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Artsofte Profitbase


Profitbase — цифровая экосистема для девелоперов, которая включает решения для управления продажами, проведением сделки, маркетингом и клиентским сервисом застройщика. Платформа запущена в 2016 году. 


27.01.2025 Profitbase выделил тренды цифровизации продаж новостроек в 2025 1
30.09.2024 «Первый Бит» оптимизировал управление продажами в строительной компании «АРТ Групп» 1
30.08.2024 УК «Голос.Комфорт» запустит франшизу сервисных компаний с помощью цифровой стратегии от Сбербанка 1
29.08.2024 Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч 1
22.07.2024 «Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase 1
25.06.2024 Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase 1
09.04.2024 «DNS Девелопмент» увеличил выручку на 20% с помощью автоматизации ценообразования 2
06.03.2024 Profitbase анонсировал глобальное обновление экосистемы 3
08.11.2023 Надежда Оберемок, Сбер Бизнес Софт: CRM-системы в России использует 20-30% компаний 1
17.10.2023 Девелоперская компания Murad Buildings цифровизировала работу колл-центра с помощью платформы резидента «Сколково» 3
16.10.2023 Девелопер «НИКС» автоматизировал работу отдела продаж с помощью двух российских решений 2
24.08.2023 «Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM 1
08.08.2023 ГК «Прогресс» оптимизировала работу агентского канала во время запуска нового ЖК 1
29.06.2023 Новое решение резидента «Сколково»: экономия до 70% ресурсов на разработку 1
14.11.2022 Сбербанк и Profitbase переводят продажи квартир в онлайн 1
02.11.2022 «Лаборатория цифровизации жилья» и Profitbase выяснили, как российские застройщики теряют миллионы на разработке мобильных приложений 1
16.04.2021 Сервис Profitbase включен в единый реестр Российского ПО 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1

Публикаций - 18, упоминаний - 24

Artsofte и организации, системы, технологии, персоны:

Artsofte - Artsofte Digital 10 2
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 25 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Microsoft Corporation 24633 1
МегаФон 8832 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Ростелеком 9708 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Selectel - Селектел 386 1
Google LLC 11786 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 220 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Alibaba Group 422 1
RuVDS - МТ Финанс 57 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 339 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
8222 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Сбер - СберАналитика 30 1
Лаборатория цифровизации жилья 2 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 33 1
ЭнергоТрансБанк 5 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Точно ГК - ЮгСтройИмпериал СЗ 6 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6777 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10183 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5041 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8464 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 2
Оцифровка - Digitization 4547 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1020 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4487 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 2
Шахматка - Шахматная ведомость 19 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2475 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2239 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 776 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 335 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 48 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7101 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3851 1
Qsoft amoCRM 108 2
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 2
Microsoft Office 3737 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 118 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Azure 1409 1
CloudМТS 25 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
СалютДевайсы - GigaChat 191 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 119 1
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 18 1
Адеев Николай 14 2
Оберемок Надежда 30 2
Лесников Артем 2 2
Дунина Оксана 2 2
Трофимов Дмитрий 41 1
Мотовилов Олег 71 1
Бойко Андрей 50 1
Соколова Ольга 25 1
Горохов Евгений 39 1
Токовинин Михаил 4 1
Самоукин Сергей 18 1
Боровиков Иван 2 1
Кайа Елизавета 1 1
Купышев Кирилл 1 1
Бабенко Илья 2 1
Шакирова Малика 1 1
Лукьянов Александр 42 1
Козак Николай 162 1
Асрян Гарри 1 1
Суслова Алла 1 1
Звонарев Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 403 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2669 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4800 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5976 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 882 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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