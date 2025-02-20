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Волков Иван



20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
26.07.2024 Искусственный интеллект упростил добавление новых типов документов в IDP-платформу ContentCapture 1
17.01.2024 Иван Волков, Content AI: На ИТ-рынке появился новый тренд — кросс-платформенные продукты для разных ОС 2
27.11.2023 Решение для интеллектуальной обработки информации ContentCapture стало кросс-платформенным 1
17.07.2023 В новой версии ContentCapture от Content AI появилась функция распознавания русского рукописного текста  1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Волков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Content AI - Контент ИИ 76 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1922 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13672 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8608 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3416 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25501 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5065 2
Электронный документ - Electronic document 1458 2
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 72 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1549 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 477 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 160 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1042 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 937 1
Content AI - ContentCapture 27 4
Microsoft Windows 15722 4
Linux OS 10017 4
Docker - Платформа распределённых приложений 339 2
Abbyy FlexiCapture 163 2
Kofax Ascent Capture 12 1
IBM Datacap 8 1
Т1 Иннотех - Сайбокс 2 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2047 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 27 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 948 1
Дергачева Светлана 41 3
Россия - РФ - Российская федерация 145281 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51360 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8537 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14458 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48252 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4857 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 167 2
Паспорт - Паспортные данные 2522 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 1
Английский язык 6657 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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