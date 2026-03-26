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Бухгалтерия ЕПС Единый план счетов
СОБЫТИЯ
|26.03.2026
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Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС
В «СК Герса» завершен масштабный проект по локализации информационной системы и автоматизации бизнес-процессов страховой компании, финансового учета по ЕПС и подготовки отраслевой отчетности для ЦБ России с помощью отечественных ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет». Об этом CNews сообщили п
|08.11.2019
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В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС
ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ренессанс Здоровье» ведут учет и сдают отчетность в Банк Ро
|07.08.2019
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НПФ «Федерация» внедрила решение «Хомнет:НФО» для работы с ЕПС и ОСБУ
ГК «Хомнет» выполнила проект создания учетной системы на ЕПС в АО НПФ «Федерация» на базе программного решения «Хомнет:НФО». Негосударственные пенсионные фонды с 2017 года в обязательном порядке ведут учет на ЕПС в соответствии с ОСБУ. Переход
|05.07.2019
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«Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ
программное решение «Хомнет:НФО», разработанное специалистами группы «Хомнет», для ведения учета на ЕПС (едином плане счетов). Цель проекта заключалась в построение централизованной системы, ко
|06.08.2018
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Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов
амотный подход к планированию и проведению работ позволил организации оперативно и без потери качества перейти на новую информационную систему. Теперь она обеспечивает ведение бухгалтерского учета на ЕПС всех направлений деятельности компании, в том числе расчеты с заемщиками. До начала проекта были обозначены его возможные риски. Ранее ни одна МФО не вела учет на ЕПС, и компании при
|18.12.2017
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«АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность
лючали разработку и внедрение новой методологии ведения бухгалтерского учёта в Едином Плане Счетов (ЕПС) в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для Управляющих Компаний (УК); нас
|06.06.2017
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«ВТБ Регистратор» переводит учётную систему на ЕПС с помощью «Хомнет консалтинга»
тинг» заключили договор о реализации проекта с помощью специализированного решения «Хомнет:НФО». Об этом говорится в заявлении «Хомнет консалтинга», поступившем в редакцию CNews. Переход с 2018 г. на ЕПС и ОСБУ обязывает профессиональных участников рынка ценных бумаг для формирования бухгалтерской (финансовой) отчётности реализовать положения Банка России в информационных системах. Для отра
|25.05.2017
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«Тренд» переходит на ЕПС с решением «Хомнет консалтинг»
Для выполнения требований регулятора ИК «Тренд» выбрала собственное решение компании «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:НФО 2». «По итогам рассмотрения предложений на рынке отраслевого ПО для перехода на ЕПС мы остановили свой выбор на решении “Хомнет:НФО 2” в связи с тем, что его функционал оказался наиболее полным для ведения учёта на ЕПС. Таким образом, нет необходимости внедрять допо
|28.04.2017
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«Ронин Траст» строит систему подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2»
управлении активами институциональных инвесторов, создаёт систему учёта и подготовки отчётности на ЕПС на базе «Хомнет:НФО 2». Об этом CNews сообщили в компании «Хомнет консалтинг», разработчи
|14.04.2017
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«Москва Сити Секьюритиз» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
е решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно
|13.04.2017
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СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С»
Страховая компания «Согласие» в рамках проекта по переходу на единый план счетов (ЕПС) для некредитных финансовых организаций (НФО), в соответствии с принятым ЦБ Положением от
|06.04.2017
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«Вивайт» перейдет на Единый план счетов с решением «Хомнет консалтинга»
ора мы пристально изучали рынок отраслевого программного обеспечения, нацеленного именно на учёт по ЕПС. В том числе посетили в декабре 2016 года семинар “Хомнет консалтинга”, посвященный их ме
|16.11.2016
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«Хомнет консалтинг» перевел Intouch на учёт по единому плану счетов ЦБ РФ
Компания «Хомнет консалтинг» завершила проект по переводу на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту для компании Intouch. По итогам проекта стра
|10.06.2016
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«1С-Рарус» разработал новое решение для автоматизации учета некредитных финансовых организаций на ЕПС
атизирует бухгалтерский и налоговый учет некредитных финансовых организаций на едином плане счетов (ЕПС) в соответствии с действующим законодательством и стандартами учета Банка России, сообщил
|13.04.2016
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Intouch переходит на новый план счетов с помощью «Хомнет консалтинг»
Страховая компания Intouch и компания «Хомнет консалтинг» поделились промежуточными результатами проекта по переводу Intouch на новый план счетов. Проект реализуется на базе модуля «Хомнет:ОСК» и методологического кейса «Финансовая (бухгалтерская) отчетность для некредитных финансовых организаций». Планируемое число автоматиз
|16.02.2016
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«Хомнет консалтинг» добавила готовые отчетные формы по новому плану счетов в «Хомнет:НФО»
галтерская) отчётность для некредитной финансовой организации», состоящий из: единого плана счетов (ЕПС) некредитной финансовой организации (НФО); таблицы соответствия счетов бухгалтерского учё
|10.02.2016
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«Открытие Страхование жизни» перейдет на новый план счетов с внедрением решения «Хомнет:ОСК»
ние жизни», так прокомментировал старт проекта: «Мы надеемся на успешное сотрудничество с компанией “Хомнет консалтинг”, которая предложила нам оптимальное программное решение для перехода на учет на едином плане счетов в соответствии с положениями ЦБ с 2016 г. Особенностью продукта “Хомнет” было наличие выделенного методологического кейса как самостоятельного инструмента, а также реализова
|28.09.2015
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Партнер «Корпорации Парус» обеспечит переход страховщиков на новый план счетов
азработаны стратегия и план внедрения нового отраслевого стандарта. Важными критериями выбора стала готовность архитектуры КИС «Парус-Страхование» к переходу на новые стандарты бухгалтерского учета и план счетов, а также успешный опыт компании «Парус — Страховые информационные системы» по внедрению МФСО, в том числе в страховых компаниях с иностранными акционерами. Совместная экспертиза вен
|04.06.2002
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Robertson & Blums реализовала переход на новый план счетов в компании "Протек"
Департамент управленческого консалтинга компании Robertson & Blums Corporation завершил проект по переходу центра внедрения "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. Целью завершившегося проекта являлась разработка и реализация методики перехода ЦВ "Протек" на новый план счетов бухгалтерского учета. В настоящее время
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Тушев Сергей 5 3
|Пантелеев Илья 25 3
|Семенихина Татьяна 2 2
|Воробьев Олег 5 2
|Мезенцев Евгений 2 2
|Сухарев Игорь 6 2
|Львова Галина 4 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Занин Виталий 24 2
|Тананакин Алексей 5 2
|Торгов Игорь 42 2
|Паленов Олег 21 2
|Кругляков Роман 44 2
|Казарезов Алексей 7 2
|Демина Ольга 4 2
|Путин Владимир 3494 2
|Свердлов Денис 201 2
|Сотин Денис 216 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Реймер Денис 54 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Арефьев Андрей 77 1
|Ермаков Александр 31 1
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 1
|Маркелов Константин 43 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Шевченко Владимир 154 1
|Кузнецов Дмитрий 75 1
|Фридман Илья 42 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Данилов Сергей 17 1
|Патешман Виталий 42 1
|Баранов Роман 14 1
|Скачков Юрий 52 1
|Моничев Алексей 4 1
|Андреева Елена 14 1
|Будник Александр 5 1
|Николаев Александр 46 1
|Низник Александр 20 1
|Егоричев Александр 1 1
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