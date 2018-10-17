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КИС СОЮ Москвы Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы
|17.10.2018
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Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела
CNews: Как происходило внедрение КИС СОЮ в Преображенском районном суде? Евгений Комиссаров: КИС СОЮ – достаточно сложный аппаратно-программный комплекс, цель которого максимально автоматизировать и систематизировать вы
|21.09.2018
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КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы
граммной среды, а также их интеграцию с Комплексной информационной системой судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) г. Москвы отвечала компания КРОК. Внедренные технологии позволяют повысить эффективн
|28.08.2018
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В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов
более ₽25 млн. Подсистема стала частью «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы и упростила взаимодействие между районными судами столицы и теми, кого они пр
|30.07.2018
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В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам
Подсистема в помощь судьям В «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) появилась и успела себя положительно зарекомендовать подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную эксперт
|29.06.2018
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В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей
к. В ходе подготовки к этому событию в «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы был реализован модуль автоматизации функций уголовных канцелярий районных суд
|28.06.2018
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Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями
Электронный документооборот для судей В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которой завершилось в 2017 г. в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, по
|18.06.2018
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В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал
Внутренний портал является составной частью КИС СОЮ. Его внедрение в Мосгорсуде и всех районных судах Москвы началось в 2016 года – еще на первом этапе проекта. После того, как он был введен в эксплуатацию, работники судов получили возмо
|01.06.2018
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Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие
ость судопроизводства позволило создание Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). На сегодняшний день разработчиком системы – компанией КРОК – сданы в эксплуатацию с
|19.02.2018
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Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность
Сократилось время на выверку отчетов В Москве доработана информационно-аналитическая подсистема «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Изменения коснулись сразу нескольких блоков. Так, важные коррективы коснулись статистических форм и отчетности. В частности, изменились 22 статформы, в соответствии с законодательство
|19.02.2018
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Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов
Столичной прокуратуре дали доступ к системе КИС СОЮ Электронное взаимодействие судов и прокуратуры города Москвы началось еще в конце 2017 г. в рамках подсистемы межведомственного взаимодействия. С тех пор органы судебной власти могут пе
|27.12.2017
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Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов
» CNews: Ольга Николаевна, расскажите, каким было ваше отношение к инициативе по внедрению в Москве КИС СОЮ («Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции»), когда эта идея только
|13.12.2017
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В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи
дрят АИС «Мероприятие» В столичных судах общей юрисдикции появится новая подсистема — «Мероприятие». Она станет частью внедряемой в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Ее создание предусмотрено дополнительным соглашением с исполнителем работ по проекту — компанией «Крок». С помощью АИС «Мероприятие» в московских судах общей юрисдикции будут записыва
|29.11.2017
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Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных
До конца года в КИС СОЮ появятся новые элементы «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» обеспечит суды Москвы новой функциональностью и затронет ряд дополнительных госорганов. Для внедрения
|17.11.2017
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Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе
Решения «Крока» для КИС СОЮ получили несколько наград Проект компании «Крок» по созданию аудиовизуальной инфрастр
|08.08.2017
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В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России»
овский городской суд и районные суды столицы ведут интеграцию с «Почтой России» в части работы с почтовой корреспонденцией. В частности, в «Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) внедрен модуль исходящей корреспонденции. Он в автоматическом режиме создает все необходимые бланки писем, повесток и уведомлений. Также система предполагает формирование и печать конв
|11.05.2017
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Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет
о семи лет назад в нашем следственном изоляторе были оборудованы первые три кабинета — для видеоконференцсвязи с Верховным, Московским окружным военным и Московским городским судами. Сейчас, в рамках КИС СОЮ, число кабинетов расширилось до десяти. CNews: Что дает это расширение? Сергей Телятников: Во-первых, мы существенно экономим человеческие ресурсы. Сейчас круг задействованных лиц очень
|15.12.2016
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В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания
уде Москвы, было доступно для просмотра пользователям интернета. Такое случилось впервые в истории судов общей юрисдикции Москвы благодаря «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), которая подразумевает введение в городе электронного правосудия. В Москве прошла первая онлайн-трансляция судебного заседания в интернет с помощью КИС СОЮ. Им стало рассмотрени
|01.07.2016
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Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ
С результатами проекта создания комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), достигнутыми на сегодняшний день, получили возможность ознакомиться члены Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом города Москвы, в состав которой входят предст
КИС СОЮ Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
|ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
|Толстова Татьяна 37 31
|Фомин Дмитрий 24 14
|Егорова Ольга 13 6
|Солопова Ульяна 5 4
|Медвецкий Леонид 4 4
|Шварц Ольга 3 3
|Жемерева Татьяна 3 3
|Путин Владимир 3205 2
|Бобровников Борис 104 2
|Шабанов Дмитрий 12 2
|Солопова Ольга 7 2
|Полиров Дмитрий 2 2
|Белицкая Виктория 2 2
|Олейник Владимир 6 2
|Дмитриева Зинаида 2 2
|Тузиков Михаил 2 2
|Орловский Виктор 384 1
|Собянин Сергей 397 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Комиссаров Евгений 1 1
|Беляев Александр 18 1
|Щербаков Алексей 11 1
|Баулина Наталья 1 1
|Гриб Владислав 2 1
|Телятников Сергей 1 1
|Гурович Андрей 2 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Фролов Сергей 34 1
|Осокина Полина 25 1
|Гусев Павел 7 1
|Макаров Олег 4 1
|Комиссаров Дмитрий 226 1
|Nowak Dorota Agata - Новак Дорота Агата 1 1
|Игнатьева Татьяна 5 1
|Рахматов Юрий 2 1
|Гилев Юрий 1 1
|Замородских Сергей 1 1
|Моторин Андрей 1 1
|Познанская Людмила 1 1
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