Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела CNews: Как происходило внедрение КИС СОЮ в Преображенском районном суде? Евгений Комиссаров: КИС СОЮ – достаточно сложный аппаратно-программный комплекс, цель которого максимально автоматизировать и систематизировать вы

КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы граммной среды, а также их интеграцию с Комплексной информационной системой судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) г. Москвы отвечала компания КРОК. Внедренные технологии позволяют повысить эффективн

В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов более ₽25 млн. Подсистема стала частью «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы и упростила взаимодействие между районными судами столицы и теми, кого они пр

В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам Подсистема в помощь судьям В «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) появилась и успела себя положительно зарекомендовать подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную эксперт

В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей к. В ходе подготовки к этому событию в «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы был реализован модуль автоматизации функций уголовных канцелярий районных суд

Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями Электронный документооборот для судей В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которой завершилось в 2017 г. в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, по

В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал Внутренний портал является составной частью КИС СОЮ. Его внедрение в Мосгорсуде и всех районных судах Москвы началось в 2016 года – еще на первом этапе проекта. После того, как он был введен в эксплуатацию, работники судов получили возмо

Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие ость судопроизводства позволило создание Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). На сегодняшний день разработчиком системы – компанией КРОК – сданы в эксплуатацию с

Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность Сократилось время на выверку отчетов В Москве доработана информационно-аналитическая подсистема «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Изменения коснулись сразу нескольких блоков. Так, важные коррективы коснулись статистических форм и отчетности. В частности, изменились 22 статформы, в соответствии с законодательство

Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов Столичной прокуратуре дали доступ к системе КИС СОЮ Электронное взаимодействие судов и прокуратуры города Москвы началось еще в конце 2017 г. в рамках подсистемы межведомственного взаимодействия. С тех пор органы судебной власти могут пе

Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов » CNews: Ольга Николаевна, расскажите, каким было ваше отношение к инициативе по внедрению в Москве КИС СОЮ («Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции»), когда эта идея только

В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи дрят АИС «Мероприятие» В столичных судах общей юрисдикции появится новая подсистема — «Мероприятие». Она станет частью внедряемой в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Ее создание предусмотрено дополнительным соглашением с исполнителем работ по проекту — компанией «Крок». С помощью АИС «Мероприятие» в московских судах общей юрисдикции будут записыва

Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных До конца года в КИС СОЮ появятся новые элементы «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» обеспечит суды Москвы новой функциональностью и затронет ряд дополнительных госорганов. Для внедрения

Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе Решения «Крока» для КИС СОЮ получили несколько наград Проект компании «Крок» по созданию аудиовизуальной инфрастр

В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России» овский городской суд и районные суды столицы ведут интеграцию с «Почтой России» в части работы с почтовой корреспонденцией. В частности, в «Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) внедрен модуль исходящей корреспонденции. Он в автоматическом режиме создает все необходимые бланки писем, повесток и уведомлений. Также система предполагает формирование и печать конв

Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет о семи лет назад в нашем следственном изоляторе были оборудованы первые три кабинета — для видеоконференцсвязи с Верховным, Московским окружным военным и Московским городским судами. Сейчас, в рамках КИС СОЮ, число кабинетов расширилось до десяти. CNews: Что дает это расширение? Сергей Телятников: Во-первых, мы существенно экономим человеческие ресурсы. Сейчас круг задействованных лиц очень

В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания уде Москвы, было доступно для просмотра пользователям интернета. Такое случилось впервые в истории судов общей юрисдикции Москвы благодаря «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), которая подразумевает введение в городе электронного правосудия. В Москве прошла первая онлайн-трансляция судебного заседания в интернет с помощью КИС СОЮ. Им стало рассмотрени