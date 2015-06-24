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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральное казначейство России УФК Управления Федерального казначейства

СОБЫТИЯ


24.06.2015 «Мегафон» обеспечил связью Управление Федерального казначейства Рязанской области

ю Федерального казначейства Рязанской области. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Как отмечается, Управление Федерального казначейства по Рязанской области на протяжении нескольких лет являет
29.04.2015 Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind

не требует постоянных вложений, – поясняет Рамзан Идерзаев, начальник отдела информационных систем УФК по Чеченской Республике. – Mind предложил недорогой и при этом высококачественный продукт
23.01.2013 «Ростелеком» предоставит услуги связи Управлению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкарской республике. По условиям договора доступ в сеть получат все районные отделения УФК в республике. Это повысит эффективность работы Управления в целом и позволит наладить тес
12.09.2012 «МегаФон» обеспечил проводным интернетом Управление Федерального казначейства по Курской области

и организация виртуальной защищённой сети удалённых офисов по технологии VPN. «МегаФон» обслуживает Управление Федерального казначейства с весны 2012 г. В рамках первого этапа сотрудничества оп
27.02.2012 В АИС Управления Федерального казначейства по Амурской области внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что в автоматизированную информационную систему Управления Федерального казначейства по Амурской области был внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess. Перед специалистами по информационным технологиям и информационной безопасности
18.11.2010 «МегаФон» обеспечит связью УФК по Краснодарскому краю

Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в тендерах на предоставление услуг сотовой связи Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю и Краснодарской таможне. По итогам проведенных тендеров, где приняли участие несколько мобильных операторов региона, предложения «Мег
26.03.2009 «Акадо Телеком» обеспечил связью УФК по Москве

мкор» (торговая марка «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети московского региона, объявила о победе в конкурсе на организацию и предоставление услуг связи при обмене электронными данными для Управления Федерального Казначейства по Москве. Государственный контракт был подписан 6 марта. В настоящее время, согласно условиям конкурсной документации, организована наложенная защищенная с
04.06.2008 УФК по Красноярскому краю потребовались принтеры

Управление федерального казначейства (УФК) по Красноярскому краю проводит торги в форме открытого аукциона № 04-ОА/2008, по итогам которого определит ИТ-поставщиков. В рамках аукциона разыгрывается два лота. По лоту №1 исполнителю

30.05.2008 УФК по Челябинской области заказывает внедрение СЭД

Управление федерального казначейства (УФК) по Челябинской области выбирает подрядчика проекта по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)»
29.05.2008 УФК по Ульяновской области требуется сопровождение СЭД

Управление федерального казначейства (УФК) по Ульяновской области нуждается в сопровождении прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства» (СЭД), в связи с чем объявило открыт
22.05.2008 УФК по Орловской области нуждается в сопровождении СЭД

Управление Федерального казначейства (УФК) по Орловской области объявило открытый конкурс № 1262 на оказание услуг по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота (СЭД). Подря
17.04.2008 УФК по Красноярскому краю приобретет принтеры

авляет 2 750,4 тыс. руб. и 4 137,3 тыс. руб. соответственно. Источник финансирования – госбюджет. На доставку товара заказчик отводит до 35 дней с момента подписания государственного контракта. 8 мая Управление федерального казначейства по Красноярскому краю планирует прекратить прием заявок от потенциальных поставщиков. На тот же день намечает рассмотрение предложений участников торгов. Пр
18.03.2008 УФК по Камчатскому краю необходимы услуги передачи данных

Управление федерального казначейства (УФК) по Камчатскому краю объявило открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на предоставление услуг передачи данных. На данные услуги заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Фина
28.02.2008 УФК по Краснодарскому краю приобретет картриджи к принтерам

Управление федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю объявило открытый аукцион № 1-ОА на поставку расходных материалов в 1 полугодии 2008 г. В частности, на картриджи для принтеров заказчик готов потратить до 3 340 тыс
10.12.2007 УФК по Алтайскому краю приобретет расходные материалы для оргтехники

Управление Федерального казначейства (УФК) по Алтайскому краю объявило о проведении открытого аукциона №41/07 по выбору поставщика расходных материалов для оргтехники. Контракт оценивается в 5 млн. руб., финансирование осуществляет
24.07.2007 УФК по Краснодарскому краю закупает расходные материалы к принтерам

Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (УФК) проводит торги в форме открытого конкурса №272к-1126 на поставку расходных материалов к принтерам. На расходные материалы УФК по Краснодарскому краю готово истратить до 3500 тыс. ру
22.06.2007 УФК по Башкортостану выбирает ИТ-подрядчика

№1 победителю необходимо обеспечить сопровождение прикладного ПО «СЭД» и «Центр-КС» в 63 отделениях УФК по Башкортостану, на чем сможет заработать до 1,701 млн руб. Финансирование осуществляетс
10.11.2005 Федеральное казначейство продолжает внедрять СЭД

) и кассового обслуживания исполнения бюджетов («Центр-КС») в Федеральном казначействе (ФК). Единая технология на основе программных комплексов «Центр-КС» и «СЭД» полностью внедрена в управлениях ФК (УФК) по Московской, Саратовской и Ульяновской областям. А также внедрена технология электронного документооборота между центральным аппаратом (ЦА) и УФК на всей территории России и главн

Публикаций - 96, упоминаний - 129

Федеральное казначейство России УФК и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
HP 3Com 681 7
Cisco Systems 5372 7
Xerox - The Haloid Company 1168 7
Canon 1439 7
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
Microchip Technology - Adaptec 121 6
Эримекс - Erimex 100 6
Brunen IT Group - Belinea 86 6
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Toshiba Corporation 2980 6
Seagate Technology 766 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Seiko Epson Corporation 908 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 5
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
Visioneer Inc 21 5
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 5
WFM Generators 6 5
Ростелеком 10948 5
Philips 2099 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
МегаФон 10742 4
Microsoft Corporation 25775 3
Oracle Corporation 7074 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 3
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 2
SAP SE 5601 2
Информзащита 941 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Т1 Сервионика - Servionica 278 2
Почта России ПАО 2370 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Альфа-Банк 1979 3
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 3
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Центр-инвест КБ 65 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Стройкредит АКБ 35 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Транснефть - Порт Козьмино - Спецморнефтепорт Козьмино 2 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
BNP Paribas - UKRSIBBANK - УкрСиббанк 9 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
ПСМ ГК - Промышленные силовые машины - ПСМ Unlim - ПСМ Анлим 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Федеральное казначейство России 1949 80
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Судебная власть - Judicial power 2500 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 10
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 10
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 8
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 8
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 4
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 4
Конституционный суд РФ 112 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 3
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 3
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
Оповещение и уведомление - Notification 5945 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 4
Электронный документ - Electronic document 1579 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 10
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 10
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 4
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Портал открытых данных судов общей юрисдикции Москвы - Портал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы - Единый информационный портал судов общей юрисдикции Москвы 8 2
Cisco LMS - Cisco LAN Management Solution 3 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Microsoft Office 4170 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 25 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 21 1
Geoserver 13 1
Правительство Москвы - ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Monarch - Монарх - электромобиль 30 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МегаФон Наши люди 49 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Гуральников Сергей 164 4
Попов Алексей 339 3
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