Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Департамент финансов
СОБЫТИЯ
Публикаций - 33, упоминаний - 47
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Дитятев Павел 3 3
|Фурсова Марина 2 2
|Казарин Станислав 175 2
|Бережок Наталья 2 2
|Петров Михаил 139 2
|Лысенко Эдуард 317 2
|Шведов Александр 47 2
|Шинкарук Елена 28 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Гвоздева Наталья 16 2
|Шлыков Алексей 45 2
|Разумовский Дмитрий 125 2
|Зяббарова Елена 2 1
|Щетинин Артур 2 1
|Баркетов Павел 6 1
|Карпачев Александр 25 1
|Самойленко Максим 67 1
|Андрианов Иван 11 1
|Картвелишвили Натиа 10 1
|Филиппов Олег 14 1
|Юхтимовский Дмитрий 2 1
|Чистов Павел 3 1
|Костюнин Дмитрий 1 1
|Дубинин Максим 3 1
|Павленко Ирина 2 1
|Митичкин Станислав 2 1
|Наумов Игорь 2 1
|Аюханов Артур 2 1
|Гилев Евгений 3 1
|Лустин Алексей 2 1
|Бочков Алексей 3 1
|Казьмин Василий 2 1
|Шилкин Николай 2 1
|Чавалах Александр 2 1
|Кудяков Герман 2 1
|Кунташов Александр 2 1
|Орефков Александр 2 1
|Цыденов Доржи 2 1
|Насипов Фарит 3 1
|Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
|Ведомости 1491 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2447 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.