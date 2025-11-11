В 2021 году Банк ВТБ разработал и внедрил новую облачную платформу VTB.Cloud, спроектированную для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Разработка и внедрение платформы позволили создать единую точку входа для целевых сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут. При этом пользователи получают все инфраструктурные продукты в режиме самообслуживания. Платформа VTB.Cloud зарегистрирована в реестре отечественного ПО.