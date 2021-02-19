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Федеральное казначейство России УФК
Управления Федерального казначейства


19.02.2021 Федеральное госучреждение подало к Минцифры полноценный иск на 91 копейку 1
09.04.2019 «Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет 1
28.12.2018 Минкомсвязи, Казначейство и Ростех сэкономили более 500 млн во время ЧМ 2018 3
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 3
21.06.2018 Ольга Егорова: Внедрение электронного правосудия в Москве состоялось 1
12.03.2018 Электронная площадка Сбербанка перекрыла ВТБ доступ на аукцион по госконтракту 1
30.11.2017 «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет 1
29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества 1
16.01.2017 «Техносерв» продолжит поддержку аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства 1
24.02.2016 «Техносерв» обеспечит поддержку АПК Федерального казначейства за 900 млн руб. 1
24.06.2015 «Мегафон» обеспечил связью Управление Федерального казначейства Рязанской области 2
15.06.2015 Муниципальные образования Красноярского края перешли на новую схему кассового обслуживания исполнения бюджета 1
25.03.2015 Более 1200 чиновников Пермского края будут пользоваться связью МТС 1
06.03.2015 МТС обеспечит связью ключевые госучреждения Хакасии 1
27.02.2015 МТС подключила к телеком-сервисам более 1,7 тыс. чиновников Курганской области 1
17.02.2015 МТС обеспечит связью более 10 тыс. госслужащих Сибири 1
19.08.2014 Сергей Гуральников: Мы хотим дать клиентам универсальные web-сервисы для финансово-хозяйственной деятельности 2
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 2
18.03.2013 МТС заключила контракты с госструктурами Дальнего Востока и Восточной Сибири на 30 млн руб. 1
23.01.2013 «Ростелеком» предоставит услуги связи Управлению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии 2
19.12.2012 Клиенты банка «Стройкредит» теперь могут оплачивать госпошлину за услуги ЗАГСа через терминалы 1
12.09.2012 «МегаФон» обеспечил проводным интернетом Управление Федерального казначейства по Курской области 2
20.04.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: март 2012 года 1
16.04.2012 «МегаФон» стал интернет-провайдером Управления Федерального казначейства по Курской области 1
27.02.2012 В АИС Управления Федерального казначейства по Амурской области внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess 1
24.01.2012 «Ростелеком» выиграл 49 конкурсов госзакупок на Алтае в 2011 г. 1
04.06.2008 УФК по Красноярскому краю потребовались принтеры 2
30.05.2008 УФК по Челябинской области заказывает внедрение СЭД 3
29.05.2008 УФК по Ульяновской области требуется сопровождение СЭД 2
22.05.2008 УФК по Орловской области нуждается в сопровождении СЭД 1
17.04.2008 УФК по Красноярскому краю приобретет принтеры 1
18.03.2008 УФК по Камчатскому краю необходимы услуги передачи данных 2
28.02.2008 УФК по Краснодарскому краю приобретет картриджи к принтерам 1
28.02.2007 ОТР и казначейство: госфинансы под контролем 3

Публикаций - 34, упоминаний - 50

Федеральное казначейство России УФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Крок 1223 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Microsoft Corporation 11226 1
Google LLC 7198 1
МТС Сибирь 17 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1580 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Федеральное казначейство России 766 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
Правительство Москвы - Департамент городского имущества города Москвы - ДГИ 9 1
УСД в городе Москве - Управление судебного департамента в городе Москве 21 1
УФК по городу Москве - Управление Федерального казначейства по городу Москве 3 1
Прокуратура города Москвы 8 1
Конституционный суд РФ 49 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Мосгорсуд ЦОД 1 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 864 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Пак Олег 90 1
Анохин Сергей 40 1
Бровко Василий 47 1
Толстова Татьяна 35 1
Егорова Ольга 11 1
Соловенчук Александр 44 1
Лукашов Андрей 2 1
Карпенко Виктория 1 1
Чернов Григорий 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Республика Хакасия 253 1
Россия - Кемеровская область 474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771681, в очереди разбора - 675363.
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