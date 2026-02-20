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InState Real Estate CRM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.02.2026 В 2026 году девелоперы делают ставку на автоматизацию 1
28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

InState Real Estate CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
Yandex - Яндекс 9216 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Украина 7928 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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