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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы Департамент финансов

СОБЫТИЯ


26.08.2026 Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный вид 1
06.11.2024 «Касперский» потерял налоговую льготу и 4 миллиона рублей 1
03.10.2023 Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньги 2
28.10.2022 Москва потратит десятки миллиардов на видеонаблюдение 1
03.06.2020 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
28.05.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня 1
30.07.2019 ИТ-компании отчислили в бюджет Москвы на 12,4% больше, чем годом ранее 1
13.12.2016 Рынок ИТ-услуг скрылся от кризиса в госсекторе 1
31.03.2016 Выручка Maykor по итогам 2015 г. превысила 10,6 млрд руб. 1
15.03.2016 «Потенциал» внедрил ИАС сбора, проверки и анализа данных в Контрольно-счетной палате Москвы 1
10.03.2016 Maykor взял на поддержку систему управления бюджетным процессом Департамента финансов Москвы 1
19.12.2014 Департамент финансов Москвы и БФТ заключили контракт на развитие АИС управления бюджетным процессом 4
02.12.2014 БФТ модернизировала систему управления городскими финансами Москвы 3
24.07.2013 Maykor обеспечивает техподдержку оборудования Департамента финансов Москвы 3
20.05.2013 МТС улучшила качество связи на территории 2500 зданий 1
28.09.2012 "Инфостарт": Если не нашли у нас – нет нигде 1
05.04.2012 Для общественного контроля за расходованием средств дорожного фонда Москвы будет создан специальный интернет-ресурс 1
27.02.2012 Департамент финансов Москвы оснастил АРМ своих сотрудников решением Paragon Backup & Recovery 10.5 Professional 3
30.09.2011 Москва открывает свой бюджет для разработчиков ИТ-сервисов 1
31.03.2009 ERP-проект в госсекторе вызвал вопросы следователей 1
10.09.2008 На развитие АИС управления бюджетным процессом Москвы потратят 1,27 млрд руб. 1
04.08.2008 МГТС приступила к модернизации 16 АТС 1
16.04.2008 Департаменту финансов Москвы понадобилось техобслуживание ПО и техники 1
05.03.2008 Департаменту финансов Москвы требуется обслуживание ИС 1
23.11.2007 Департаменту финансов г. Москвы требуются услуги по сопровождению АРМ 1
16.01.2007 Департамент финансов Москвы выбрал решение АСБК 2
09.11.2006 Система "Дозор-Джет" демонстрирует рекордные продажи 1
22.09.2006 Правительство Москвы объявило ряд ИТ-конкурсов 2
01.02.2005 Реформу бюджетного учета переводят на "рельсы" ИТ 2
29.09.2004 SAP: множество новых проектов в России 1
06.10.2003 SAP продолжает рост за счет долей рынка конкурентов 1
24.09.2003 Правительство Москвы модернизирует систему управления бюджетом на базе решений SAP 2
12.07.2001 MicroMax вошла в число победителей конкурса правительства Москвы 1

Публикаций - 33, упоминаний - 47

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5607 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15874 3
Oracle Corporation 7088 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Ростелеком 10977 2
МегаФон 10802 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 2
9621 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 2
Казахтелеком 348 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 648 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 407 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Авикомп сервисез - Avicomp 41 2
HP 3Com 681 1
СиС - Системы и связь 11 1
Epicor Software Corporation 166 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Oracle Siebel Systems 519 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 1
АСБК - Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг - АСБК софт - АСБК центр 12 1
Инфостарт - Infostart 11 1
Micromax Systems - MicroMax Computer Intelligence 25 1
Потенциал 3 1
Force Computers 13 1
Lanner Electronics 5 1
Reliance Jio Infocomm - RadiSys Corp 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5674 1
Apple Inc 13198 1
Meta Platforms - Facebook 4624 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
Softline - Софтлайн 3759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1486 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Крок - Croc 1965 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8895 3
РЖД - Российские железные дороги 2098 2
Метрополис ТРК 60 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 8 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Нижегородский метрополитен 7 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 12 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
Swissotel - Свиссотель Красные Холмы 23 1
Уфа-Арена - Универсальная спортивная арена 3 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 1
Арарат Парк Хаятт 14 1
Почта России ПАО 2375 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
Альфа-Банк 1983 1
Ингосстрах СПАО 482 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 384 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 344 1
Евросеть 1421 1
АльфаСтрахование СГ 398 1
Федеральное казначейство России 1950 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 5
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 475 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 3
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 411 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 807 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 271 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 61 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5984 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5695 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1173 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3941 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Союз кинематографистов России 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12238 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2789 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23002 4
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1591 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2026 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7851 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26393 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1389 2
Электронный документ - Electronic document 1587 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22935 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13181 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6503 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12316 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26432 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14011 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9338 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25954 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33607 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2902 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2721 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24515 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12892 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 398 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6225 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 952 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 790 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3686 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 75 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16356 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6509 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2576 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11566 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14804 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2917 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7916 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2432 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 946 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 317 2
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 19 2
Правительство Москвы - Департамент финансов - АСУ ГФ - Автоматизированная система управления городскими финансами города Москвы 10 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
1С:Отчетность 19 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 23 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
Правительство Москвы АИС УПБ - Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом 6 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 250 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 1
ЭЛАР НСМ 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
FreePik 1857 1
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 1
Linux OS 11572 1
Microsoft Windows 16932 1
Apple - App Store 3123 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 285 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2558 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Myspace - социальная сеть 640 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 1
SAP NetWeaver 158 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Дитятев Павел 3 3
Фурсова Марина 2 2
Казарин Станислав 175 2
Бережок Наталья 2 2
Петров Михаил 139 2
Лысенко Эдуард 317 2
Шведов Александр 47 2
Шинкарук Елена 28 2
Фридштанд Андрей 11 2
Гвоздева Наталья 16 2
Шлыков Алексей 45 2
Разумовский Дмитрий 125 2
Зяббарова Елена 2 1
Щетинин Артур 2 1
Баркетов Павел 6 1
Карпачев Александр 25 1
Самойленко Максим 67 1
Андрианов Иван 11 1
Картвелишвили Натиа 10 1
Филиппов Олег 14 1
Юхтимовский Дмитрий 2 1
Чистов Павел 3 1
Костюнин Дмитрий 1 1
Дубинин Максим 3 1
Павленко Ирина 2 1
Митичкин Станислав 2 1
Наумов Игорь 2 1
Аюханов Артур 2 1
Гилев Евгений 3 1
Лустин Алексей 2 1
Бочков Алексей 3 1
Казьмин Василий 2 1
Шилкин Николай 2 1
Чавалах Александр 2 1
Кудяков Герман 2 1
Кунташов Александр 2 1
Орефков Александр 2 1
Цыденов Доржи 2 1
Насипов Фарит 3 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 32
Россия - РФ - Российская федерация 166858 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19587 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 126 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 28 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 1
Германия - Федеративная Республика 13242 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1809 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1200 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1013 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 915 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2305 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1810 1
Россия - УФО - Тюменская область 1372 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1318 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1116 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 914 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1307 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1057 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 566 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 566 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 784 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 584 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1556 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 673 1
Украина - Киев 1152 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 469 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57904 22
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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