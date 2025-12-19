Донстрой - Дон-Строй Инвест

Донстрой – девелоперская компания Москвы. На 2022 год портфель проектов компании включает 9,8 млн кв. м недвижимости. Донстрой реализует четыре масштабных проекта комплексного освоения территорий общей площадью 5,3 млн кв. м. Это жилой комплекс «Символ» в Лефортово (1,7 млн кв. м), новый проект компании «Остров» в Мневниковской пойме (1,5 млн кв. м), территория застройки в Раменках, где Донстрой возводит три жилых комплекса «Река», Огни», «Событие» (1,35 млн кв. м), «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках (814 тыс. кв. м). Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера – Банка ВТБ (ПАО).