Федеральное казначейство России УФК

«Мегафон» обеспечил связью Управление Федерального казначейства Рязанской области ю Федерального казначейства Рязанской области. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Как отмечается, Управление Федерального казначейства по Рязанской области на протяжении нескольких лет являет

Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind не требует постоянных вложений, – поясняет Рамзан Идерзаев, начальник отдела информационных систем УФК по Чеченской Республике. – Mind предложил недорогой и при этом высококачественный продукт

«Ростелеком» предоставит услуги связи Управлению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии Кабардино-Балкарской республике. По условиям договора доступ в сеть получат все районные отделения УФК в республике. Это повысит эффективность работы Управления в целом и позволит наладить тес

«МегаФон» обеспечил проводным интернетом Управление Федерального казначейства по Курской области и организация виртуальной защищённой сети удалённых офисов по технологии VPN. «МегаФон» обслуживает Управление Федерального казначейства с весны 2012 г. В рамках первого этапа сотрудничества оп

В АИС Управления Федерального казначейства по Амурской области внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что в автоматизированную информационную систему Управления Федерального казначейства по Амурской области был внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess. Перед специалистами по информационным технологиям и информационной безопасности

«МегаФон» обеспечит связью УФК по Краснодарскому краю Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в тендерах на предоставление услуг сотовой связи Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю и Краснодарской таможне. По итогам проведенных тендеров, где приняли участие несколько мобильных операторов региона, предложения «Мег

«Акадо Телеком» обеспечил связью УФК по Москве мкор» (торговая марка «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети московского региона, объявила о победе в конкурсе на организацию и предоставление услуг связи при обмене электронными данными для Управления Федерального Казначейства по Москве. Государственный контракт был подписан 6 марта. В настоящее время, согласно условиям конкурсной документации, организована наложенная защищенная с

УФК по Красноярскому краю потребовались принтеры Управление федерального казначейства (УФК) по Красноярскому краю проводит торги в форме открытого аукциона № 04-ОА/2008, по итогам которого определит ИТ-поставщиков. В рамках аукциона разыгрывается два лота. По лоту №1 исполнителю

УФК по Челябинской области заказывает внедрение СЭД Управление федерального казначейства (УФК) по Челябинской области выбирает подрядчика проекта по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)»

УФК по Ульяновской области требуется сопровождение СЭД Управление федерального казначейства (УФК) по Ульяновской области нуждается в сопровождении прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства» (СЭД), в связи с чем объявило открыт

УФК по Орловской области нуждается в сопровождении СЭД Управление Федерального казначейства (УФК) по Орловской области объявило открытый конкурс № 1262 на оказание услуг по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота (СЭД). Подря

УФК по Красноярскому краю приобретет принтеры авляет 2 750,4 тыс. руб. и 4 137,3 тыс. руб. соответственно. Источник финансирования – госбюджет. На доставку товара заказчик отводит до 35 дней с момента подписания государственного контракта. 8 мая Управление федерального казначейства по Красноярскому краю планирует прекратить прием заявок от потенциальных поставщиков. На тот же день намечает рассмотрение предложений участников торгов. Пр

УФК по Камчатскому краю необходимы услуги передачи данных Управление федерального казначейства (УФК) по Камчатскому краю объявило открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на предоставление услуг передачи данных. На данные услуги заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Фина

УФК по Краснодарскому краю приобретет картриджи к принтерам Управление федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю объявило открытый аукцион № 1-ОА на поставку расходных материалов в 1 полугодии 2008 г. В частности, на картриджи для принтеров заказчик готов потратить до 3 340 тыс

УФК по Алтайскому краю приобретет расходные материалы для оргтехники Управление Федерального казначейства (УФК) по Алтайскому краю объявило о проведении открытого аукциона №41/07 по выбору поставщика расходных материалов для оргтехники. Контракт оценивается в 5 млн. руб., финансирование осуществляет

УФК по Краснодарскому краю закупает расходные материалы к принтерам Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (УФК) проводит торги в форме открытого конкурса №272к-1126 на поставку расходных материалов к принтерам. На расходные материалы УФК по Краснодарскому краю готово истратить до 3500 тыс. ру

УФК по Башкортостану выбирает ИТ-подрядчика №1 победителю необходимо обеспечить сопровождение прикладного ПО «СЭД» и «Центр-КС» в 63 отделениях УФК по Башкортостану, на чем сможет заработать до 1,701 млн руб. Финансирование осуществляетс