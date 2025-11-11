Разделы

В 2021 году Банк ВТБ разработал и внедрил новую облачную платформу VTB.Cloud, спроектированную для обслуживания тысяч банковских серверов для команд разработки и ИТ сопровождения. Разработка и внедрение платформы позволили создать единую точку входа для целевых сред ИТ-ландшафта, а также сократить время получения инфраструктурных продуктов с нескольких недель до нескольких минут. При этом пользователи получают все инфраструктурные продукты в режиме самообслуживания. Платформа VTB.Cloud зарегистрирована в реестре отечественного ПО.

11.11.2025 «Базис», ВТБ и MIND Software — победители CNews AWARDS 2025 за создание импортонезависимой VDI-инфраструктуры 1
20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 2
15.07.2024 ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения 1
09.11.2023 ВТБ создал серверный комплекс для работы виртуальных машин в облаке на базе платформы VTB.Cloud 2
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
29.05.2023 Иван Мартинович, ВТБ: Мы собираемся достичь беспрецедентного для отечественного рынка уровня доступности сервисов 1
27.03.2023 ВТБ увеличил долю расходов на отечественное ПО до 75% 1
06.02.2023 ВТБ в 3 раза повысил эффективность расходов на тестирование новых техрешений 1
23.05.2022 Николай Шуткин, ВТБ: Основной фокус в ближайшие годы мы сделаем на автоматизации и самообслуживании 2
13.05.2022 ВТБ переводит внедрение ИТ-продуктов на российскую платформу 1
28.01.2022 8 проектов ВТБ признали лучшими 1

