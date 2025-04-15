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Грузия Аджария Батуми

Грузия - Аджария - Батуми

«Батум», 1882 год. Лагорио Лев. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Батум», 1882 год. Лагорио Лев. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
«Батум», 1882 год. Лагорио Лев. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва.


15.04.2025 Грузинский девелопер Smart Development Georgia автоматизировал ценообразование с помощью Profitbase 1
27.06.2024 В Spotify массово взломали профили российских артистов и удалили песни Шамана 1
02.02.2018 Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта 1
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии 1
16.02.2017 Micromax выходит на рынок Грузии 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
02.03.2016 «Карту Банк» — новый участник системы «Золотая Корона» в Грузии 1
17.04.2015 Базисбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Грузии 1
30.09.2011 На «Яндекс.Картах» появились спутниковые снимки Турции, Израиля, Египта и других стран 1
05.07.2011 Сын президента Грузии быстрее всех в мире печатает на iPad 1
15.12.2005 В России прошел чемпионат по программированию 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Грузия и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 359 3
Yandex - Яндекс 7583 2
МегаФон 9141 1
Apple Inc 12224 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 1
Казахтелеком 337 1
Geocell 27 1
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 1
Питерская группа связистов 435 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 1
Электросвязь Аджарии 2 1
Wanex 2 1
Silk Road Group - SRG 1 1
X Corp - Twitter 2875 1
Telegram Group 2128 1
Sony 6565 1
Black Sea Telecom 4 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
MIG - Metromedia International Group 58 1
BasisBank - БазисБанк 1 1
Silk Road Bank 1 1
Джаба Кредит 1 1
Unsplash 933 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 251 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1246 2
Судебная власть - Judicial power 2329 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Судебная система Франции - Верховный суд Франции 7 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24785 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9380 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1072 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1139 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1505 1
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Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 65 1
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Apple iPad 3877 1
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Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 519 1
Silk Road 16 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Micromax Bolt - серия смартфонов 9 1
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Федорова Олеся 63 3
Саакашвили Михаил 18 2
Рейман Леонид 1052 1
Ракишев Кенес 43 1
Христенко Олег 6 1
Рамишвили Григорий 1 1
Рамишвили Георгий 2 1
Borger David - Боргер Давид 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 478 1
Темирбеков Адильхан 1 1
Назарбаев Нурсултан 83 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Аблязов Мухтар 3 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Акопьян Артур 26 1
Румянцев Андрей 13 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Назарбаева Дарига 6 1
Фетисов Глеб 21 1
Чебан Юрий 14 1
Березовский Борис 24 1
Халявин Андрей 3 1
Панкратьев Евгений 1 1
Гоголадзе Занда 1 1
Попелышев Иван 3 1
Абашидзе Аслан 1 1
Чигогидзе Зураб 2 1
Саакашвили Эдуард 1 1
Таламбуца Алексей 1 1
Киреев Рустам 1 1
Сакипов Нурлан 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Гагарина Полина 13 1
Асланикашвили Лия 1 1
Дронов Ярослав 1 1
Кавлашвили Георгий 1 1
Springsteen Bruce - Спрингстин Брюс 7 1
Грузия 1249 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 7
Россия - РФ - Российская федерация 147350 6
Грузия - Тбилиси 101 5
Казахстан - Республика 5607 4
Грузия - Кутаиси 8 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 3
Грузия - Рустави 10 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 2
Франция - Французская Республика 7887 2
Армения - Республика 2309 2
Беларусь - Белоруссия 5776 2
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Турция - Турецкая республика 2399 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 2
Закавказье - Transcaucasia 123 2
Грузия - Аджария - Аджарская Автономная Республика 4 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 1
Швеция - Королевство 3639 1
Индия - Bharat 5514 1
Европа Восточная 3109 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Израиль 2745 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 615 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Украина 7650 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Нидерланды 3549 1
Таджикистан - Республика 876 1
Египет - Арабская Республика 1015 1
США - Техас 992 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 174 1
Азербайджан - Баку 129 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 264 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1195 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 2
Английский язык 6715 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6807 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Образование в России 2258 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2405 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Приватизация - форма преобразования собственности 531 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6319 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 268 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 265 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 22 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
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