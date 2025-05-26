Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175171
ИКТ 13652
Организации 10642
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25601
Персоны 75126
География 2840
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

SAP SEM SAP Strategic Enterprise Management


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» 1
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап 1
16.10.2009 «Техснабэкспорт» внедрил решение SAP для бизнес-консолидации бюджета 1
04.08.2009 ВРМ: Как выбрать систему бизнес-моделирования в России 1
24.04.2009 Решения SAP - бизнес-стандарт для «Северсталь-Ресурса» 1
23.03.2009 IBS помогла «Русской медной компании» консолидировать управленческую информацию 2
22.10.2008 «Мечел» консолидирует отчетность с помощью SAP SEM-BCS 1
19.11.2007 IBS создает систему консолидации отчетности по МСФО для «Продимекса» 1
15.02.2007 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» переходит на SAP 1
01.03.2006 SAP объявила результаты деятельности в 2005 г. 2
24.08.2005 ФСК ЕЭС оптимизирует систему бюджетирования 1
11.05.2005 Группа ЧТПЗ внедрила SAP SEM BCS 2
21.05.2004 Эксперты признали решения SAP наиболее известными в области Business Intelligence 2
05.04.2004 JFC выбрал решения SAP SEM и mySAP SCM для стратегического и оперативного планирования 2
06.10.2003 SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов 1
24.09.2003 Правительство Москвы модернизирует систему управления бюджетом на базе решений SAP 1
01.03.2002 "Татнефть" и Sterling Group объявили о расширении внедрения решений SAP 1
28.01.2002 SAP расширила число сертифицированных в России программных решений 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

SAP SEM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5327 16
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1647 3
Oracle Corporation 6758 2
SAP CIS - САП СНГ 855 2
Авикомп сервисез - Avicomp 41 2
Инталев - Intalev 273 2
МегаФон 9260 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
IBM - International Business Machines Corp 9472 1
8467 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Software AG 198 1
Unicon - Юникон 19 1
Микротест 278 1
SAP Ukraine - САП Украина 6 1
SAP Казахстан 9 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Epicor Software Corporation 160 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
Тольяттинский трансформатор - Ставропольский завод ртутных выпрямителей - Тольяттинский электротехнический завод 4 1
Микротест ТЕЛ 4 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1960 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 3
Татнефть 229 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 2
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7582 1
Газпром ПАО 1366 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
НСПК - Национальная система платежных карт 836 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 294 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 1
Русский стандарт Банк 451 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 230 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 112 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 20 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Газпром трансгаз 147 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 1
Силовые машины 119 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Федеральное казначейство России 1813 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3065 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Петербургский метрополитен ГУП 140 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4875 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 374 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2302 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5695 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 387 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1826 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 562 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 1
Workflow - Поток работ 337 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11877 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 547 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3181 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 486 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2245 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 681 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2225 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 457 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 358 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5303 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21102 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9868 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 926 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4141 1
Управляемость - Manageability 1773 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 321 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1977 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 4
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 204 3
SAP NetWeaver 137 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 2
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 13 2
SAP Business One - SAP B1 97 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
Инталев Корпоративный навигатор 16 2
SAP - mySAP.com 38 2
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services - mySAP Banking 24 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 132 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1235 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Oracle Hyperion 237 1
EPFL - Scala - Язык программирования 146 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Oracle PeopleSoft 418 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
SAP SD - SAP Sales and Distribution 13 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 286 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 35 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 16 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 16 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP PS - SAP Project System 5 1
SAP CO - SAP Controlling 6 1
Инталев Корпоративные финансы 49 1
Software AG - ARIS Business Architect - ARIS IT Architect 19 1
СТУ Business Studio 16 1
CA BPwin - Process Modeler 13 1
CA ERwin - CA ERwin Modeling Suite - Model Manager - ERwin Examiner - ModelMart 19 1
Шеховцов Юрий 34 1
Шлыков Алексей 45 1
Федосеев Алексей 20 1
Кехман Владимир 2 1
Киселев Сергей 65 1
Куличенко Алексей 4 1
Пинаев Дмитрий 4 1
Пирогова Ирина 29 1
Меликсетян Лиана 2 1
Любавин Александр 1 1
Саксин Александр 11 1
Усанова Дина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1361 2
Украина 7665 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3146 2
Казахстан - Республика 5640 1
Беларусь - Белоруссия 5827 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2565 1
Румыния 735 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1179 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 700 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 606 1
Украина - Киев 1130 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 102 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 24 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Оленегорск 16 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 44 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 44 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Коряжма 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 664 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6103 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2422 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11230 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 2
ЕПС - Единый план счетов 184 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6348 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3620 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2201 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 597 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4237 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 353 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3236 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2943 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2992 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 404 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3201 1
Ergonomics - Эргономика 1623 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1990 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6166 1
Энергетика - Energy - Energetically 5223 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3046 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 652 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1197 1
Аудит - аудиторский услуги 2809 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 2
IDC - International Data Corporation 4920 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1153 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 219 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 564 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
Создано именных указателей - 175171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153