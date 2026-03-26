Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС В «СК Герса» завершен масштабный проект по локализации информационной системы и автоматизации бизнес-процессов страховой компании, финансового учета по ЕПС и подготовки отраслевой отчетности для ЦБ России с помощью отечественных ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет». Об этом CNews сообщили п

В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ренессанс Здоровье» ведут учет и сдают отчетность в Банк Ро

НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды с 2017 года в обязательном порядке ведут учет на ЕПС в соответствии с ОСБУ. Переход

«Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (едином плане счетов). Цель проекта заключалась в построение централизованной системы, ко

Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов амотный подход к планированию и проведению работ позволил организации оперативно и без потери качества перейти на новую информационную систему. Теперь она обеспечивает ведение бухгалтерского учета на ЕПС всех направлений деятельности компании, в том числе расчеты с заемщиками. До начала проекта были обозначены его возможные риски. Ранее ни одна МФО не вела учет на ЕПС, и компании при

«АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность лючали разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК); нас

«ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга» тинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО». Об этом говорится в заявлении «Хомнет консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности реализовать положения Банка России в информационных системах. Для отра

«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг» Для выполнения требований регулятора ИК «Тренд» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:НФО 2». «По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2” в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять допо

«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2» управлении активами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчи

«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» е решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно

СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С» Страховая компания «Согласие» в рамках проекта по переходу на единый план счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций (НФО), в соответствии с принятым ЦБ Положением от

«Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга» ора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар “Хомнет консалтинга”, посвященный их ме

«Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту для компании Intouch. По итогам проекта стра

«1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС атизирует бухгалтерский и налоговый учет некредитных финансовых организаций на едином плане счетов (ЕПС) в соответствии с действующим законодательством и стандартами учета Банка России, сообщил

Intouch переходит на новый план счетов с помощью «Хомнет консалтинг» Страховая компания Intouch и компания «Хомнет консалтинг» поделились промежуточными результатами проекта по переводу Intouch на новый план счетов. Проект реализуется на базе модуля «Хомнет:ОСК» и методологического кейса «Финансовая (бухгалтерская) отчетность для некредитных финансовых организаций». Планируемое число автоматиз

«Хомнет консалтинг» добавила готовые отчетные формы по новому плану счетов в «Хомнет:НФО» галтерская) отчётность для некредитной финансовой организации», состоящий из: единого плана счетов (ЕПС) некредитной финансовой организации (НФО); таблицы соответствия счетов бухгалтерского учё

«Открытие Страхование жизни» перейдет на новый план счетов с внедрением решения «Хомнет:ОСК» ние жизни», так прокомментировал старт проекта: «Мы надеемся на успешное сотрудничество с компанией “Хомнет консалтинг”, которая предложила нам оптимальное программное решение для перехода на учет на едином плане счетов в соответствии с положениями ЦБ с 2016 г. Особенностью продукта “Хомнет” было наличие выделенного методологического кейса как самостоятельного инструмента, а также реализова

Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов азработаны стратегия и план внедрения нового отраслевого стандарта. Важными критериями выбора стала готовность архитектуры КИС «Парус-Страхование» к переходу на новые стандарты бухгалтерского учета и план счетов, а также успешный опыт компании «Парус — Страховые информационные системы» по внедрению МФСО, в том числе в страховых компаниях с иностранными акционерами. Совместная экспертиза вен