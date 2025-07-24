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Малеев Алексей


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике 1
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике 1
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике 1
11.04.2022 Российский искусственный интеллект остается без специалистов. Профильные кадры уже за границей, а вузы не умеют обучать новых 1
31.01.2022 «Яндекс» и МФТИ открывают факультет программной инженерии 1
07.06.2021 Почему информатика в школе должна измениться? 5 причин 1
27.04.2020 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 1
30.03.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов МФТИ в области искусственного интеллекта 1
06.03.2020 МФТИ запускает открытый онлайн-курс по спортивному программированию 1
12.08.2019 Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1
09.08.2019 Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе» 1
02.11.2018 «Ростелеком» представил программу по кибербезопасности для школьников 1
07.09.2018 Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Малеев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7924 5
Ростелеком 10049 1
МегаФон 9440 1
Huawei 4059 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4262 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Ланит - Artezio - Артезио 86 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 2
Фонд президентских грантов 16 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6142 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15781 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16442 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5490 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1724 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3793 2
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 21 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29757 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10958 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6554 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9015 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21425 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4251 1
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Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 577 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1041 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2024 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1026 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 481 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1587 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1185 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 154 3
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 3
Интеллектуал ГБОУ школа 7 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 160 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 247 2
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 9 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 576 2
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 203 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 171 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
ЕУ - Европейский университет в Санкт-Петербурге 4 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 636 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 82 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 95 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 71 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1240 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 8
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 4
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 33 2
Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада (АТАО) - Asian-Pacific Astronomy Olympiad (APAO) 3 2
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 2
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 35 2
МФТИ Олимпиадная школа 5 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2515 1
Capture the Flag - CTF 44 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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