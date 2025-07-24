Малеев Алексей

Сбербанк стал площадкой для подготовки национальной сборной России по информатике перед международной олимпиадой IOI 1

Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике 1

Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике 1

Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 1

Huawei поддержит исследования аспирантов МФТИ в области искусственного интеллекта 1

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по информатике 1

Российские школьники стали первыми на Международной олимпиаде по информатике 1