18 2
Патока Андрей 96 2
Свердлов Денис 163 2
Мурадян Артур 17 2
Худавердян Тигран 66 2
Никифорова Светлана 33 2
Тюрина Мария 39 2
Григорьев Александр 18 2
Старовойт Роман 17 2
Тач Майкл 36 1
Собянин Сергей 211 1
Гришин Дмитрий 150 1
Хала Илья 21 1
Семенов Алексей 67 1
Солодухин Константин 94 1
Нащекин Алексей 111 1
Солодовников Денис 63 1
Силуанов Антон 52 1
Лацанич Василь 92 1
Нуралиев Борис 206 1
Белоусов Сергей 217 1
Макаров Алексей 49 1
Семенихин Максим 9 1
Бочаров Олег 27 1
Бровко Василий 47 1
Хайруллин Айрат 39 1
Мотовилов Олег 58 1
Кузьменко Валерия 58 1
Россия - ПФО - Казань 1548 121
Россия - Российская федерация - РФ 58975 116
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 94
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 66
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 43
Россия - СФО - Новосибирск 2037 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 39
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 36
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 36
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 34
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 32
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 31
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 29
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 27
Россия - Нижнекамск 44 26
Россия - Альметьевск 63 26
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 26
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 25
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 24
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 23
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 254 23
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 21
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 242 21
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 20
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 162 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 16
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 16
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 111 15
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 15
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 15
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 15
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 13
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 12
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
Русский язык 1028 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
СРО - саморегулируемые организации 43 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
Пиратство - Авторское право 216 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 1
Аутсорсинг 84 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 252 1
Вторая мировая война 301 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 133 1
Trade-in 54 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 4
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