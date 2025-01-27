Artsofte Profitbase
Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 году.
Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:
|Адеев Николай 14 2
|Оберемок Надежда 30 2
|Лесников Артем 2 2
|Дунина Оксана 2 2
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Бойко Андрей 50 1
|Соколова Ольга 25 1
|Горохов Евгений 39 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Самоукин Сергей 18 1
|Боровиков Иван 2 1
|Кайа Елизавета 1 1
|Купышев Кирилл 1 1
|Бабенко Илья 2 1
|Шакирова Малика 1 1
|Лукьянов Александр 42 1
|Козак Николай 162 1
|Асрян Гарри 1 1
|Суслова Алла 1 1
|Звонарев Дмитрий 3 1
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