Дунина Оксана


СОБЫТИЯ


20.02.2026 В 2026 году девелоперы делают ставку на автоматизацию 1
25.06.2024 Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase 1
06.03.2024 Profitbase анонсировал глобальное обновление экосистемы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дунина Оксана и организации, системы, технологии, персоны:

А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 34 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57705 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74048 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5350 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2880 1
Artsofte - Profitbase 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 158743 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5336 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8399 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420778, в очереди разбора - 726202.
Создано именных указателей - 190842.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

