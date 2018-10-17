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КИС СОЮ Москвы Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы


17.10.2018 Преображенский суд Москвы: Мы начали заводить электронные дела

CNews: Как происходило внедрение КИС СОЮ в Преображенском районном суде? Евгений Комиссаров: КИС СОЮ – достаточно сложный аппаратно-программный комплекс, цель которого максимально автоматизировать и систематизировать вы
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы

граммной среды, а также их интеграцию с Комплексной информационной системой судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) г. Москвы отвечала компания КРОК. Внедренные технологии позволяют повысить эффективн
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов

более ₽25 млн. Подсистема стала частью «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы и упростила взаимодействие между районными судами столицы и теми, кого они пр
30.07.2018 В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам

Подсистема в помощь судьям В «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) появилась и успела себя положительно зарекомендовать подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную эксперт
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей

к. В ходе подготовки к этому событию в «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы был реализован модуль автоматизации функций уголовных канцелярий районных суд
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями

Электронный документооборот для судей В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которой завершилось в 2017 г. в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, по
18.06.2018 В Мосгорсуде и районных судах Москвы появился внутренний портал

Внутренний портал является составной частью КИС СОЮ. Его внедрение в Мосгорсуде и всех районных судах Москвы началось в 2016 года – еще на первом этапе проекта. После того, как он был введен в эксплуатацию, работники судов получили возмо
01.06.2018 Глава Мосгорсуда: В Москве появилось открытое электронное правосудие

ость судопроизводства позволило создание Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). На сегодняшний день разработчиком системы – компанией КРОК – сданы в эксплуатацию с
19.02.2018 Сотрудникам судов стало проще готовить отчетность

Сократилось время на выверку отчетов В Москве доработана информационно-аналитическая подсистема «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Изменения коснулись сразу нескольких блоков. Так, важные коррективы коснулись статистических форм и отчетности. В частности, изменились 22 статформы, в соответствии с законодательство
19.02.2018 Столичную прокуратуру подключили к безбумажной отчетности судов

Столичной прокуратуре дали доступ к системе КИС СОЮ Электронное взаимодействие судов и прокуратуры города Москвы началось еще в конце 2017 г. в рамках подсистемы межведомственного взаимодействия. С тех пор органы судебной власти могут пе
27.12.2017 Электронное правосудие решает проблему подделки судебных актов

» CNews: Ольга Николаевна, расскажите, каким было ваше отношение к инициативе по внедрению в Москве КИС СОЮ («Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции»), когда эта идея только

13.12.2017 В столичных судах появится еще одна система для аудио- и видеозаписи

дрят АИС «Мероприятие» В столичных судах общей юрисдикции появится новая подсистема — «Мероприятие». Она станет частью внедряемой в Москве «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ). Ее создание предусмотрено дополнительным соглашением с исполнителем работ по проекту — компанией «Крок». С помощью АИС «Мероприятие» в московских судах общей юрисдикции будут записыва
29.11.2017 Цифровизация правосудия затронет столичное ЖКХ и присяжных

До конца года в КИС СОЮ появятся новые элементы «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» обеспечит суды Москвы новой функциональностью и затронет ряд дополнительных госорганов. Для внедрения
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе

Решения «Крока» для КИС СОЮ получили несколько наград Проект компании «Крок» по созданию аудиовизуальной инфрастр
08.08.2017 В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России»

овский городской суд и районные суды столицы ведут интеграцию с «Почтой России» в части работы с почтовой корреспонденцией. В частности, в «Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) внедрен модуль исходящей корреспонденции. Он в автоматическом режиме создает все необходимые бланки писем, повесток и уведомлений. Также система предполагает формирование и печать конв
11.05.2017 Начальник «Бутырки»: КИС СОЮ не устранит проблему переполненности СИЗО полностью, но определенную часть решить сможет

о семи лет назад в нашем следственном изоляторе были оборудованы первые три кабинета — для видеоконференцсвязи с Верховным, Московским окружным военным и Московским городским судами. Сейчас, в рамках КИС СОЮ, число кабинетов расширилось до десяти. CNews: Что дает это расширение? Сергей Телятников: Во-первых, мы существенно экономим человеческие ресурсы. Сейчас круг задействованных лиц очень
15.12.2016 В столичном суде впервые проходит онлайн-трансляция заседания

уде Москвы, было доступно для просмотра пользователям интернета. Такое случилось впервые в истории судов общей юрисдикции Москвы благодаря «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), которая подразумевает введение в городе электронного правосудия. В Москве прошла первая онлайн-трансляция судебного заседания в интернет с помощью КИС СОЮ. Им стало рассмотрени
01.07.2016 Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ

С результатами проекта создания комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), достигнутыми на сегодняшний день, получили возможность ознакомиться члены Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом города Москвы, в состав которой входят предст

Публикаций - 57, упоминаний - 71

КИС СОЮ Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 54
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1018 9
Цифра ГК 2449 3
Oracle Corporation 6730 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
NetApp - Network Appliance 639 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 1
Softline - Софтлайн 2882 1
HP Inc. 5699 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 862 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ФОРС - Центр разработки 640 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Extron Electronics 62 1
Shure 13 1
РосКомпьютинг 1 1
Kofax 54 1
Папилон - Papillon 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
СиС - Системы и связь 10 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Alfresco Software 146 1
WSO2 16 1
Microsoft Corporation 24722 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4010 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
Broadcom - VMware 2385 1
Red Hat 1318 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 66 28
Почта России ПАО 2133 23
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 2
РЖД - Российские железные дороги 1923 1
ФосАгро 127 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Castorama - Касторама 31 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1032 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 50
Судебная власть - Judicial power 2323 50
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 36
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 35
Федеральное казначейство России 1792 28
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 23
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 23
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 58 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 20
Конституционный суд РФ 108 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 14
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 11
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 94 10
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3305 9
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 8
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 8
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5018 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1390 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5514 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11821 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4571 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8176 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12663 32
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5312 14
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Районный суд - Мосгорсуд - Портал открытых данных судов общей юрисдикции Москвы - Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы - Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы 5 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1292 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 241 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 2
Google Android 14121 2
Apple iOS 7879 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 295 2
Microsoft Windows 15782 2
WSO2 ESB - WSO2 Enterprise Service Bus 4 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Microsoft Office 3771 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 148 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 1
Районный суд - Мосгорсуд - ЦОД 1 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Canvas LMS 1 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 440 1
Microsoft Office Excel 1207 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 1
Oracle Java - язык программирования 3104 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 736 1
Толстова Татьяна 37 31
Фомин Дмитрий 24 14
Егорова Ольга 13 6
Солопова Ульяна 5 4
Медвецкий Леонид 4 4
Шварц Ольга 3 3
Жемерева Татьяна 3 3
Путин Владимир 3205 2
Бобровников Борис 104 2
Шабанов Дмитрий 12 2
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Рахматов Юрий 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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