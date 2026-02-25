Разделы

УлГУ Ульяновский государственный университет


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Ученые НГУ разработали новый многошаговый подход для компенсации нелинейных искажений в линиях волоконно-оптической связи 2
04.04.2025 Панельная дискуссия «Главные тренды российской ИТ-отрасли» на конференции «Данные компании 2025: управление и интеграция» 1
31.03.2025 Конференция «Данные компании 2025: управление и интеграция»: как эффективно управлять данными в 2025 году? 1
27.04.2020 Программисты из 58 стран приняли участие в чемпионате Ruсode 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 3
12.10.2017 ИТ-компании Ульяновской области получат льготы за введение инновационных методов работы 1
20.07.2016 МТС развернула сети 4G во всех районах Ульяновска 1
02.12.2015 Сеть 4G от «Билайн» запущена в Ульяновске и Димитровграде 1
02.02.2015 «ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам» 1
13.10.2010 УлГУ автоматизировал документооборот на базе СЭД «Евфрат» 2
04.03.2010 «Синтерра» предоставит услуги связи трем университетам ПФО на сумму 2,8 млн руб. 2
29.08.2008 SAP будет готовить молодых специалистов с квалификацией Associate Consultant 1
21.07.2008 В Ульяновске создан научно-исследовательский колхоз 3
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

УлГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Programming Store - PROSTO - ПРОСТО 4 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Digital - Систэм Диджитал 2 2
SAP SE 5468 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 184 1
УГМК АСК - УГМК Диджитал 3 1
Axelot - Sofros - Софрос 6 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
ФОРК ИТ 1 1
МегаФон 10135 1
Yandex - Яндекс 8647 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
9123 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1228 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 72 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 107 1
SimbirSoft - СимбирСофт 105 1
Magento Inc 37 1
АИС Город 2 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
Shopify 33 1
Simtech Development - Симтек Девелопмент 6 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
SAP Казахстан 9 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 65 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 2
Венец АКБ 21 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 665 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
ЛИВИЗ 6 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
Ростех - РТ-капитал - АвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатТранс - ПошивАвтоВАЗагрегат - АвтоВАЗагрегатПласт - Эберспехер - Автовазагрегат Выхлопные системы» 2 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 1
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 1
Belgee - Белджи 21 1
ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 2 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 1
Газпром ПАО 1428 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 538 1
Татнефть 240 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 519 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Русский стандарт Банк 480 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 119 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 242 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 22 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
РНФ - Российский научный фонд 159 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Фонд президентских грантов 17 1
Мосгортранс ГУП 131 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 90 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 54 1
ФРИТ - Фонд развития интернет-технологий 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13081 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3992 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1590 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11528 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1798 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4713 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3125 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 191 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1174 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1054 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 83 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1142 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 629 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 337 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17234 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6019 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 14 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7419 1
Microsoft Windows 16459 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
SAP NetWeaver 156 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 94 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Морозов Сергей 59 2
Опенышева Светлана 64 2
Трубников Артём 1 1
Пустовалов Юрий 1 1
Костишко Борис 1 1
Sokolowski Marek - Соколовски Марек 1 1
Федорук Михаил 16 1
Насочевский Виктор 1 1
Путин Владимир 3393 1
Бычков Александр 41 1
Малеев Алексей 17 1
Суворов Александр 19 1
Мальков Павел 2 1
Гавришин Артем 1 1
Макаров Владислав 1 1
Ульянов Александр 1 1
Левченко Алексей 10 1
Корнеев Андрей 5 1
Хабаров Максим 1 1
Калинин Николай 5 1
Фолунин Владимир 1 1
Рябчикова Валерия 2 1
Умнов Дмитрий 1 1
Егоров Ярослав 2 1
Сударкин Евгений 29 1
Вильянов Сергей 19 1
Бочков Иван 1 1
Гончаров Иван 2 1
Каштанкин Илья 9 1
Маркелов Игорь 1 1
Ярушкина Надежда 1 1
Пугачев Емельян 1 1
Гайдар Аркадий 3 1
Данилюк Алексей 3 1
Кушниренко Алексей 1 1
Шишкин Вадим 1 1
Козлов Никита 1 1
Гаевой Никита 1 1
Керенский Федор 1 1
Асланов Дмитрий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 7
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 517 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 2
Германия - Федеративная Республика 12974 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Литва - Литовская Республика 666 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 52 1
Нидерланды - Эйндховен 37 1
Казахстан - Республика 5852 1
Европа 24701 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Земля - планета Солнечной системы 10703 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Дания - Королевство 1319 1
Индия - Bharat 5737 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Израиль 2791 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - СФО - Новосибирск 4724 1
Россия - ПФО - Самарская область 1491 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7821 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2715 1
США - Калифорния 4783 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - УФО - Тюменская область 1296 1
Нидерланды 3650 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1614 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1473 2
Образование в России 2579 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5440 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2025 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1011 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4402 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1205 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3274 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Увлечения и хобби - Hobbies 384 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Пропаганда и агитация 195 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1325 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 1
Гражданская война 167 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5349 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 1
TAdviser - Центр выбора технологий 436 2
Известия ИД 722 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 4
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 3
УлГПУ им. И.Н. Ульянова ВО ФГБОУ - Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 132 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
ПГУАС - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 2 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1119 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 155 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 237 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 57 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 14 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 30 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 1
День молодёжи - 27 июня 1010 1
RuCode Festival - Всероссийский онлайн фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту 3 1
Moscow Workshops - Международный образовательный проект по программированию 2 1
