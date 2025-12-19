Разделы

Донстрой Дон-Строй Инвест

Донстрой - Дон-Строй Инвест

Донстрой – девелоперская компания Москвы. На 2022 год портфель проектов компании включает 9,8 млн кв. м недвижимости. Донстрой реализует четыре масштабных проекта комплексного освоения территорий общей площадью 5,3 млн кв. м. Это жилой комплекс «Символ» в Лефортово (1,7 млн кв. м), новый проект компании «Остров» в Мневниковской пойме (1,5 млн кв. м), территория застройки в Раменках, где Донстрой возводит три жилых комплекса «Река», Огни», «Событие» (1,35 млн кв. м), «Сердце Столицы» в Хорошево-Мневниках (814 тыс. кв. м). Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера – Банка ВТБ (ПАО).

 

СОБЫТИЯ

19.12.2025 Началась ликвидация российской «дочки» Oracle 1
14.07.2025 ITFB Group внедрила интеллектуальную платформу EasyDoc для автоматизации подсчета голосов в ГК «Смарт Сервис» 2
03.06.2025 Технологии будущего: за качество строительства ответит искусственный интеллект 2
12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
24.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
12.08.2024 30 лет инноваций в строительстве: застройщик «Донстрой» отмечает юбилей 1
30.07.2024 Московский суд взыскал 1,5 млрд рублей с российского рекламного агентства в пользу «дочки» Google 1
22.07.2024 «Донстрой» увеличил доходность проектов с помощью динамического ценообразования Profitbase 3
26.06.2024 Клиенты «Донстрой» могут оформить сделку по квартире быстро и безопасно 1
25.06.2024 Глобальное обновление цифровой экосистемы для девелоперов от резидента «Сколково» Profitbase 1
08.04.2024 PropTech-платформа «Домиленд» предлагает управляющим компаниям сервис «Аренда машиномест» 1
01.04.2024 Ничего лишнего: пакеты ЭЦП «под ключ» от Esmart® 1
19.02.2024 Token 192K Nano: специально для МФЦ 1
26.01.2024 Продление КЭП удаленно c ESMART® 1
28.06.2023 МТС обеспечила высокоскоростным интернетом жилой комплекс «Огни. 2» 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
11.08.2020 «Домиленд» поможет девелоперам продавать онлайн 1
07.07.2020 «Домиленд» запустил цифровую доску объявлений 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 3
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
14.12.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года 1
15.02.2011 «БИТ:Управлеческий учет» помогает «Дон-Строй Инвесту» оперативно получать управленческую отчетность 1
30.01.2008 ИТ-расследование: чем живет российская розница 1
16.05.2001 "МТУ-Информ" будет предоставлять услуги телевидения 1

Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 4
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 25 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1511 3
9018 3
Google LLC 12276 2
Qsoft - Кьюсофт 30 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
Amazon Inc - Amazon.com 3141 2
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Edelweiss - Эдельвейс 63 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Quest Software 42 1
Открытые технологии 716 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 1
АТ бюро 7 1
Criteo - Критео 16 1
iiko - айко 53 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Oracle Siebel Systems 515 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 1
Софт-Вест 4 1
Илимский ЛТУС - ИЛТУС 3 1
Motorola Indala 3 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Т.А.С. - Тайм энд Спейс - Time and Space 1 1
КСК Технологии 46 1
SAP SE 5438 1
IBM - International Business Machines Corp 9553 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 907 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Dell EMC 5096 1
Schneider Electric 591 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 11
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 9
НСПК - Национальная система платежных карт 901 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 9
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 8
РСХБ Страхование жизни 14 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
Группа Самолет 96 3
Брусника 16 3
Level Group - Левел Груп 27 3
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 3
Capital Group 76 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 2
Кофемания 70 2
Миэль ГК 38 2
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 980 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1030 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 54 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
КонсультантПлюс 149 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 64 1
Евроазиатский инвестиционный Банк 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 9
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 8
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4918 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 91 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 20 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
МИК - Московский инновационный кластер 169 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1081 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4564 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1772 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4787 4
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1013 3
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6161 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  735 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 357 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 73 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 42 4
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 37 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 3
Artsofte - Profitbase 34 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Atlassian - Confluence 154 1
МТС - Комстар ОТС - Лоджик Лайн 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 39 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
Microsoft OMS - Microsoft Operations Management Suite 1 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 1
Apple - App Store 3011 1
Microsoft Outlook 1421 1
Docker - Платформа распределённых приложений 440 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 1
EPFL - Scala - Язык программирования 153 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Google Android 14716 1
Apple iOS 8263 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 1
TrustZone VPN 12 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 1
КриптоПро CSP СКЗИ 227 1
Microsoft Office 3963 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 345 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 1
Варназов Лев 10 10
Демидов Сергей 128 10
Суровец Дмитрий 101 9
Нуйкин Андрей 50 9
Палей Лев 57 9
Цыганов Вячеслав 76 9
Борисов Илья 27 9
Гущин Александр 16 9
Мусич Роман 28 9
Курбатов Владимир 35 9
Трояновский Владимир 62 9
Сычев Артем 78 9
Калинкин Алексей 16 9
Контемиров Юрий 32 9
Лысенко Юрий 33 8
Горбатько Александр 105 8
Остапенко Григорий 28 8
Скородумов Анатолий 65 7
Дилбарян Павел 26 5
Ильин Алексей 24 5
Чернышова Елена 4 4
Путин Сергей 72 4
Журавлёв Владимир 10 3
Ермаков Дмитрий 16 3
Соколов Алексей 135 3
Сварник Павел 34 2
Чаплинская Светлана 8 2
Воронова Дарья 11 2
Петухов Антон 62 2
Демченко Олег 29 2
Кибалко Кирилл 42 2
Секликов Юрий 29 2
Бражников Александр 19 2
Лака Алексей 2 2
Дёмкин Владимир 10 2
Галкин Николай 121 2
Волотовская Елена 42 1
Медведев Владислав 57 1
Глазунов Александр 1 1
Парабучев Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Москва - СЗАО - Хорошёво-Мнёвники 12 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1212 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Европа Восточная 3122 1
Армения - Республика 2373 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Европа 24649 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3209 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 9
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5869 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 3
Экономический эффект 1219 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1727 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Ergonomics - Эргономика 1689 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1151 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 2
FinTech - Private Banking - Персональное банковское обслуживание 31 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 12
Gartner - Гартнер 3613 8
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Forrester Research 828 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 13
MIPS Securika 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
