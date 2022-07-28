Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

Один из ведущих девелоперов России заменил американскую CRM Salesforce, которую используют в Apple и Tesla, на продукт российской компании InState. Salesforce ушла с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине. Внедрение и стоимость отечественного решения, созданного специально для рынка недвижимости, оказалась в разы дешевле иностранного аналога.



Импортозамещение в девелопменте

Российская девелоперская компания Radius Group (ООО «Радиус групп») заменила американскую CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами) SalesForce на российский продукт InState Real Estate. Об этом CNews рассказали представители Radius Group.

В начале марта 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине Salesforce заявила о прекращении сотрудничества с клиентами из России. Как отмечает девелопер, российская CRM оказалась «в разы дешевле» американского аналога, а стоимость внедрения решения — дешевле в два раза.

InState Real Estate была специально создана для компаний, работающих на рынке недвижимости и строительства. Система призвана управлять структурой портфеля проектов, контролировать занятость площадей, вести договоры аренды, рассчитывать арендную плату, контролировать дебиторскую задолженность и пр.

Кто использует американскую Salesforce

Американская компания SalesForce считается мировым лидером среди разработчиков CRM-систем, отмечают в Radius Group. Эту CRM в России используют как небольшие и средние компании, так и ведущие инновационные бренды, например «Яндекс». В мире эту платформу используют Tesla, Apple, Toyota и др., говорится на официальном сайте SalesForce.

Девелопер Radius Group заменил иностранную CRM на российскую

SalesForce занимала от 1 до 4% СРМ-рынка в России. Radius Group занималась ее внедрением семь лет и потратила десятки миллионов рублей, не считая стоимость лицензий, рассказали CNews в Radius Group.

Уступает ли ей российская система

«Российское решение уступает по юзабилити и гибкости, — рассказал CNews представитель Radius Group. — Но, нужно принять во внимание, что SalesForce — это многотысячная компания-разработчик, с огромным ресурсом и опытом, а местный разработчик существует на рынке несколько лет».

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«Все же, учитывая сколько денег и времени было затрачено на SalesForce, мы были бы рады продолжить сотрудничество с ними, но они заняли свою позицию в отношении рынков России и Белоруссии, поэтому мы просто физически не сможем оплатить продления наших лицензий», — уточнили в Radius Group.

Чем занимается Radius Group



Radius Group позиционирует себя как одного из ведущих девелоперов и собственников складской и индустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп») зарегистрировано 27 июля 2005 г. в Москве. Выручка компании по результатам 2021 г. составила 2,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 162,8 млн руб.