АлтГТУ Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова


СОБЫТИЯ


16.12.2025 Алтайский край выбрал решения «Ред Софт» для реализации проекта по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли 4
29.08.2025 В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения 3
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
12.01.2022 Вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО «Ростелеком» стал Евгений Петров 2
24.11.2021 АлтГТУ переводит сотрудников на отечественный «Р7-офис» 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
18.10.2018 «Ростех» и Правительство Алтайского края будут совместно развивать цифровую экономику в регионе 1
06.09.2016 «НТЦ Галэкс» внедрил новую систему хранения данных в В АлтГТУ им. И.И. Ползунова 2
24.05.2016 Денис Маликов назначен директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
27.04.2015 ТТК подключил АлтГУ к университетской компьютерной сети России 1
04.12.2012 Студенты СПбНИУ ИТМО стали чемпионами России по программированию 2012 г. 1
24.01.2012 «Ростелеком» выиграл 49 конкурсов госзакупок на Алтае в 2011 г. 1
07.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в «Алтайской государственной педагогической академии» 1
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
23.09.2009 АлтГТУ им. Ползунова автоматизирует архивную службу вместе с ЭОС 2
11.09.2009 «Сибирьтелеком» построит VPN-сети для Алтайского филиала «МРСК Сибирь» 2
13.08.2009 Бывший директор SAP в России займется ПО в IBM 1
26.12.2006 Центр поддержки ИС-ПРО и АлтГТУ договорились о сотрудничестве 3
14.04.2006 Программисты из Саратова впереди планеты всей 1
13.04.2006 СГУ - чемпион мира по программированию 1
15.12.2005 В России прошел чемпионат по программированию 2
08.09.2005 Минобороны обнародовало список вузов, где сохранятся военные кафедры 1
10.03.2004 В представительстве SAP в СНГ и странах Балтии новые назначения 1

Публикаций - 24, упоминаний - 37

АлтГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
Ростелеком 10316 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Ростех - Автоматика Концерн 1745 2
SAP SE 5434 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 1
Галэкс НТЦ - Galex 41 1
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Интеллект-сервис 36 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 63 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2502 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 881 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 1
МегаФон 9922 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Accenture plc 693 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
АйТи 1440 1
Yandex - Яндекс 8451 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 435 1
Mars Incorporated 16 3
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 3
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 171 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Федеральное казначейство России 1879 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 395 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3959 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 63 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 307 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2473 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 125 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 155 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2173 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Электронный документ - Electronic document 1532 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 1
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 69 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 877 1
Альфа-Банк Экспресс 16 3
НКТ - Р7-Офис 479 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 21 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 241 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Профессионалитет - Федеральный проект 14 1
Linux OS 10920 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
Вольпе Борис 92 3
Румянцев Андрей 13 3
Халявин Андрей 3 3
Попелышев Иван 3 3
Томенко Виктор 11 2
Мирзаянов Михаил 4 2
Романов Иван 4 2
Леонов Глеб 2 2
Вальтман Виталий 3 2
Банкевич Сергей 2 2
Гозман Дмитрий 2 2
Назаров Денис 3 2
Алексеенков Роман 3 2
Герман Константин 7 2
Кулькин Игорь 2 2
Могозов Артур 2 2
Яппаров Тагир 105 1
Короткевич Геннадий 12 1
Александрович Евгений 3 1
Станкевич Андрей 17 1
Калинин Николай 5 1
Рябчикова Валерия 2 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Христенко Олег 6 1
Петров Евгений 30 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Данилюк Алексей 3 1
Маликов Денис 4 1
Соловьев Александр 106 1
Шмелев Алексей 24 1
Красовский Александр 29 1
Филиппов Сергей 35 1
Борисов Николай 4 1
Густокашин Михаил 6 1
Епифанов Владислав 1 1
Алтухов Леонид 19 1
Зима Иван 22 1
Терентьев Юрий 16 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Мотлях Константин 19 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1425 17
Россия - РФ - Российская федерация 157085 15
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 3
Украина 7796 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 3
Россия - Восточная Сибирь 299 2
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 43 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 2
Казахстан - Республика 5800 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Польша - Республика 2002 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 554 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Закавказье - Transcaucasia 126 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
США - Техас - Сан-Антонио 49 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 1
Грузия - Аджария - Батуми 11 1
США - Иллинойс - Шампейн - Шампейн–Урбана - Урбана–Шампейн 30 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1542 1
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Индия - Bharat 5702 1
Россия - УФО - Свердловская область 1746 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1247 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 10
Образование в России 2562 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 4
Металлы - Золото - Gold 1203 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 321 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 6 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Экзамены 483 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1005 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 602 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 6
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 4
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1090 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1264 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 43 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 258 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 263 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 27 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 76 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 21 1
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 1
ХНУРЭ - Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4 1
РАН ИСМАН ФГБУН - Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения имени А. Г. Мержанова Российской академии наук 2 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 7 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
БашГАУ - БГАУ - Башкирский государственный аграрный университет 4 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
