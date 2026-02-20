Разделы

В 2026 году девелоперы делают ставку на автоматизацию

Эксперты Profitbase выделили ключевые тренды цифровизации девелопмента в 2026 г. В фокусе — операционная устойчивость, управляемость процессов и использование цифровых инструментов как основы для принятия решений. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

2026 г. становится для рынка девелопмента этапом переоценки подходов к управлению. На стагнирующем рынке внимание смещается от экспериментов и точечного роста к эффективности операционных процессов. Автоматизация в текущих условиях рассматривается как базовый элемент управления бизнесом.

По данным Estate CRM, среди приоритетных инструментов девелоперы выделяют BI-отчетность, сквозную аналитику и ИИ-анализ звонков. Эти решения используются как точки контроля, которые позволяют оценивать эффективность продаж, отслеживать воронку и выявлять отклонения на ранних этапах. При этом только около 50% компаний последовательно работают над повышением конверсии на всех этапах сделки. Более половины девелоперов отмечают, что их CRM-системы лишь частично соответствуют задачам бизнеса.

«Времена льготной ипотеки слишком расслабили рынок. Компании, которые мобилизовались и оптимизировали работу с операционными процессами, в том числе за счет цифровизации, переживут кризис с меньшими потерями и, возможно, смогут нарастить объемы», — Оксана Дунина, co-founder Profitbase.

Цифровизация позволяет перевести ключевые процессы в измеримый контур. Это дает возможность фиксировать показатели, сопоставлять данные и принимать решения на основе фактов. В условиях высокой неопределённости именно скорость и точность управленческих решений становятся важным фактором устойчивости проектов.

