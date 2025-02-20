Волков Иван
Волков Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Content AI - Контент ИИ 76 4
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2164 1
|Т1 Холдинг - Т1 Группа 265 1
|Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1922 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11725 2
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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