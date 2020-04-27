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Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode

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, Текст: Владимир Бахур

26 апреля в России прошел масштабный онлайн-чемпионат по программированию Ruсode. В нем приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран. Всего – более 2000 человек.

Чемпионат стал финальной часть одноименного фестиваля RuCode, который проводился МФТИ при содействии вузов десяти регионов России, а также «Мегафона», «Яндекса» и Аналитического центра при Правительстве РФ при поддержке Фонда развития Физтех-школ с использованием гранта Президента России, предоставленного Фондом президентских грантов.

Состязания проводились в двух дивизионах – старшем A/B и младшем C/D. Команды обоих дивизионов должны были решить 10 задач в течение 5 часов. По итогам состязаний в каждом медальном зачете награждались по 4 команды.

Золотые медали дивизиона A/B распределились следующим образом: 1 место заняла команда из Варшавского университета Polish Mafia (Mateusz Radecki, Marek Sokolowski, Wojciech Nadara); 2 место – команда Санкт-Петербургского государственного университета LOUD Enough (Никита Гаевой, Иван Бочков, Владислав Макаров), 3 место – команда Университета Лобачевского из Нижнего Новгорода Almost Retired (Николай Калинин, Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова).

Золотые медали дивизиона C/D – самого массового на чемпионате Ruсode – получили: 1 место – команда школьников из Москвы Dead passion fruit (Игорь Маркелов, Юрий Пустовалов, Дмитрий Умнов); 2 место – команда Ульяновского государственного технического университета Deadly Alliance (Андрей Корнеев, Владимир Фолунин); 3 место – команда тюменской физико-математической школы Polpelmenya o’clock (Никита Козлов, Артём Трубников, Максим Хабаров).

«В рамках фестиваля RuCode вместе с 10 региональными вузами и при поддержке ведущих ИТ-компаний и органов государственного управления нам удалось объединить участников из 65 российских регионов России и целого ряда стран. Особенно приятно, что многие ребята впервые приняли участие в таком масштабном соревновании по спортивному программированию, пройдя подготовку в онлайн-курсе и интенсивах Rucode. Чем больше ребят будет вовлечено в сферу искусственного интеллекта и алгоритмического программирования, тем больше IT-профессионалов мы получим уже в ближайшем будущем», – сказал проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев.

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