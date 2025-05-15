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Овчинников Константин
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Как превратить рутину обработки документов в источник ценных инсайтов 1
Овчинников Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ITFB Easydoc OCR/IDP-платформа 22 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 838 1
|CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 528 1
|Артемьев Константин 9 1
|Петросян Вадим 16 1
|Алигаджиев Руслан 12 1
|Волков Иван 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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