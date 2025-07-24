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Малеев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Малеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7924 5
|Ростелеком 10049 1
|МегаФон 9440 1
|Huawei 4059 1
|VK - Mail.ru Group 3497 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4262 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
|Ланит - Artezio - Артезио 86 1
|Oracle Java - язык программирования 3260 3
|Microsoft Windows 2000 8665 2
|C/C++ - Язык программирования 803 2
|Google Android 14390 1
|Tesla Model S 75 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2835 1
|Яндекс.Учебник 54 1
|Depositphotos - фотобанк 422 1
|Станкевич Андрей 15 4
|Романов Владимир 10 3
|Лифарь Егор 3 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Калинин Николай 5 3
|Христенко Олег 6 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Морозов Александр 24 2
|Гайнуллин Ильдар 2 2
|Короткевич Геннадий 12 2
|Дроздова Александра 6 2
|Сергунин Андрей 2 2
|Ахмедов Максим 4 2
|Будин Николай 2 2
|Збань Илья 3 2
|Резников Григорий 5 2
|Кириллов Арсений 2 2
|Ляпунов Игорь 128 1
|Люй Жуй 5 1
|Васильева Ольга 22 1
|Смыслов Дмитрий 8 1
|Макаров Владислав 1 1
|Турчин Алексей 2 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Хабаров Максим 1 1
|Анопренко Михаил 1 1
|Фолунин Владимир 1 1
|Кирюхин Владимир 1 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Умнов Дмитрий 1 1
|Бочков Иван 1 1
|Маврин Павел 3 1
|Маркелов Игорь 1 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Козлов Никита 1 1
|Гаевой Никита 1 1
|Степанов Илья 2 1
|Рухович Филипп 1 1
|Нигматуллин Нияз 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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