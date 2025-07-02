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Технокубок олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов
УПОМИНАНИЯ
Технокубок и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3490 6
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4216 1
|Codeforces 9 3
|Python - высокоуровневый язык программирования 1027 1
|Google Android 14352 1
|Oracle Java - язык программирования 3173 1
|Волошин Дмитрий 18 3
|Малеев Алексей 14 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Мирзаянов Михаил 4 1
|Тихомиров Михаил 4 1
|Августан Ольга 7 1
|Резников Григорий 5 1
|Дроздова Александра 6 1
|Макеев Владислав 3 1
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