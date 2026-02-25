Получите все материалы CNews по ключевому слову
УлГУ Ульяновский государственный университет
СОБЫТИЯ
УлГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Морозов Сергей 59 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Трубников Артём 1 1
|Пустовалов Юрий 1 1
|Костишко Борис 1 1
|Sokolowski Marek - Соколовски Марек 1 1
|Федорук Михаил 16 1
|Насочевский Виктор 1 1
|Путин Владимир 3393 1
|Бычков Александр 41 1
|Малеев Алексей 17 1
|Суворов Александр 19 1
|Мальков Павел 2 1
|Гавришин Артем 1 1
|Макаров Владислав 1 1
|Ульянов Александр 1 1
|Левченко Алексей 10 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Хабаров Максим 1 1
|Калинин Николай 5 1
|Фолунин Владимир 1 1
|Рябчикова Валерия 2 1
|Умнов Дмитрий 1 1
|Егоров Ярослав 2 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Вильянов Сергей 19 1
|Бочков Иван 1 1
|Гончаров Иван 2 1
|Каштанкин Илья 9 1
|Маркелов Игорь 1 1
|Ярушкина Надежда 1 1
|Пугачев Емельян 1 1
|Гайдар Аркадий 3 1
|Данилюк Алексей 3 1
|Кушниренко Алексей 1 1
|Шишкин Вадим 1 1
|Козлов Никита 1 1
|Гаевой Никита 1 1
|Керенский Федор 1 1
|Асланов Дмитрий 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.