Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ VTB.Cloud
В 2021 году Банк ВТБ разработал и внедрил новую облачную платформу VTB.Cloud, спроектированную для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Разработка и внедрение платформы позволили создать единую точку входа для целевых сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут. При этом пользователи получают все инфраструктурные продукты в режиме самообслуживания. Платформа VTB.Cloud зарегистрирована в реестре отечественного ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
ВТБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулик Вадим 190 5
|Прескур Вадим 5 2
|Безбогов Сергей 60 2
|Шуткин Николай 11 2
|Кривоносов Евгений 17 1
|Григоренко Вадим 42 1
|Анисов Ян 34 1
|Вотяков Сергей 6 1
|Мартинович Иван 1 1
|Волков Иван 8 1
|Ивлев Валерий 7 1
|Тузиков Иван 6 1
|Чугунов Никита 81 1
|Леонов Алексей 96 1
|Семенов Алексей 84 1
|Мартиросов Давид 87 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Голицын Сергей 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155557 7
|Куба - Республика 394 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53317 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18068 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398823, в очереди разбора - 732433.
Создано именных указателей - 185573.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.