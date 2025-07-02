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Технокубок олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 400 баллов, пригласили на стажировку в VK 1
02.10.2024 VK Education представила программу развития в программировании для школьников 1
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе» 1
21.12.2018 Mail.Ru Group запустил международный чемпионат HighLoadCup по созданию высоконагруженных дейтинг-сервисов 1
13.09.2018 Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию 1
19.04.2016 Определены победители олимпиады по программированию для школьников «Технокубок» 1
29.03.2016 Mail.Ru Group запускает профориентационный проект для школьников 1
09.03.2016 Mail.Ru Group запускает олимпиаду по программированию для школьников «Технокубок» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Технокубок и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3490 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4216 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1702 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7794 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12450 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2031 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 174 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 710 1
BaaS - Backend as a service 128 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2260 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11675 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15480 1
Codeforces 9 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1027 1
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Oracle Java - язык программирования 3173 1
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Дроздова Александра 6 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150383 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 579 4
Образование в России 2397 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14291 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1389 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 414 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3031 1
Английский язык 6769 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1017 5
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 245 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 52 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1235 4
Russian Code Cup 12 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2501 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
МФТИ Олимпиадная школа 5 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
HighLoad Cup 1 1
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