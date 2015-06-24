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Федеральное казначейство России УФК Управления Федерального казначейства
СОБЫТИЯ
|24.06.2015
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«Мегафон» обеспечил связью Управление Федерального казначейства Рязанской области
ю Федерального казначейства Рязанской области. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне». Как отмечается, Управление Федерального казначейства по Рязанской области на протяжении нескольких лет являет
|29.04.2015
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Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind
не требует постоянных вложений, – поясняет Рамзан Идерзаев, начальник отдела информационных систем УФК по Чеченской Республике. – Mind предложил недорогой и при этом высококачественный продукт
|23.01.2013
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«Ростелеком» предоставит услуги связи Управлению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкарской республике. По условиям договора доступ в сеть получат все районные отделения УФК в республике. Это повысит эффективность работы Управления в целом и позволит наладить тес
|12.09.2012
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«МегаФон» обеспечил проводным интернетом Управление Федерального казначейства по Курской области
и организация виртуальной защищённой сети удалённых офисов по технологии VPN. «МегаФон» обслуживает Управление Федерального казначейства с весны 2012 г. В рамках первого этапа сотрудничества оп
|27.02.2012
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В АИС Управления Федерального казначейства по Амурской области внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess
Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что в автоматизированную информационную систему Управления Федерального казначейства по Амурской области был внедрен распределенный межсетевой экран TrustAccess. Перед специалистами по информационным технологиям и информационной безопасности
|18.11.2010
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«МегаФон» обеспечит связью УФК по Краснодарскому краю
Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в тендерах на предоставление услуг сотовой связи Управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю и Краснодарской таможне. По итогам проведенных тендеров, где приняли участие несколько мобильных операторов региона, предложения «Мег
|26.03.2009
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«Акадо Телеком» обеспечил связью УФК по Москве
мкор» (торговая марка «Акадо Телеком»), оператор мультисервисной сети московского региона, объявила о победе в конкурсе на организацию и предоставление услуг связи при обмене электронными данными для Управления Федерального Казначейства по Москве. Государственный контракт был подписан 6 марта. В настоящее время, согласно условиям конкурсной документации, организована наложенная защищенная с
|04.06.2008
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УФК по Красноярскому краю потребовались принтеры
Управление федерального казначейства (УФК) по Красноярскому краю проводит торги в форме открытого аукциона № 04-ОА/2008, по итогам которого определит ИТ-поставщиков. В рамках аукциона разыгрывается два лота. По лоту №1 исполнителю
|30.05.2008
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УФК по Челябинской области заказывает внедрение СЭД
Управление федерального казначейства (УФК) по Челябинской области выбирает подрядчика проекта по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства (СЭД)»
|29.05.2008
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УФК по Ульяновской области требуется сопровождение СЭД
Управление федерального казначейства (УФК) по Ульяновской области нуждается в сопровождении прикладного программного обеспечения «Система электронного документооборота Федерального казначейства» (СЭД), в связи с чем объявило открыт
|22.05.2008
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УФК по Орловской области нуждается в сопровождении СЭД
Управление Федерального казначейства (УФК) по Орловской области объявило открытый конкурс № 1262 на оказание услуг по внедрению и сопровождению прикладного программного обеспечения системы электронного документооборота (СЭД). Подря
|17.04.2008
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УФК по Красноярскому краю приобретет принтеры
авляет 2 750,4 тыс. руб. и 4 137,3 тыс. руб. соответственно. Источник финансирования – госбюджет. На доставку товара заказчик отводит до 35 дней с момента подписания государственного контракта. 8 мая Управление федерального казначейства по Красноярскому краю планирует прекратить прием заявок от потенциальных поставщиков. На тот же день намечает рассмотрение предложений участников торгов. Пр
|18.03.2008
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УФК по Камчатскому краю необходимы услуги передачи данных
Управление федерального казначейства (УФК) по Камчатскому краю объявило открытый конкурс, в рамках которого разыгрывает право на предоставление услуг передачи данных. На данные услуги заказчик готов потратить до 3000 тыс. руб. Фина
|28.02.2008
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УФК по Краснодарскому краю приобретет картриджи к принтерам
Управление федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю объявило открытый аукцион № 1-ОА на поставку расходных материалов в 1 полугодии 2008 г. В частности, на картриджи для принтеров заказчик готов потратить до 3 340 тыс
|10.12.2007
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УФК по Алтайскому краю приобретет расходные материалы для оргтехники
Управление Федерального казначейства (УФК) по Алтайскому краю объявило о проведении открытого аукциона №41/07 по выбору поставщика расходных материалов для оргтехники. Контракт оценивается в 5 млн. руб., финансирование осуществляет
|24.07.2007
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УФК по Краснодарскому краю закупает расходные материалы к принтерам
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю (УФК) проводит торги в форме открытого конкурса №272к-1126 на поставку расходных материалов к принтерам. На расходные материалы УФК по Краснодарскому краю готово истратить до 3500 тыс. ру
|22.06.2007
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УФК по Башкортостану выбирает ИТ-подрядчика
№1 победителю необходимо обеспечить сопровождение прикладного ПО «СЭД» и «Центр-КС» в 63 отделениях УФК по Башкортостану, на чем сможет заработать до 1,701 млн руб. Финансирование осуществляетс
|10.11.2005
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Федеральное казначейство продолжает внедрять СЭД
) и кассового обслуживания исполнения бюджетов («Центр-КС») в Федеральном казначействе (ФК). Единая технология на основе программных комплексов «Центр-КС» и «СЭД» полностью внедрена в управлениях ФК (УФК) по Московской, Саратовской и Ульяновской областям. А также внедрена технология электронного документооборота между центральным аппаратом (ЦА) и УФК на всей территории России и главн
Федеральное казначейство России УФК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 4
|Попов Алексей 339 3
|Артюхин Роман 11 3
|Нестеренко Татьяна 42 3
|Толстова Татьяна 37 3
|Егорова Ольга 13 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Муромец Юлия 28 2
|Прокофьев Станислав 9 2
|Соловенчук Александр 156 1
|Ананьин Алексей 90 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Фомин Дмитрий 25 1
|Солопова Ольга 7 1
|Власова Наталья 3 1
|Зайцева Анна 70 1
|Карпенко Виктория 1 1
|Кайгородова Оксана 102 1
|Щербаков Борис 47 1
|Милюков Анатолий 18 1
|Королев Константин 13 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Гриб Владислав 2 1
|Гурович Андрей 2 1
|Чернов Григорий 17 1
|Колпаков Антон 57 1
|Тарасов Алексей 14 1
|Карпачев Александр 25 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Киселёв Андрей 13 1
|Гусев Павел 7 1
|Колмогоров Антон 21 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Федоров Виталий 7 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Игошкина Ольга 13 1
|Кадыров Ильдар 4 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|Независимая газета 25 1
|Фонтанка 39 1
|Ведомости 1466 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|Российский рынок ERP 24 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
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