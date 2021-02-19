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Федеральное казначейство России УФК
Управления Федерального казначейства
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Публикаций - 34, упоминаний - 50
Федеральное казначейство России УФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
|Пак Олег 90 1
|Анохин Сергей 40 1
|Бровко Василий 47 1
|Толстова Татьяна 35 1
|Егорова Ольга 11 1
|Соловенчук Александр 44 1
|Лукашов Андрей 2 1
|Карпенко Виктория 1 1
|Чернов Григорий 17 1
|СИЗО - Следственный изолятор 65 1
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
|УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
|ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771681, в очереди разбора - 675363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771681, в очереди разбора - 675363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru