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МКМ Москабельмет ГК APS Infimum


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
13.10.2023 Московский производитель кабельной продукции «Москабельмет» получил 15 новых патентов на свои разработки 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

МКМ и организации, системы, технологии, персоны:

8295 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 35 2
Ростелеком 9784 2
Diasoft - Диасофт 889 2
Cisco Systems 5127 1
Intel Corporation 12234 1
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Группа Самолет 78 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Венчурная студия 6 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Кофемания 54 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 35 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2535 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 371 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 1
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Тузиков Иван 6 1
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Суровец Дмитрий 77 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Америка - Американский регион 2167 1
Нидерланды 3535 1
Франция - Французская Республика 7868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4703 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18769 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 410 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13723 1
Список системообразующих предприятий РФ 288 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1335 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2951 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3451 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6201 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4703 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5054 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6339 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 754 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6210 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5453 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2032 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345309, в очереди разбора - 764920.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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